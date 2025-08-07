Naarmate bedrijven en teams overstappen op werken op afstand en hybride werkregelingen, is software voor remote IT-beheer steeds essentiëler geworden. Wanneer een bedrijf een gedistribueerde infrastructuur heeft, werknemers en IT-agenten die overal vandaan werken, en een BYOD -beleid dat werknemers in staat stelt hun favoriete apparaten te gebruiken, kan het een uitdaging zijn om elk eindpunt te ondersteunen en beheren zonder de juiste tools.
Echter, niet alle IT-ondersteuningstools zijn gelijk gemaakt. Veel oplossingen bieden verschillende functies voor remote IT-ondersteuning, terwijl andere opgeblazen of te duur zijn. Sommige missen zelfs essentiële functies, zoals IT-automatisering tools, die cruciaal zijn voor het ondersteunen van remote omgevingen.
Daarom is het belangrijk om te weten waar je op moet letten als je op zoek bent naar de beste IT-beheertools voor je bedrijf. Laten we dus de 10 belangrijkste functies bekijken waar je op moet letten in remote IT-beheersoftware, en zien hoe Splashtop AEM het allemaal levert.
1. Real-Time Endpoint Monitoring
Het vermogen om meerdere remote eindpunten in real-time te monitoren is een van de belangrijkste functies voor remote IT-ondersteuning die beschikbaar zijn. Dit biedt zichtbaarheid en inzichten in de gezondheid van apparaten binnen je netwerk, inclusief CPU-gebruik, schijfruimte, geheugen en eventuele crashgebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Met de juiste endpoint monitoring kun je problemen identificeren zodra ze zich voordoen en ze snel aanpakken voordat ze gebruikers beïnvloeden.
2. Geautomatiseerd Patchbeheer
Het uitrollen van patches over meerdere verspreide eindpunten kan een tijdrovend proces zijn, maar het is essentieel voor het handhaven van beveiliging en IT-naleving. Eindpuntbeheersoftware met geautomatiseerde patchbeheer functies stelt IT-teams in staat om OS- en applicatiepatches van derden te plannen en uit te rollen over al hun eindpunten, wat een aanzienlijke hoeveelheid tijd bespaart, elk apparaat en applicatie up-to-date houdt en de nieuwste beveiliging over al hun eindpunten garandeert.
3. Script-Based Automation
Sommige terugkerende problemen zijn eenvoudig genoeg om met een script op te lossen en zo vaak voorkomend dat agenten er regelmatig mee te maken hebben. Script-gebaseerde automatisering kan aangepaste, vooraf gebouwde scripts uitvoeren om deze problemen op grote schaal te verhelpen, automatisch eindgebruikers helpen zonder handmatige tussenkomst. Dit bespaart tijd op repetitieve taken (zoals het legen van caches of het herstarten van services) terwijl het directe hulp biedt aan gebruikers die het nodig hebben.
4. Aangepaste Waarschuwingen en Drempels
Wanneer er iets misgaat, moet je IT-team het onmiddellijk weten. Remote IT-ondersteuningstools kunnen (en zouden moeten) aangepaste waarschuwingen bevatten op basis van door jou gekozen factoren, zoals hulpbronnengebruik, mislukte services of andere omstandigheden die onmiddellijke aandacht vereisen. Dit helpt je IT-team hun prioriteiten te stellen en problemen aan te pakken die als eerste moeten worden aangepakt, zodat kleine problemen geen grote problemen worden.
5. Remote Access en Support Tools
IT-ondersteuningsteams moeten in staat zijn om verbinding te maken met de apparaten van eindgebruikers, ongeacht waar ze zich bevinden en of de agent of eindgebruiker op kantoor of onderweg is. Remote access en ondersteuningshulpmiddelen maken dit eenvoudig door IT-agenten in staat te stellen snel verbinding te maken met eindpunten en live probleemoplossing te bieden, hetzij door de eindgebruiker te begeleiden via schermdeling of door het apparaat direct te bedienen.
Dit is van vitaal belang voor remote werkomgevingen, omdat het IT-agenten in staat stelt om remote gebruikers te assisteren op en vanaf elk apparaat, zelfs onderweg. Zelfs kleine ondersteuningsteams kunnen meer gebruikers ondersteunen met het gemak en de efficiëntie van remote support software.
6. Gecentraliseerd Dashboard
Remote IT-beheer kan een uitdaging zijn wanneer je meerdere eindpunten moet bijhouden, tenzij je een gecentraliseerd overzicht hebt. De beste endpoint management software-oplossingen bevatten een gecentraliseerd dashboard, zodat je alle apparaten vanuit één interface kunt zien en beheren, zonder dat je tussen tools hoeft te schakelen of op elke machine hoeft in te loggen. Dit maakt het eenvoudig om gedistribueerde eindpunten te beheren, wat een efficiëntere omgeving creëert.
