Faciliteren van een naadloze on-demand ondersteuningsworkflow

Met Splashtop was ons model voor on-demand ondersteuning de 9-cijferige SOS-code:

De technicus verwijst de eindgebruiker naar sos.splashtop.com De eindgebruiker downloadt en voert een kleine app uit en leest vervolgens een 9-cijferige numerieke code voor aan de technicus.

Dit model heeft onze gebruikers goed gediend sinds de introductie in 2015 als het Splashtop SOS- product. Het is een intuïtief proces voor zowel ondersteuningstechnici als eindgebruikers.

We hebben voortgebouwd op dat eenvoudige, goed geaccepteerde model met verschillende verbeteringen:

in staat zijn om op afstand naar mobiele apparaten en Chromebooks te gaan

verheffen tot beheerdersbevoegdheid, aangepaste branding van de SOS-app

automatisch opnieuw verbinden na opnieuw opstarten

automatisch verwijderen nadat de sessie op afstand is beëindigd

...en meer

Het was erg leuk om deze verbeteringen te bouwen en ze begonnen allemaal op dezelfde manier: met waardevolle feedback van onze gebruikers die geduldig de tijd nemen om ons te helpen hun behoeften te begrijpen.

Lancering van nieuwe on-demand ondersteuningsworkflows

In dezelfde geest voortgaand, hebben we geleerd dat onze oorspronkelijke on-demand ondersteuningsstroom niet voor iedereen het beste werkt.

Hoe eenvoudig het huidige model ook is, sommige technici willen voorkomen dat eindgebruikers een code moeten teruglezen. Sommige eindgebruikers voelen zich meer op hun gemak bij het Zoom-achtige proces van simpelweg klikken op een uitnodigingslink. Technici willen soms direct weten wanneer hun eindgebruikers op de link hebben geklikt. En grotere ondersteuningsteams geven misschien de voorkeur aan een meer beheerd proces voor het overdragen van sessies tussen technici.

Daartoe zijn we verheugd dat we krachtige alternatieve methoden voor on-demand ondersteuning in het Splashtop Enterprise- product hebben ingebouwd:

Stuur een ondersteuningslink – De technicus kan een ondersteuningslink maken. De eindgebruiker klikt er vervolgens eenvoudig op om een kleine app te downloaden en uit te voeren en de technicus kan vervolgens verbinding maken met het gebruikersapparaat. De eindgebruiker hoeft geen code terug te lezen.

Stuur een korte pincode – De technicus maakt een 6-cijferige pincode aan en vraagt de eindgebruiker om de pincode in te voeren op een gemakkelijk te typen website (help123.app). Nogmaals, de eindgebruiker hoeft geen code terug te lezen aan de technicus.

Implementeer vooraf een SOS-app – Plaats een "SOC Call"-app rechtstreeks op de desktops van eindgebruikers. Telkens wanneer ze hulp nodig hebben, dubbelklikken eindgebruikers op de app, waarna hun verzoeken onmiddellijk in de ondersteuningswachtrij van de technici verschijnen.

Al deze opties zijn met elkaar verbonden via de nieuwe technicusconsole. Alle ondersteuningssessies verschijnen op de console. De gereedheidsstatus van de eindgebruiker wordt in realtime bijgewerkt op de console. Technici kunnen via een georganiseerd proces ondersteuningsverzoeken overdragen en andere technici uitnodigen voor de sessie.

Het volledige servicedesk-framework met de technicusconsole maakt het ook mogelijk om ondersteuningsverzoeken automatisch naar de juiste technicusgroepen te routeren. In de toekomst zal een uitgebreide set tools voor technici beschikbaar worden gesteld via dezelfde console. Naast het nemen van afstandsbediening, kan de technicus op de achtergrond problemen oplossen zonder de eindgebruiker te onderbreken: scripts uitvoeren, processen bekijken en beëindigen, bestanden overdragen, enz.

Natuurlijk is het bestaande 9-cijferige SOS-codemodel nog steeds beschikbaar in Splashtop Enterprise, voor degenen die er de voorkeur aan geven. We hopen dat de extra opties Splashtop On-Demand Support tot een optimale ervaring maken voor nog meer gebruikers. Splashtop Enterprise stroomlijnt de workflow van de technici, geeft ze meer kracht en maakt de ervaring van de eindgebruikers nog eenvoudiger. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of start een gratis proefperiode.

Neem contact met ons op

Lees meer over Splashtop Enterprise, de alles-in-één oplossing voor externe toegang en ondersteuning op afstand.

Verwante content