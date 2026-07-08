Navigeren door moderne Edtech-uitdagingen voor IT-ondersteuning

De integratie van technologie in onderwijspraktijken heeft de onderwijssector ingrijpend veranderd. Vooral de laatste jaren speelt technologie een steeds grotere rol in het aanbod en de service die onderwijsinstellingen kunnen bieden.
Met HyFlex als de nieuwe vereiste verwachten studenten, docenten en personeel dat technologie voorziet in hun behoefte aan flexibiliteit en performance. Met de opkomst van digitale transformatie staan onderwijsinstellingen echter voor tal van uitdagingen bij het implementeren en onderhouden van technologie die aan deze eisen voldoet.
IT-teams hebben de lastige taak om een functionele hybride lescultuur mogelijk te maken, de beste gebruikerservaring voor studenten te bieden en veiligheid en naleving te waarborgen. Deze taken worden steeds moeilijker te beheren, omdat mensen met deskundige IT-vaardigheden lastiger te vinden zijn en het vasthouden van IT-personeel een grotere uitdaging wordt.
IT-personeel stressvrij houden terwijl de werkdruk toeneemt
De afgelopen jaren is de vraag naar vakbekwame IT-professionals exponentieel toegenomen, waardoor het voor onderwijsinstellingen moeilijk is om toptalent aan te trekken en te behouden. Naarmate de IT-werklast toeneemt, moeten universiteiten en hogescholen meer manieren vinden om de efficiëntie van het IT-personeel op peil te houden en te zorgen voor een stressvrije werkomgeving met tools die workflows stroomlijnen en eenvoudig op verschillende platforms kunnen worden ingezet.
Onderzoek uitgevoerd door Splashtop onthulde dat 65 procent van de IT-helpdeskteams veel te veel stress en burn-outs ervaart, en dat 87 procent nieuwe tools en processen nodig heeft om een breed scala aan apparaattypen, besturingssystemen en netwerken te kunnen ondersteunen.
Met de exponentiële toename van BYOD, heeft het enorme aantal apparaten en systemen dat moet worden ondersteund, om nog maar te zwijgen van endpointmanagement, software-installatie en probleemoplossing voor die apparaten, IT-teams gedwongen om een nieuwe benadering te kiezen voor het beheren en leveren van hun diensten.
Remote IT-support is essentieel geworden voor het hoger onderwijs, aangezien universiteiten en hogescholen steeds meer vertrouwen op technologie voor het geven van onderwijs, onderzoek te doen en administratieve diensten te verlenen. Volgens een EDUCAUSE QuickPoll had meer dan 60 procent van de studenten ten minste één keer moeilijkheden met de studie als gevolg van technische problemen. Over hetzelfde onderwerp bleek uit de laatste Splashtop-studentenquête dat studenten in het hoger onderwijs gemiddeld twee apparaten gebruiken voor leerdoeleinden, en dat bijna 91 procent van de studenten verwacht dat ze on-demand support krijgen op al hun apparaten.
Flexibiliteit mogelijk maken zonder de veiligheid in gevaar te brengen
De toenemende vraag naar ad-hoc support is tegenwoordig echter niet de grootste uitdaging voor IT-teams. In de afgelopen jaren zijn ransomware-aanvallen steeds gebruikelijker geworden in het onderwijs, waardoor dit nu het belangrijkste doelwit is geworden voor cybercriminelen. Aangezien instellingen over zeer gevoelige gegevens beschikken, zoals adressen, verjaardagen, burgerservicenummers, leningaanvragen en collegegeldgerelateerde bankgegevens, is gegevensbeveiliging een van de grootste en meest urgente problemen geworden voor edtech-managers.
Als het beheren van gegevens net zo onmisbaar is als technologie voor het runnen van een hogeschool of universiteit, vormen gegevens een groot risico voor instellingen en individuen. Studenten en personeel die gebruikmaken van BYOD, evenals een verscheidenheid aan edtech-leveranciers waarvan de cyberbeveiligingspraktijken vaak niet robuust genoeg zijn, kunnen onderwijsinstellingen gemakkelijk blootstellen aan cyberaanvallen met aanzienlijke gevolgen.
Organisaties in het hoger onderwijs rapporteerden gemiddelde herstelkosten van $1,42 miljoen per ransomware-aanval en hadden de langste hersteltijd van alle sectoren. IT-managers hebben de fascinerende taak om solide cybersecuritybeleid en -procedures te implementeren om cyberincidenten te voorkomen, op te sporen, erop te reageren en ervan te herstellen.