7. Lichtgewicht Implementatie en Lage Overhead
Remote monitoring and management (RMM) oplossingen hebben een ongelukkige reputatie voor het zijn van log en complex. Dit kan een uitdaging vormen voor elk bedrijf, maar het plaatst kleine IT-teams of degenen die een gebrek aan middelen hebben in een aanzienlijk nadeel. De beste IT-beheertools (zoals Splashtop AEM) zijn lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren zonder een hoge overhead te vereisen, waardoor ze krachtige oplossingen zijn voor bedrijven en IT-teams van elke omvang.
8. Cross-Platform Compatibiliteit
Het is niet ongewoon dat bedrijven een verscheidenheid aan besturingssystemen en platforms gebruiken voor hun dagelijkse werk, vooral wanneer je het Internet of Things (IoT) en bring-your-own-device (BYOD) beleid meeneemt. Dit heeft remote support tools met cross-platform compatibiliteit noodzakelijk gemaakt, die omgevingen kunnen beheren met Windows, macOS, combinaties van de twee, en meer. Een goede remote IT-beheeroplossing is ontworpen om te werken op verschillende besturingssystemen, wat ideaal is voor bedrijven die een breed scala aan apparaten gebruiken.
9. Integratie met Remote Support Workflows
Remote IT-beheersoftware is op zichzelf al een krachtig hulpmiddel, maar het moet integreren met remote support-workflows om optimaal te presteren. Deze integratie combineert monitoring, patching en remote access in één oplossing, waardoor IT-teams hun ondersteuning kunnen stroomlijnen zonder meerdere tools te hoeven jongleren en tussen programma's te schakelen.
10. Schaalbare en kosteneffectieve licenties
Als je de beste IT-beheertools wilt, verwacht je misschien een groot bedrag te betalen, maar de beste functies komen niet altijd met de hoogste prijs. Splashtop AEM, bijvoorbeeld, is ontworpen om betaalbaar te zijn voor bedrijven van alle groottes, met schaalbare licenties zodat je de functies kunt krijgen die je wilt zonder te betalen voor functies die je niet nodig hebt. Dit stelt je ook in staat om een prijsmodel te kiezen dat meegroeit met je team en aantal apparaten, zodat je IT-ondersteuningstools met je bedrijf kunnen meegroeien.
Waarom Splashtop AEM Alles Heeft Wat Moderne IT-Teams Nodig Hebben
Als je kijkt naar wat de beste remote IT-beheersoftware maakt, heeft één oplossing het allemaal: Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM heeft alle tien van deze must-have functies (en meer!) en is gebouwd met een focus op eenvoud, beveiliging en waarde.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams eenvoudig een breed netwerk van remote apparaten beheren, compleet met automatiseringstools, patchbeheer, realtime waarschuwingen en meer. Het geeft IT-leiders de kracht om al hun endpoints te beheren zonder de complexiteit van andere RMM-oplossingen.
Bovendien integreert Splashtop AEM naadloos met Splashtop Remote Support en Splashtop Enterprise. Dit biedt IT-teams de mogelijkheid om eenvoudig toegang te krijgen tot, ondersteuning te bieden aan en remote apparaten binnen het bedrijf te beheren, inclusief directe toegang tot remote apparaten om technische ondersteuning te bieden vanaf elke locatie.
Aan de slag met Splashtop AEM
De juiste remote IT-beheersoftware kan de productiviteit en beveiliging van je team maken of breken, dus het is belangrijk om verstandig te kiezen. Je moet verder kijken dan de flitsende dashboards en ervoor zorgen dat je een oplossing kiest met de functies die je nodig hebt om je IT-team te versterken en de problemen van je bedrijf aan te pakken.
Splashtop AEM biedt de automatisering, zichtbaarheid en controle die IT-teams van elke omvang nodig hebben om hun endpoints efficiënt te beveiligen en beheren. Met Splashtop AEM kun je:
Beheer al je eindpunten vanaf een enkel dashboard.
Waarschuwingen en herstel om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Rol patches uit voor besturingssystemen en apps van derden over je eindpunten om automatisch kwetsbaarheden en kritieke problemen aan te pakken zodra ze zich voordoen.
Automatiseer routinetaken met script-gebaseerde slimme acties.
Pas beleid aan en handhaaf het op al je eindpunten.
Volg en beheer hardware- en software-inventaris over alle eindpunten.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
En meer!
Het is tijd om al je eindpunten te beheren met de snelheid en efficiëntie die je bedrijf nodig heeft. Start vandaag een gratis proefperiode en zie hoe Splashtop AEM remote IT-beheer eenvoudig maakt: