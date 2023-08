Video: geavanceerde ondersteuning op afstand in Splashtop Enterprise

Naarmate bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van digitale infrastructuren, is hun behoefte aan deskundige IT-ondersteuning tegelijk gegroeid. Onmiddellijke oplossingen, minder uitvaltijd en verbeterde gebruikerservaringen zijn niet langer extraatjes, maar absolute noodzaak.

Splashtop Enterprise is een revolutionaire tool die is ontworpen om aan deze moderne eisen te voldoen. Van gestroomlijnd beheer van technici en sessies op afstand tot ondersteuningssessies met augmented reality, Splashtop herdefinieert de grenzen van IT-ondersteuning op afstand.

Bekijk nu onze uitgebreide videogids voor meer informatie over de geavanceerde mogelijkheden voor ondersteuning op afstand van Splashtop Enterprise:

Splashtop Enterprise for Secure and Efficient Remote Support

Of lees verder voor meer informatie over de opwindende functies en voordelen voor ondersteuning op afstand die worden aangeboden in Splashtop Enterprise.

Servicedesk met technicusbeheer, gestroomlijnde ondersteuningsworkflows en sessieroutering

Een vloeiende workflow zorgt ervoor dat IT-problemen niet veranderen in langdurige uitdagingen die de dagelijkse activiteiten van een bedrijf belemmeren. Splashtop Enterprise erkende de noodzaak van een effectief beheersysteem voor technici en ondersteuningssessies en heeft dit naadloos in zijn platform geïntegreerd.

Groepering van technici - IT-managers kunnen technici in specifieke groepen onderverdelen, zodat de ondersteuningsverantwoordelijkheden worden verdeeld op basis van expertise of afdelingsfunctie. Door technici op deze manier te organiseren, is niet alleen de toewijzing van ondersteuningstickets meer gestroomlijnd, maar profiteren gebruikers ook van snellere oplossingen door experts die specifiek geschikt zijn voor hun problemen.

Ondersteuningswachtrij - Het effectief in de wachtrij plaatsen van inkomende ondersteuningsverzoeken zorgt voor tijdige en georganiseerde reacties op gebruikersproblemen. Deze systematische aanpak voorkomt overbelasting van technici, verdeelt de werklast gelijkmatig en garandeert dat geen verzoek onopgemerkt of onopgelost blijft. Het resultaat is een efficiënter IT-ondersteuningsproces, wat leidt tot snellere probleemoplossing en grotere gebruikerstevredenheid.

Sessieoverdrachten - Splashtop begrijpt de realiteit van ondersteuning en heeft ingebouwde mechanismen om met verschillende scenario's om te gaan. Bovendien, als een uitdaging de expertise van de aanwezige technicus overtreft, zorgt Splashtop voor moeiteloze sessieoverdrachten naar meer ervaren technici of gespecialiseerde groepen.

Gezamenlijke ondersteuning - Een van de opvallende kenmerken is de mogelijkheid om meerdere technici uit te nodigen om samen te werken aan een enkel ondersteuningsverzoek. Door een samenwerkingsomgeving te bevorderen, zorgt Splashtop voor snellere oplossingen, gebruikmakend van de collectieve expertise van het IT-team.

SOS Call - Onmiddellijke assistentie - Noodgevallen kloppen niet voordat ze arriveren. SOS Call functie van Splashtop zorgt ervoor dat gebruikers direct een ondersteuningssessie kunnen aanvragen en deze naar de juiste groep technici kunnen leiden. Een herbruikbare link speciaal voor specifieke eindgebruikers of groepen kan gemakkelijk worden ingezet, zodat hulp altijd binnen handbereik is.

Live-interacties - Naarmate de sessie vordert, heeft de technicus niet alleen de mogelijkheid om op afstand in te loggen, maar er is ook een voorziening voor livechat, waardoor real-time communicatie wordt gegarandeerd, begrip wordt bevorderd en het oplossen van problemen wordt versneld.

Met deze mogelijkheden zorgt Splashtop Enterprise ervoor dat IT-ondersteuningsteams hun efficiëntie vergroten, verzoeken snel routeren, interne samenwerking bevorderen en uiteindelijk snelle oplossingen leveren, waardoor de ervaring van de eindgebruiker wordt verbeterd.