Tegenwoordig is het duidelijk dat het bieden van effectief IT-beheer en -support uitdagingen met zich meebrengt die moeten worden aangepakt om gelijke, continue en veilige toegang tot onderwijs te garanderen. Het consolideren van de juiste tools is een belangrijke stap in het digitale transformatieproces.
Door het aantal gebruikte softwareoplossingen en platforms te verminderen, kunnen IT-teams hun instellingen effectief helpen de efficiëntie te verhogen, kosten te beheren en beveiligingsrisico's te verkleinen. Dit is waar veilige remote oplossingen voor het onderwijs waardevol kunnen zijn voor IT-teams, doordat ze zo minder leveranciers hoeven te beheren en een consistentere beveiligingsdekking kunnen behouden.
IT-supportoplossingen consolideren voor betere efficiëntie
Hoogwaardige remote support zou een geconsolideerd instrument moeten zijn in het hoger onderwijs, omdat het zorgt voor een flexibelere en toegankelijkere leer- en werkomgeving voor studenten en personeel, ongeacht hun locatie, rooster of apparaat.
Door gebruik te maken van remote access en supportmogelijkheden, kunnen IT-professionals eindgebruikers een effectieve en acceptabele ervaring bieden en tegelijkertijd de beveiliging, functionaliteit, integratie en kostenefficiëntie verbeteren.
Geavanceerde remote accesstechnologie biedt een functionele en gebruiksvriendelijke ervaring die meerdere aspecten van lesgeven en leren ondersteunt. Splashtop bedient duizenden onderwijsinstellingen over de hele wereld, waaronder Harvard en Stanford, en heeft een intuïtieve interface ontwikkeld waarmee gebruikers toegang hebben tot bronnen en CPU-intensieve software effectief kunnen gebruiken vanaf elk apparaat en besturingssysteem, zonder dat training vereist is.
Als het gaat om het bieden van on-demand support, helpt veilige en betrouwbare remote technologie IT-professionals hun workflows te stroomlijnen en de uitvaltijd van apparaten te verminderen, zelfs wanneer ze te maken hebben met een groot aantal supportverzoeken en BYOD.
Splashtop stelt helpdeskprofessionals in staat om één platform te gebruiken om meerdere besturingssystemen zoals Windows, macOS, Linux, iOS en Android te ondersteunen, evenals PC, mobiel en IoT.
Splashtop: een moderne remote supportoplossing voor de helpdesk in het onderwijs
Met de oplossingen van Splashtop voor de onderwijshelpdesk kan IT-support rekenen op snelle en gemakkelijke externe verbindingen via meerdere methoden (uitnodigingslink, website of zescijferige sessiecode) en gebruikmaken van naadloze integraties met bestaande automatisering van professionele services (PSA) en ticketingsystemen . Functies die het beheer en de samenwerking van technici mogelijk maken, verhogen de efficiëntie verder en stellen IT-teams van elke omvang in staat om de time-to-fix te verkorten, wat een veel betere service aan eindgebruikers oplevert. Met Splashtop kunnen instellingen zoals Virginia Tech op afstand meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties ondersteunen met een team van zeven helpdeskmedewerkers.
Het beheren van softwareconfiguraties en netwerk- en computersysteemupdates zijn ook uitdagende en tijdrovende taken voor IT-afdelingen, vooral binnen complexe infrastructuren. IT-teams hebben betrouwbare technologie nodig om continue productiviteit en efficiënt kosten- en resourcebeheer te garanderen. Met de alles-in-één IT-helpdeskoplossing van Splashtop voor het onderwijs kunnen technici gebruikmaken van functies voor onbeheerde toegang, bewaking en beheer om IT-taken zoals software-updates, systeembewaking en -onderhoud en meer te automatiseren.
Tot slot, als het gaat om het beschermen van gevoelige gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en het beveiligen van meerdere apparaten met toegang tot middelen op de campus, hebben IT-teams oplossingen nodig die voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen. De centrale beheerconsole van Splashtop kan worden geïntegreerd met SSO, waardoor instellingen ervoor kunnen zorgen dat het securitybeleid op alle apparaten wordt gehandhaafd. Bovendien biedt het best-in-class beveiligingsfuncties, waaronder industriestandaard TLS1.2 en AES 256-bit encryptie, SOC 2-naleving en PCI-, HIPAA-, AVG- en FERPA-nalevingsondersteuning.
Veilige remote accesstechnologie kan helpen bij het oplossen van veel uitdagingen, die zijn ontstaan door digitale transformatie en waarmee IT-professionals worden geconfronteerd. De oplossingen van Splashtop voor het onderwijs zijn ontworpen om IT-teams te helpen remote support te stroomlijnen, technologische verstoringen tot een minimum te beperken en de HyFlex-ervaring te bieden die studenten en docenten nodig hebben.