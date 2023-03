Nieuw onderzoek toont aan dat hybride aanpak van studeren universiteitsstudenten sterker maakt

Splashtop ondervroeg meer dan 1.000 universiteitsstudenten in de VS en het VK, en de bevindingen wijzen op een aanhoudende verschuiving in leervoorkeuren. Lees verder voor de belangrijkste bevindingen en een infographic die de resultaten samenvat.

Als het om studeren gaat, verwachten de studenten van vandaag volledige flexibiliteit. Zij geloven dat de mogelijkheid om in hun eigen tijd toegang te krijgen tot hulpmiddelen op de campus, een belangrijke factor voor hun academisch succes is.

Net als in vele andere sectoren bracht de coronacrisis een noodzakelijke beweging op gang naar een modernere en flexibelere benadering van het onderwijs. Nu stellen universiteiten studenten in staat om meer controle te hebben over hun tijd en middelen, door het bieden van mogelijkheden om hun privéleven en hun studie meer in balans te brengen.

Aan het begin van het academisch jaar ondervroeg Splashtop meer dan 1.000 universiteitsstudenten in de VS en het VK, en de bevindingen wijzen op een aanhoudende verschuiving in de manier waarop zij het liefst studeren.

De nieuwe generatie universiteitsstudenten verwacht dat technologie hen helpt efficiënter en effectiever te studeren, waar ze ook zijn.

Voor een optimale leerervaring geven studenten de voorkeur aan een combinatie van persoonlijke en externe toegang tot onderwijsmiddelen, met name tot de computers op de campus.

Ze willen en waarderen nog steeds persoonlijk contact met hun docenten en collega's in de klas, maar over de mogelijkheid om op afstand te studeren en volledig toegang te hebben tot alle middelen op de campus is niet te onderhandelen. Sterker nog, 46% van de studenten vindt nog steeds dat ze het beste op de campus leren, terwijl 38% de voorkeur geeft aan een mix van online en persoonlijke lessen. Aan de andere kant gelooft 84% van de studenten dat externe toegang tot computerlokalen hun resultaten verbetert.

Daarnaast geeft meer dan 60% aan dat ze zouden overwegen om naar een andere instelling over te stappen als hun huidige instelling hen geen mogelijkheden voor afstandsonderwijs zou bieden.

Studenten hebben verschillende redenen om programma's voor afstandsonderwijs te willen. De mogelijkheid om lessen en projecten volgens hun eigen agenda te doen, en de mogelijkheid om studie en werk te combineren en kosten in verband met woon-werkverkeer en huisvesting te besparen, zijn de belangrijkste redenen.

Universitaire studenten willen hun eigen devices gebruiken om bronnen op de campus te benaderen en verwachten dat het IT-team van hun school hen ondersteunt.

Hedendaagse studenten die zijn opgegroeid met 'digitaal', verwachten steeds meer dat hun onderwijservaring bij hun buitenschoolse levensstijl past, met naadloze toegang tot de informatie die zij nodig hebben vanaf hun eigen devices.

Uit ons onderzoek bleek dat ze gemiddeld 1,8 apparaten per persoon gebruiken, bestaande uit een mix van laptops, smartphones, desktops, tablets en Chromebooks. Studenten vinden het nu niet meer dan normaal dat middelen en software naadloos werken op alle platforms, apparaten en besturingssystemen.

Verreweg de meeste studenten verwachten daarnaast dat hun universiteit de IT-support biedt die ze nodig hebben. Meer dan 90% van de respondenten zegt te verwachten dat hun universiteit technische ondersteuning biedt als ze problemen ondervinden. Remote IT-support wordt steeds waardevoller voor universiteiten die meer dynamische digitale ervaringen willen creëren.

“De beheerde supportfunctie was geweldig; wanneer we in het apparaat van een klant moeten komen, kunnen we ze naar de Splashtop-website laten gaan, de applicatie downloaden en we zijn binnen. – Edward O'Dell, IT-ondersteuningsspecialist bij Virginia Tech

De kloof overbruggen door toegang te bieden tot de computers op de campus, vanaf elk apparaat en overal.

Remote accesstechnologie geeft alle leerlingen een gelijke kans om te studeren met de apparaten waarover ze beschikken.

Splashtop ondersteunt Windows, Mac, IOS, Android en Chromebook, waardoor studenten van alle sociaaleconomische achtergronden toegang krijgen tot krachtige applicaties en technologie. Deze flexibiliteit bevordert gelijkheid en inclusie voor studenten met een handicap of mobiliteitsproblemen en studenten die werk, school en persoonlijke agenda's moeten combineren.

"Gelukkig ondersteunt Splashtop Chromebooks, omdat de school Chromebooks uitleent aan leerlingen die geen computers hebben of ze niet kunnen betalen. Dus die functie was bijzonder welkom!" Chris Gilbert, applicatietechnisch analist aan de Wayne State University.

Vertrouwd door universiteiten over de hele wereld

Met de remote access en supporttechnologie van Splashtop kunnen studenten en docenten samenwerken vanaf elk apparaat, waar dan ook. Universiteiten over de hele wereld - waaronder de University of California, Los Angeles, University of Westminster, Londen, Duke University, University of Nottingham, University of the Arts London en Virginia Tech - vertrouwen op Splashtop voor hun afstandsonderwijs.