Remote Monitoring en Management

Naarmate bedrijven evolueren, verandert ook de complexiteit van hun IT-infrastructuur. Met meer endpoints om te bewaken, beheren en onderhouden, hebben IT-afdelingen tools nodig die uitgebreide zichtbaarheid en controle over hun digitale omgeving bieden. De mogelijkheden voor bewaking en beheer op afstand van Splashtop Enterprise zorgen ervoor dat IT-teams altijd voorop lopen.

Functies voor bewaking en beheer op afstand in Splashtop Enterprise zijn onder meer:

Aanpasbare waarschuwingsprofielen - Met de waarschuwingsprofielen van Splashtop kunnen technici specifieke waarschuwingen instellen, variërend van CPU-gebruik, schijfruimte, online / offline status, software-installaties, Windows-updates en meer.

Gelijktijdige acties op meerdere eindpunten - Technici kunnen verschillende acties uitvoeren, zoals het opnieuw opstarten van het systeem, bestandsoverdrachten en externe opdrachten op meerdere computers of hele computergroepen tegelijk, wat veel tijd bespaart.

Geplande taakuitvoering - Met Splashtop kunnen taken op latere tijden worden gepland, zodat er geen onderbrekingen zijn tijdens cruciale kantooruren.

Uitgebreid eindpuntbeveiligingsdashboard - Het dashboard van Splashtop biedt een realtime kijkje in de laatste scantijden, geïdentificeerde bedreigingen, kwetsbaarheden en andere cruciale statistieken voor alle eindpunten. Geïntegreerde Splashtop AV, mogelijk gemaakt door Bitdefender, verhoogt de beveiligingsstatus verder en biedt robuuste verdedigingsmechanismen tegen evoluerende cyberdreigingen.

Duik dieper met acties op de achtergrond - Technici moeten vaak problemen oplossen zonder eindgebruikers te storen. De achtergrondacties van Splashtop geven toegang tot taakbeheer, servicebeheer, register-editor en apparaatbeheer zonder een volledige externe sessie te starten. Het zorgt voor naadloze probleemoplossing zonder de activiteiten van de eindgebruiker te belemmeren.

Splashtop Enterprise, dat RMM-functies bevat, zorgt ervoor dat IT-teams aan het roer blijven, volledige zichtbaarheid en controle over hun omgeving hebben, routinetaken automatiseren, de beveiliging versterken en de operationele efficiëntie verhogen.

Splashtop-connector: meer dan traditioneel extern bureaublad

De wereld van toegang op afstand is in ontwikkeling; daarmee moeten de tools die we gebruiken zich aanpassen. Splashtop erkent de uiteenlopende behoeften van bedrijven, en met de Splashtop Connector biedt het een robuuste oplossing die de grenzen verlegt van wat we verstaan onder traditionele externe desktoptoegang.

Hoewel Splashtop op zichzelf al een krachtige tool is, zijn er gevallen waarin RDP (Remote Desktop Protocol) of VNC (Virtual Network Computing) nodig is. Splashtop Connector integreert moeiteloos met deze protocollen en biedt toegang tot eindpunten zonder dat VPN's of de Splashtop Streamer nodig zijn.

Gebruikers krijgen 'agentless' access tot Windows-, Linux- en Mac-systemen door Splashtop op een machine op hetzelfde netwerk te installeren.

IT-admins kunnen op afstand computers op interne netwerken ondersteunen die misschien geen internettoegang hebben, of waarop geen app van derden voor remote access kan worden geïnstalleerd.

Meerdere gelijktijdige gebruikers kunnen verbinding maken met dezelfde computer en hun eigen individuele desktopsessies hebben met RDS/terminalservers.

Gebruikers hebben alleen toegang tot een specifiek programma op afstand in plaats van verbinding te maken met een volledige remote computer.

Splashtop AR: virtuele ondersteuning ter plaatse

In een wereld waar directheid cruciaal is en expertise schaars is, kunnen bezoeken ter plaatse een logistieke uitdaging worden, vooral wanneer snelle oplossingen nodig zijn. De innovatieve oplossing van Splashtop, de Augmented Reality (AR) -functie, zorgt voor een revolutie in de manier waarop technici eindgebruikers ondersteunen, waardoor "virtuele onsite" interacties mogelijk zijn.

