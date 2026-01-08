Hybride werken heeft de manier veranderd waarop organisaties denken over toegang tot computersystemen. Werknemers verbinden niet langer vanaf één enkel kantoornetwerk. Ze werken thuis, onderweg en op verschillende persoonlijke en zakelijke apparaten, terwijl ze snelle, betrouwbare toegang nodig hebben tot de systemen en software die hun werk aandrijven.
Jarenlang waren VPN's het standaard antwoord op dit probleem. Maar naarmate hybride omgevingen zich verder hebben verspreid, hebben VPN's moeite gehad om bij te blijven. Prestatieknelpunten, brede netwerktoegang, complexe configuraties en een verhoogd aanvalsoppervlak hebben traditionele VPN's moeilijker te beheren en riskanter gemaakt om op te vertrouwen, vooral op schaal.
Moderne remote access ziet er anders uit. In plaats van het gehele bedrijfsnetwerk naar elke externe gebruiker uit te breiden, verschuiven organisaties naar toegang op apparaatniveau waarmee gebruikers direct verbinding kunnen maken met de computers die ze nodig hebben, zonder het onderliggende netwerk bloot te stellen. Deze benadering verbetert de beveiliging, vereenvoudigt de toegang en levert een veel betere ervaring voor hybride werknemers.
In deze gids bekijken we waarom VPN's tekortschieten in hybride omgevingen, hoe veilige externe toegang er tegenwoordig uit zou moeten zien en hoe Splashtop snelle, veilige externe toegang mogelijk maakt zonder afhankelijk te zijn van een traditionele VPN.
De beperkingen van VPN's in moderne omgevingen
Allereerst moeten we begrijpen waarom VPN's niet langer voldoende zijn voor hybride werken. Hoewel VPN's een veilige manier bieden om verbinding te maken met een bedrijfsnetwerk, hebben ze ook verschillende beperkingen die het werk kunnen vertragen of risico's kunnen creëren.
Veelvoorkomende VPN-uitdagingen zijn onder andere:
Prestatieproblemen: VPN's hebben vaak problemen met snelheid en prestaties die apps, video bewerkingstools en andere externe oplossingen kunnen vertragen.
Overbevoorrechte toegang: Veilige externe toegang vereist vaak beperkte netwerktoegang tot specifieke bronnen, met op rollen gebaseerde toegangscontrole en zero-trust beveiliging. VPN's daarentegen geven gebruikers brede netwerktoegang, waardoor ze niet kunnen beperken wie wat kan benaderen.
Zwakke authenticatiepraktijken: Veel organisaties vertrouwen nog steeds op zwakke of slecht beheerde VPN-inloggegevens, die verloren kunnen gaan, hergebruikt of gecompromitteerd kunnen worden.
Complexe configuraties: VPN's kunnen ingewikkeld zijn, waardoor IT-teams worstelen met vragen over routeringsregels, split tunnels en capaciteitsplanning.
Beveiligingsblootstelling: Door het gebrek aan op rollen gebaseerde toegangscontrole en gedeelde inloggegevens is het erg makkelijk voor een gecompromitteerde VPN-referentie om een aanvaller toegang te geven tot het hele bedrijfsnetwerk.
Helaas zijn deze problemen geen kleine problemen die je kunt afstellen en repareren; ze maken deel uit van de kernstructuur van VPN's. Als je snellere, veiligere externe toegang wilt, moet je verder kijken dan VPN's.
Hoe veilige externe toegang er vandaag de dag uit zou moeten zien
Dus als VPN's niet langer voldoende zijn voor veilige remote access, waar moeten bedrijven dan naar kijken? Bij het evalueren van remote access software moeten IT-teams op zoek gaan naar belangrijke functies die gebruiksgemak in balans brengen met cybersecurity.
Allereerst zijn toegangscontroles essentieel. Goede remote access moet gebruikers naadloze toegang bieden tot het apparaat of de bron die zij nodig hebben, in plaats van tot het hele netwerk. Tegelijkertijd moet de oplossing sterke authenticatie bevatten die gekoppeld is aan de gebruiker en het apparaat, inclusief multi-factor authenticatie en zero-trust-beveiliging, om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde, geverifieerde gebruikers verbinding kunnen maken.
