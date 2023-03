PETstock IT Team schakelt over van TeamViewer naar Splashtop

Shaun Dunstan, IT Manager van PETstock, legt uit hoe PETstock overstapte op Splashtop om zijn operationele IT-behoeften te ondersteunen. PETstock werkte vroeger met TeamViewer, maar besloot over te stappen op Splashtop om de operationele kosten te verlagen en het IT-team een gebruiksvriendelijkere remote accesstool bieden dat is uitgerust met Single Sign-On (SSO).

De uitdaging: Operationele kosten en CPU-gebruik verminderen

Als IT Manager van het supportteam van het bedrijf waren Shaun en zijn team belast met het onderhouden en ondersteunen van de IT-activiteiten. Om processen te automatiseren en de efficiëntie te vergroten, gebruikte het ondersteuningsteam voor de meeste taken TeamViewer.

TeamViewer kostte echter veel en was een zwaar programma. "Ik wilde een product dat een wat lichtere installatie was en gemakkelijker te beheren was", aldus Shaun.

Hij legt uit dat iedereen die TeamViewer heeft gebruikt, weet dat het een relatief zware client heeft. "De voorwaarden en de configuratie-opties van TeamViewer waren vrij lastig om toe te passen en we hadden veel problemen bij het upgraden van clients", aldus Shaun.

Het IT-team van PETstock onderzocht verschillende tools totdat ze Splashtop probeerden. Ze vonden dat Splashtop niet alleen alle juiste functies had, maar ook vrij eenvoudig te implementeren was via de RMM van het team.

De oplossing: Splashtop

Splashtop bood PETstock een gemakkelijke manier om al zijn technische remote support te beheren. Splashtop biedt dezelfde topfuncties als TeamViewer, kostte aanzienlijk minder en vereiste minder computermiddelen.

"Splashtop is echt een goed alternatief voor TeamViewer," aldus Shaun. "Het is gemakkelijk om granulaire machtigingen te gebruiken en een technicus alleen toegang te geven tot een enkel apparaat." Splashtop komt ook met solide securityfuncties zoals TLS en 256-bit AES encrypties, apparaatverificatie, tweestapsverificatie en meerdere wachtwoordopties op het 2e niveau.

En onlangs voegde Splashtop een extra beschermingslaag toe aan zijn remote accessoplossing: SSO-integratie waarmee gebruikers hun Splashtop-account kunnen authenticeren met hun gecentraliseerde SSO-gebruikers-ID en wachtwoord. Dit was extra belangrijk voor Shaun's team omdat ze Azure Active directory gebruikten.

Het resultaat: Een moeiteloze migratie naar een lichtere, veiligere en betrouwbare remote accessoplossing

Het ondersteuningsteam van PETstock kon gemakkelijk migreren van TeamViewer naar Splashtop. Shaun's team gebruikte een RMM-tool om de Splashtop Streamer in te zetten en tegelijkertijd TeamViewer uit te schakelen.

Het PETstock IT team volgde de eenvoudige instructies van het Splashtop support team om SSO met Azure mogelijk te maken voor 25 technici die ongeveer 1200 klanten ondersteunen.

Alles loopt soepel en Shaun en zijn team zijn erg blij met de betrouwbaarheid en ondersteuning die ze van het supportteam krijgen. En als extra bonus bespaarde PETstock ook nog eens 20% na de overstap van TeamViewer naar Splashtop.