Met Splashtop AR kunnen eindgebruikers de camera van hun mobiele apparaat in realtime delen met een IT-technicus op afstand. In plaats van te vertrouwen op mondelinge uitleg, kunnen technici gebruikers visueel begeleiden met spraak en annotaties, waardoor het oplossen van problemen efficiënter wordt.

Met de mogelijkheid om in twee richtingen te annoteren, kunnen zowel de technicus als de eindgebruiker op het scherm tekenen, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen op te sporen of acties te begeleiden. Verschillende kleurcodes per deelnemer zorgen voor duidelijkheid in de communicatie.

Technici kunnen het scherm pauzeren om aantekeningen te maken, de zaklamp activeren voor duidelijkere weergaven, sessies opnemen en zelfs notities toevoegen voor na de sessie. Deze reeks functies zorgt ervoor dat er geen detail wordt gemist tijdens de ondersteuningssessie.

Splashtop Augmented Reality is niet alleen een functie; het is een game-wisselaar. Door de fysieke en digitale wereld samen te voegen, kunnen technici virtueel aanwezig zijn waar ze nodig zijn. In een wereld waar tijd van essentieel belang is, zorgen dergelijke innovaties ervoor dat hulp altijd slechts een klik verwijderd is.

Verbeterde beveiligings- en integratiefuncties

Splashtop's niet-aflatende toewijding aan veiligheid en integratie maakt het een eersteklas keuze voor oplossingen voor externe toegang. Hier is een nadere blik op de geavanceerde beveiligingsmaatregelen en integratiemogelijkheden die de positie van Splashtop als marktleider verstevigen.

IP Whitelisting - Splashtop Enterprise biedt een dynamische IP-whitelisting-functie. Organisaties kunnen de inlogoorsprong beperken door alleen specifieke IP-adressen toegang te verlenen, waardoor hun beveiligingsbarrières worden versterkt.

SIEM-systeemintegratie - Splashtop kan worden geïntegreerd met SIEM-systemen (Security Information and Event Management), zoals Sumo Logic en Splunk. Deze naadloze integratie zorgt ervoor dat de geschiedenis- en sessiegebeurtenislogboeken van Splashtop continu worden ingevoerd in een centraal logboeksysteem, waardoor organisaties uitgebreide mogelijkheden hebben voor het verzamelen en analyseren van gegevens.

Single Sign-On (SSO) Integratie - Splashtop Enterprise integreert feilloos met SSO-providers. Dit centraliseert authenticatie en stroomlijnt het referentiebeheerproces. Hierdoor kunnen organisaties hun gebruikers een veilige en efficiënte inlogervaring bieden.

De geavanceerde beveiligingsfuncties en integratiemogelijkheden van Splashtop onderstrepen zijn toewijding aan het leveren van een efficiënte, veilige en naadloze ondersteuningservaring op afstand. Voor organisaties betekenen deze verbeteringen gemoedsrust, wetende dat hun systemen en gegevens worden beschermd door toonaangevende beveiligingsmaatregelen, terwijl ze ook de flexibiliteit hebben om Splashtop op te nemen in hun bestaande IT-ecosystemen.

Ga aan de slag met Splashtop Enterprise

In een tijdperk waarin ondersteuning op afstand en toegangsoplossingen onmisbaar worden, onderscheidt Splashtop zich door een robuust, intuïtief en veilig platform aan te bieden. Bovendien zorgen de toegevoegde beveiligingslagen en naadloze integratiemogelijkheden ervoor dat organisaties hun wendbaarheid kunnen behouden zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Voor degenen die hun werkprocessen op afstand radicaal willen veranderen en hun ondersteuningsmechanismen willen verbeteren, komt Splashtop Enterprise naar voren als de ideale keuze. Als u nieuwsgierig bent om deze functies uit de eerste hand te ervaren en het transformerende potentieel van Splashtop voor uw organisatie te begrijpen, wacht dan niet langer.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over Splashtop Enterprise om te leren hoe u de manier waarop u ondersteuning op afstand benadert opnieuw kunt definiëren!