Daarnaast is gebruiksgemak essentieel. Goede remote toegang moet een eenvoudige onboarding hebben zodat werknemers en aannemers snel kunnen verbinden, gebruiksvriendelijke bedieningselementen om het gebruik moeiteloos te maken, en eenvoudig beheer voor IT-teams in remote, hybride en BYOD -omgevingen.
Zodra gebruikers zijn verbonden, is hoge prestaties ook essentieel. Remote access heeft snelle, naadloze connectiviteit nodig die geschikt is voor high-bandwidth, media-rijke toepassingen om het werk soepel te laten verlopen. Elke verbinding moet ook volledig worden gelogd, wat duidelijke audit trails biedt wanneer dat nodig is.
Hoe Splashtop veilige externe toegang biedt zonder een VPN
Als je op zoek bent naar een krachtige, betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor externe toegang, heb je geen VPN nodig. Splashtop heeft alles wat je nodig hebt en maakt het eenvoudig voor werknemers om overal toegang te krijgen tot hun werkcomputers, projecten, tools en gespecialiseerde software, op elk apparaat.
Splashtop is ontworpen om werknemers gemakkelijk en veilig toegang te geven tot hun externe apparaten vanaf elke locatie met een internetverbinding. Het biedt naadloze connectiviteit, compleet met video en audio van hoge kwaliteit, om extern en hybride werk net zo efficiënt te maken als werken op kantoor.
Splashtop omvat:
Granulaire toegangscontrole: Gebruikers verbinden alleen met de specifieke apparaten waarvoor ze geautoriseerd zijn, in plaats van met het hele netwerk.
Sterke authenticatie: Splashtop gebruikt Single Sign-On (SSO) integratie met Okta, Azure en Google, samen met multi-factor authenticatie en rolgebaseerde toestemmingen, om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde, geauthenticeerde gebruikers verbinden.
Hoogwaardige sessies: Splashtop biedt high-definition streaming, lage latentie en betrouwbare verbindingen om een soepele connectiviteit te garanderen, zelfs voor de meest veeleisende workloads.
Apparaatniveau toegang in plaats van netwerkniveau: Door direct verbinding te maken met apparaten in plaats van het netwerk, vermindert Splashtop aanzienlijk het risico van laterale beweging dat VPN-gebaseerde toegang mogelijk kan maken.
Ondersteuning voor meerdere platforms: Splashtop werkt op Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook en Linux, evenals op virtuele desktops.
Audit trails en logging: Houd duidelijke logs bij van elke remote access sessie voor audits, wat noodzakelijk is voor bedrijven die SOC 2, ISO 27001 of HIPAA compliancehandhaven.
Verzegelde onboarding: Splashtop's snelle installatie en intuïtieve beheer maken het goed geschikt voor hybride werkgroepen die regelmatig gebruikers of contractanten toevoegen.
Stap voor stap: Hoe VPN-toegang vervangen door Splashtop
Als je Splashtop wilt gebruiken om werknemers en IT-teams op afstand toegang tot apparaten te geven, is dat gemakkelijker dan met een VPN. Je kunt externe toegang in een paar snelle stappen instellen en beheren:
Implementeer Splashtop-agents op alle eindpunten die op afstand toegankelijk moeten zijn.
Binnen Splashtop configureer je je accessgroepen, machtigingen en authenticatiebeleid.
Integreer Splashtop met je SSO voor gecentraliseerd gebruikersbeheer.
Stel uw multi-factor authenticatie- en apparaatverificatiebeleid in.
Vervang VPN-gebaseerde toegangsprocessen door Splashtop-inlogprocessen.
Vanaf daar kunnen je werknemers inloggen bij Splashtop om verbinding te maken met hun werkcomputers vanaf elke locatie. Met de sessielogs van Splashtop kun je het gebruik monitoren en auditlogs voor naleving bekijken, waardoor alleen geautoriseerde gebruikers verbinding maken.
