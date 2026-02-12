The 2022 State of Remote Support Market Trends
Initiatieven voor werken vanaf elke locatie hebben de druk op IT verhoogd om een verspreid personeelsbestand te ondersteunen. Lees meer over de trends op het gebied van remote support waar IT vandaag de dag mee te maken heeft.
In dit exclusieve rapport leest u meer over de belangrijkste trends op het gebied van remote support die van invloed zijn op de hedendaagse IT-helpdesks en service desks
In samenwerking met de Enterprise Strategy Group (ESG) heeft onze studie uitgewezen dat volgens 96% van de respondenten, de behoefte aan remote IT-support na de pandemie blijft toenemen en dominant zal blijven. Organisaties kampen echter met onhoudbare stress- en burn-out niveaus en staan voor de uitdaging om de doelstellingen op het gebied van IT-support te halen, personeel in dienst te nemen en te houden, en om te gaan met een tekort aan kennis en kunde.
Het volgende blijkt uit het verslag:
- 65% van de IT-helpdeskteams in de V.S. spreekt van onhoudbare niveaus van stress en burn-outs
- 95% zegt dat het ondersteunen van gebruikers op afstand nieuwe technische en communicatie-uitdagingen met zich meebrengt, maar dat het essentieel is voor effectieve strategieën voor flexibel werken.
- 87% van de organisaties zegt dat de toename van BYOD werd versneld door de pandemie en als gevolg daarvan heeft IT tools en processen nodig die een breed scala aan apparaten, besturingssystemen en netwerken ondersteunen.
- 42% zegt dat de mogelijkheid om de omgeving van eindgebruikers te visualiseren via IT-support met behulp van augmented reality (AR) een groot positief effect heeft gehad op het oplossen van problemen.
- 72% van de respondenten zegt dat remote supportsessies de beste efficiëntie en tevredenheid van de eindgebruiker opleveren