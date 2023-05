Navigeren door moderne Edtech-uitdagingen voor IT-ondersteuning

De integratie van technologie in de onderwijspraktijken heeft de onderwijssector ingrijpend veranderd. Vooral de laatste jaren speelt technologie een steeds grotere rol in het aanbod en de service die onderwijsinstellingen kunnen bieden.

Met HyFlex als de nieuwe noodzaak verwachten studenten, docenten en personeel dat technologie voorziet in hun behoefte aan flexibiliteit en prestaties. Met de opkomst van digitale transformatie staan onderwijsinstellingen echter voor tal van uitdagingen bij het implementeren en onderhouden van technologie die aan deze eisen voldoet.

IT-teams hebben de lastige taak om een functionele hybride leercultuur mogelijk te maken, de beste gebruikerservaring voor studenten te bieden en veiligheid en naleving te waarborgen. Deze taken worden steeds moeilijker te beheren omdat mensen met deskundige IT-vaardigheden moeilijker te vinden zijn en het behouden van IT-personeel een grotere uitdaging wordt.

IT-personeel stressvrij houden terwijl de werkdruk toeneemt

De afgelopen jaren is de vraag naar vakbekwame IT-professionals exponentieel toegenomen, waardoor het voor onderwijsinstellingen moeilijk is om toptalent aan te trekken en te behouden. Naarmate de IT-werklast toeneemt, moeten universiteiten en hogescholen manieren vinden om de efficiëntie van het IT-personeel op peil te houden en een stressvrije werkomgeving te bevorderen met tools die workflows stroomlijnen en eenvoudig op verschillende platforms kunnen worden ingezet.

Onderzoek uitgevoerd door Splashtop onthulde dat 65 procent van de IT-helpdeskteams onhoudbare niveaus van stress en burn-out heeft ervaren, en 87 procent heeft nieuwe tools en processen nodig om een breed scala aan apparaattypen, besturingssystemen en netwerken te ondersteunen.

Met de exponentiële toename van BYOD, heeft het enorme aantal apparaten en systemen dat moet worden ondersteund, om nog maar te zwijgen van eindpuntbeheer, software-installatie en probleemoplossing voor die apparaten, IT-teams gedwongen om een nieuwe benadering te kiezen voor het beheren en leveren van IT-services .

IT-ondersteuning op afstand is essentieel geworden voor het hoger onderwijs, aangezien universiteiten en hogescholen steeds meer vertrouwen op technologie om onderwijs te geven, onderzoek te doen en administratieve diensten te verlenen. Volgens een EDUCAUSE QuickPollondervond meer dan 60 procent van de studenten ten minste één tastbare impact op hun studie als gevolg van technische problemen. Over hetzelfde onderwerp bleek uit de laatste Splashtop-studentenquête dat studenten in het hoger onderwijs gemiddeld twee apparaten gebruiken voor leerdoeleinden, en bijna 91 procent van de studenten verwacht on-demand ondersteuning te krijgen op al hun apparaten.

Flexibiliteit mogelijk maken zonder de veiligheid in gevaar te brengen

De toenemende vraag naar ad-hocondersteuning is vandaag echter niet de grootste uitdaging voor IT-teams. In de afgelopen jaren zijn ransomware-aanvallen steeds gebruikelijker geworden in het onderwijs, waardoor het het belangrijkste doelwit is geworden voor cybercriminelen. Aangezien instellingen over zeer gevoelige gegevens beschikken, zoals adressen, verjaardagen, burgerservicenummers, leningaanvragen en collegegeldgerelateerde bankgegevens, is gegevensbeveiliging een van de grootste en meest urgente problemen geworden voor edtech-leiders.

Als het beheren van gegevens net zo onmisbaar is als technologie voor het runnen van een hogeschool of universiteit, vormen gegevens een groot risico voor instellingen en individuen. Studenten en personeel die gebruikmaken van BYOD, evenals een verscheidenheid aan edtech-leveranciers waarvan de cyberbeveiligingspraktijken vaak niet robuust genoeg zijn, kunnen onderwijsinstellingen gemakkelijk blootstellen aan cyberaanvallen met aanzienlijke gevolgen.

Organisaties in het hoger onderwijs rapporteerden gemiddelde herstelkosten van $ 1,42 miljoen per ransomware-aanval en de langzaamste hersteltijd in alle sectoren. IT-leiders hebben de dwingende taak om robuust cyberbeveiligingsbeleid en -procedures te implementeren om cyberincidenten te voorkomen, op te sporen, erop te reageren en ervan te herstellen.