Beveiligingsvoordelen van het afstappen van VPN's
Cybersecurity is een essentiële factor voor elk bedrijf bij het kijken naar oplossingen voor remote en hybride werk. Hoewel VPN's relatief veilige toegang bieden, brengen ze nog steeds risico's en kwetsbaarheden met zich mee.
Splashtop daarentegen is gebouwd voor veiligheid en is ontworpen om te voldoen aan een breed scala van industriële en overheidsvoorschriften, waaronder SOC 2, AVG, CCPA, ISO/IEC 27001 en meer.
Terwijl VPN's brede toegang bieden tot een bedrijfsnetwerk, laat Splashtop gebruikers direct hun apparaten benaderen. Eenmaal verbonden zorgen zero-trust beveiligingsfuncties ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot de gebieden waarvoor ze bevoegd zijn. Dit vermindert het risico op laterale bewegingen vanuit gecompromitteerde accounts of interne saboteurs.
Daarnaast maakt Splashtop het verbinden zowel veilig als eenvoudig, met sterke multi-factor authenticatie en SSO-handhaving, wat de afhankelijkheid van gedeelde wachtwoorden of statische inloggegevens vermindert. Toegangslogboeken zijn gekoppeld aan de gebruikersidentiteit, zodat beveiligings- en IT-teams altijd kunnen zien wie waarmee verbonden is geweest.
Vergeleken met VPN's is het duidelijk dat Splashtop betere beveiliging biedt zonder in te boeten op gebruiksgemak of probleemloze connectiviteit.
Operationele en productiviteitsvoordelen
Natuurlijk is veiligheid niet het enige voordeel dat Splashtop heeft ten opzichte van traditionele VPN's. Met Splashtop kun je de efficiëntie en productiviteit voor externe werknemers verbeteren, de kosten verlagen en de gebruikerservaring verbeteren.
De operationele en productiviteitsvoordelen van Splashtop omvatten:
Sneller toegang voor externe werknemers, omdat ze snel en naadloos verbinding kunnen maken met hun werkapparaten vanaf elke locatie.
Betere prestaties voor hoge-resolutie workloads dankzij Splashtop's high-definition video- en audiostreaming.
Lagere IT-kosten door de VPN-bandbreedte en onderhoud te elimineren, naast de betaalbare plannen van Splashtop voor bedrijven van elke omvang.
Moeiteloze schaalbaarheid voor nieuwe medewerkers en aannemers, aangezien nieuwe accounts en apparaten binnen enkele minuten kunnen worden toegevoegd.
Een betere eindgebruikerservaring, dankzij het gebruiksgemak en de efficiëntie van Splashtop.
Verminderde IT-werklast en minder supporttickets, omdat Splashtop intuïtief is en een behulpzaam klantenserviceteam heeft dat binnen een mum van tijd beschikbaar is.
Een betere manier om veilige externe toegang te beveiligen
Als je veilige, robuuste en naadloze remote access wilt, is een VPN niet langer genoeg. Je kunt veilige, hoogwaardige remote access krijgen zonder je netwerk bloot te stellen met Splashtop.
Hoewel VPN's gebruikers in staat stellen om toegang te krijgen tot een bedrijfsnetwerk tijdens het werken op afstand, kan de brede netwerktoegang die ze bieden een cyberbeveiligingsrisico vormen, vooral in combinatie met zwakke authenticatie en het risico op wachtwoorddeling. Daarnaast missen VPN's de snelheid en prestaties die werknemers nodig hebben om overal efficiënt te kunnen werken.
Splashtop daarentegen is een veilige, schaalbare en moderne benadering voor hybride werknemers en teams. Met Splashtop kunnen gebruikers snel, eenvoudig en veilig toegang krijgen tot hun werkapparaten vanaf elke locatie en op elk apparaat, waardoor extern en hybride werken snel en gemakkelijk is. Ondertussen zorgen de geavanceerde beveiligingsfuncties van Splashtop ervoor dat elke externe sessie veilig blijft en helpt bedrijven te voldoen aan hun IT-compliance eisen.
Klaar om verder te gaan dan VPN's? Probeer Splashtop vandaag nog met een gratis proefperiode en ontdek hoe eenvoudig, veilige externe toegang kan zijn: