De beste IT-teams zijn niet alleen reactief. Ze weten wat er in hun omgeving gebeurt voordat eindgebruikers iets hoeven te melden. Immers, de beste manier om een IT-probleem op te lossen is het aan te pakken voordat het een probleem wordt, en configureerbare meldingen zijn de meest effectieve manier om potentiële problemen te identificeren zodra ze zich voordoen.
Echter, te veel IT-teams kunnen pas reageren op problemen nadat ze escaleren. Zonder zicht op endpoints en netwerken hebben IT-supportagenten geen vroege waarschuwing voor potentiële problemen, en ze proactief oplossen is gewoonweg niet mogelijk. Dit kan ertoe leiden dat teams te traag reageren, wat de productiviteit vertraagt en hun cybersecurity kwetsbaar maakt. Neem remote devices en BYOD -beleid mee in overweging, en IT-teams kunnen moeite hebben om bij te blijven.
Configureerbare meldingen stellen IT-teams in staat om problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze escaleren, wat een proactieve benadering van IT-ondersteuning biedt. Ze geven IT-afdelingen de controle, zichtbaarheid en automatisering die ze nodig hebben om downtime te voorkomen, de reactietijd te verbeteren en zelfs het aantal supporttickets te verminderen, zonder de eindgebruikers die ze helpen te onderbreken.
Dus, hoe werkt IT-meldingsmonitoring met configureerbare meldingen, en hoe kan het IT-teams versterken? Laten we verkennen en zien hoe Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) bedrijven de kracht geeft om zeer aanpasbare geautomatiseerde IT-meldingen te creëren die zijn afgestemd op hun behoeften.
Wat Zijn Configureerbare Meldingen?
Configureerbare meldingen zijn aanpasbare notificatieprofielen die systeemprestaties, gebruikersactiviteit, softwarewijzigingen en meer monitoren, en vervolgens meldingen naar IT-teams sturen wanneer ze verdachte of ongebruikelijke activiteiten detecteren. Splashtop AEM's geautomatiseerde IT-meldingen kunnen IT-teams snel op de hoogte stellen van potentiële problemen, kwetsbaarheden en andere risico's, en kunnen slimme acties bevatten voor automatische oplossingen.
Met Splashtop AEM kunnen deze geautomatiseerde IT-meldingen worden weergegeven in de webconsole en per e-mail worden verzonden naar aangewezen ontvangers, waardoor er snel kan worden gereageerd wanneer er een probleem optreedt. Deze meldingsprofielen kunnen ook worden toegepast op individuele computers of groepen, afhankelijk van de behoeften van je bedrijf.
Belangrijke Meldingssoorten die je kunt Configureren
Splashtop AEM stelt IT-teams in staat om een breed scala aan waarschuwingen in te stellen en te configureren op basis van hun behoeften en nalevingsvereisten. Deze waarschuwingen omvatten:
CPU-gebruik: Voorkom vertragingen met directe meldingen en CPU-gebruiksmeldingen wanneer je ingestelde drempels overschrijdt.
Geheugengebruik: Houd het werk soepel draaiende door hoog geheugengebruik te detecteren en aan te pakken voordat apps crashen.
Schijfruimte: Voorkom systeemstoringen door te identificeren wanneer apparaten bijna geen ruimte meer hebben.
Computer Online/Offline Status: Spot verdachte activiteiten en identificeer welke apparaten online zijn door netwerkbeschikbaarheid en gedrag van externe gebruikers te volgen.
Computer-uptime: Voorkom prestatievermindering en vertraagde updates door te identificeren of apparaten al lange tijd niet opnieuw zijn opgestart.
Software Geïnstalleerd/Verwijderd: Identificeer ongeautoriseerde installaties of verdachte verwijderingen met directe meldingen.
Beschikbare Updates: Zorg ervoor dat al je apparaten volledig up-to-date zijn en ontvang meldingen wanneer updates in behandeling zijn met patchmeldingen.
Windows Update Compliance: Houd je Windows-updatebeleid in de gaten en blijf voor op patchfouten met automatische statusmeldingen.
Windows Event Log: Blijf potentiële problemen voor door meldingen te ontvangen voor kritieke systeem-, applicatie- of beveiligingsgebeurtenissen, zoals ingesteld volgens jouw specificaties.
Hoe Configureerbare Meldingen IT-teams Helpen Proactief te Blijven
Met dat in gedachten, wat zijn de voordelen van configureerbare, geautomatiseerde IT-meldingen? IT-meldingsmonitoring helpt IT-teams om potentiële problemen voor te blijven, waardoor ze snel problemen kunnen identificeren en aanpakken voordat ze enige tegenslagen of vertragingen veroorzaken, en proactieve remote support en onderhoud kunnen bieden. Dit heeft verschillende voordelen, waaronder:
1. Problemen Vangen Voordat Ze Escaleren
Endpoint monitoring-meldingen kunnen IT-teams op de hoogte stellen wanneer ze potentiële problemen detecteren, zoals systeemoverbelasting, offline apparaten of mislukte updates. Dit stelt IT-teams in staat om snel de problemen en hun oorzaken aan te pakken voordat ze kunnen escaleren tot grotere problemen, waardoor tijd wordt bespaard in het hele bedrijf en efficiëntie wordt behouden. Wanneer configureerbare meldingen correct worden gebruikt, zullen eindgebruikers niet eens merken dat je iets hebt gedaan.
2. Verminder Reactieve Supporttickets
Denk aan de tijd die IT-agenten elke dag besteden aan het reageren op supporttickets. De beste manier om het aantal tickets te verminderen is door problemen bij de bron te stoppen. Proactieve meldingen kunnen helpen het aantal problemen dat gebruikers tegenkomen te verminderen, waardoor het aantal tickets afneemt, de operationele efficiëntie behouden blijft en er tijd vrijkomt die IT-agenten kunnen besteden aan meer bedrijfskritische zaken.
3. Stroomlijn IT-operaties met slimme meldingen
IT-agenten zijn altijd druk, dus manieren vinden om hun werk te stroomlijnen kan elke dag efficiënter en gemakkelijker maken voor je teams. Slimme meldingen kunnen ervoor zorgen dat agenten op het juiste moment worden geïnformeerd met meldingen, bevestigingen en herstelgebaseerde e-mails, zodat ze op de hoogte blijven zonder overweldigd te raken.
4. Pas aan per apparaat of afdeling
Bedrijven hebben elk hun eigen unieke behoeften, en hetzelfde geldt voor IT-afdelingen. Configureerbare meldingen laten IT-teams hun profielen aanpassen om meldingen te ontvangen over servers, endpoints, klaslokalen, remote gebruikers of kritieke systemen, zodat ze alle systemen en apparaten die ze beheren kunnen monitoren.
Stel IT-meldingsprofielen in binnen enkele minuten
Splashtop AEM-meldingen zijn eenvoudig in te stellen en kunnen in vijf snelle stappen worden aangepast:
Log in op je Splashtop-account en ga naar Beheer → Meldingsprofielen in het Splashtop-dashboard.
Klik op Profiel Maken om een nieuw meldingsprofiel toe te voegen en de soorten meldingen te selecteren.
Definieer de drempels, duur en e-mailnotificatie-instellingen voor elke melding.
Wijs het profiel toe aan computers of groepen en klik op Toepassen.
Klik op Opslaan, leun dan achterover en laat Splashtop AEM het monitoren doen.
Dit maakt Splashtop AEM ongelooflijk eenvoudig te implementeren, zodat IT-teams proactieve meldingen kunnen ontvangen over hun endpoints. Het resultaat? Minder tickets, minder downtime en meer gestroomlijnde operaties, allemaal bereikt in vijf snelle stappen.
E-mailmeldingen die je op de hoogte houden
Wanneer je geautomatiseerde IT-meldingen ontvangt, moeten deze direct toegankelijk en uitvoerbaar zijn. De meldingen moeten je op de hoogte stellen wanneer ze worden geactiveerd, wanneer een IT-agent ze erkent, en wanneer de problemen zijn opgelost, zodat het hele proces wordt vastgelegd en niemand buiten de boot valt. Niet alleen dat, maar IT-agenten moeten de melding kunnen ontvangen en onmiddellijk aan de slag kunnen gaan met het oplossen van het probleem.
De configureerbare waarschuwingen van Splashtop AEM zijn ontworpen om IT-teams snel te laten handelen en iedereen op de hoogte te houden bij elke stap. Elke e-mail kan een directe link naar het apparaat bevatten, zodat IT-agenten direct verbinding kunnen maken en met onderhoud kunnen beginnen.
Met Splashtop’s remote access en supporttechnologie kunnen agenten ongeattendeerde apparaten benaderen en problemen oplossen, ongeacht waar ze zijn of welke apparaten ze gebruiken. Dit maakt het een onmisbaar hulpmiddel voor IT-teams, vooral voor managed service providers (MSPs) en remote IT-teams die direct moeten weten wanneer er een probleem optreedt en de mogelijkheid hebben om het snel op te lossen, zonder constant in te loggen, vanaf elke locatie.
Aan de slag met Splashtop AEM
IT-teams moeten het moment weten dat er iets misgaat en het probleem onmiddellijk aanpakken. Met configureerbare meldingen in Splashtop AEM kunnen IT-teams proactief al hun apparaten monitoren en direct reageren op endpoint monitoring-meldingen.
Of je nu vijf endpoints beheert of vijfduizend, Splashtop AEM-meldingen kunnen worden aangepast aan jouw exacte specificaties en helpen je IT-team elk apparaat te monitoren. Dit maakt het gemakkelijker om uptime, compliance en gebruikerstevredenheid te waarborgen in je netwerk, zowel voor medewerkers op kantoor als op afstand.
De voordelen van Splashtop AEM stoppen daar niet. Splashtop AEM biedt ook:
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten ontworpen om risico's te verminderen en de remediëring te verbeteren.
Patch-meldingen en geautomatiseerde patching over je eindpunten.
Geautomatiseerde oplossingen voor meldingen in real-time via slimme acties.
Een aanpasbaar beleidskader dat je kunt afdwingen over endpoints.
Gedetailleerde inventarisrapportage.
En meer!
Klaar om vandaag nog de snelheid en efficiëntie van aanpasbare meldingen te ervaren? Start je gratis proefperiode van Splashtop AEM en zie hoe realtime meldingen je IT-werkstroom kunnen transformeren.