Tegenwoordig is het duidelijk dat het bieden van effectief IT-beheer en -ondersteuning uitdagingen met zich meebrengt die moeten worden aangepakt om gelijke, continue en veilige toegang tot onderwijs te garanderen. Het consolideren van de juiste tools is een belangrijke stap in het digitale transformatieproces. Door het aantal gebruikte software en platforms te verminderen, kunnen IT-teams hun instellingen effectief helpen de efficiëntie te verhogen, kosten te beheersen en beveiligingsrisico's te verminderen.

IT-ondersteuningsoplossingen consolideren voor betere efficiëntie

Hoogwaardige ondersteuning op afstand zou een geconsolideerd hulpmiddel moeten zijn in het hoger onderwijs, omdat het zorgt voor een flexibelere en toegankelijkere leer- en werkomgeving voor studenten en personeel, ongeacht hun locatie, rooster of apparaat.

Door gebruik te maken van mogelijkheden voor externe toegang en ondersteuning, kunnen IT-professionals eindgebruikers een effectieve en rechtvaardige ervaring bieden en tegelijkertijd de beveiliging, functionaliteit, integratie en kostenefficiëntie verbeteren.

Geavanceerde technologie voor toegang op afstand levert een functionele en gebruiksvriendelijke ervaring die meerdere aspecten van lesgeven en lerenondersteunt . Splashtop bedient duizenden onderwijsinstellingen over de hele wereld, waaronder Harvard en Stanford, en heeft een intuïtieve interface ontwikkeld waarmee gebruikers toegang hebben tot bronnen en CPU-intensieve software effectief kunnen uitvoeren vanaf elk apparaat en besturingssysteem, zonder dat training vereist is.

Als het gaat om het bieden van on-demand ondersteuning, helpt veilige en betrouwbare technologie op afstand IT-professionals hun workflows te stroomlijnen en de uitvaltijd van apparaten te verminderen, zelfs wanneer ze te maken hebben met een groot aantal ondersteuningsverzoeken en BYOD.

Met Splashtop kunnen helpdeskprofessionals één platform gebruiken om meerdere besturingssystemen zoals Windows, MacOS, Linux, iOS en Android te ondersteunen, evenals pc, mobiel en IoT.

Splashtop: een moderne oplossing voor ondersteuning op afstand voor de onderwijshelpdesk

Met de oplossingen van Splashtop voor de onderwijshelpdesk kan IT-ondersteuning rekenen op snelle en gemakkelijke externe verbindingen via meerdere methoden (uitnodigingslink, website of zescijferige sessiecode) en gebruikmaken van naadloze integraties met bestaande automatisering van professionele services (PSA) en ticketingsystemen . Functies die het beheer en de samenwerking van technici mogelijk maken, verhogen de efficiëntie verder en stellen IT-teams van elke omvang in staat om de time-to-fix te verkorten, wat een veel betere service aan eindgebruikers oplevert. Met Splashtop kunnen instellingen zoals Virginia Tech op afstand meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties ondersteunen met een team van zeven helpdeskmedewerkers.

Het beheren van softwareconfiguraties en netwerk- en computersysteemupdates zijn ook uitdagende en tijdrovende taken voor IT-afdelingen, vooral binnen complexe infrastructuren. IT-teams hebben betrouwbare technologie nodig om continue productiviteit en efficiënt kosten- en resourcebeheer te garanderen. Met de alles-in-één IT-helpdeskoplossing van Splashtop voor het onderwijs kunnen technici gebruikmaken van functies voor onbeheerde toegang, bewaking en beheer om IT-taken zoals software-updates, systeembewaking en -onderhoud en meer te automatiseren.

Tot slot, als het gaat om het beschermen van gevoelige gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en het beveiligen van meerdere apparaten met toegang tot campusbronnen, hebben IT-teams oplossingen nodig die voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen. De gecentraliseerde beheerconsole van Splashtop kan worden geïntegreerd met SSO, waardoor instellingen ervoor kunnen zorgen dat het beveiligingsbeleid op alle apparaten wordt gehandhaafd. Bovendien biedt het best-in-class beveiligingsfuncties, waaronder industriestandaard TLS1.2 en AES 26-bits codering, SOC 2-naleving en PCI-, HIPAA-, AVG- en FERPA-nalevingsondersteuning.

Veilige technologie voor externe toegang kan helpen bij het oplossen van veel van de uitdagingen waarmee IT-professionals worden geconfronteerd door digitale transformatie. De oplossingen van Splashtop voor het onderwijs zijn ontworpen om IT-teams te helpen ondersteuning op afstand te stroomlijnen, technologische verstoringen tot een minimum te beperken en de HyFlex-ervaring te bieden die studenten en docenten nodig hebben.