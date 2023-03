Leer hoe u met Splashtop op afstand toegang krijgt tot een iPhone vanaf een computer. Gebruik het om het scherm van de iPhone in real time te bekijken en remote support te verlenen.

De iPhone is voor veel mensen een onmisbaar instrument geworden. We vertrouwen erop tijdens ons werk of op school. Wereldwijd worden meer dan 1 miljard iPhones actief gebruikt. Hierom is het voor IT-teams absoluut noodzakelijk om iPhone-gebruikers snel en doeltreffend te kunnen ondersteunen.

Software voor remote IT-support heeft het mogelijk gemaakt om op afstand toegang te krijgen tot een apparaat en ondersteuning te bieden, waardoor de kosten lager zijn en de tijd tot een oplossing korter is. Remote supportoplossingen ondersteunen meestal maar weinig verschillende devices. Nu zo veel mensen hun eigen apparaten voor het werk gebruiken, is het van cruciaal belang dat uw remote access-oplossing een breed scala aan devices ondersteunt, waaronder iPhones.

Gelukkig maakt de remote supportsoftware van Splashtop het ongelooflijk gemakkelijk om op afstand toegang te krijgen tot een iPhone vanaf een computer. U kunt elke iPhone vanaf overal ondersteunen, zelfs zonder installatie van software vooraf.

Hoe kunt u op afstand toegang krijgen tot een iPhone vanaf een computer?

Met Splashtop bij de hand heeft u in een paar stappen toegang tot elke iPhone.

Stap 1: Wanneer een eindgebruiker om hulp vraagt, stuurt u hem naar de iOS App Store en laat u hem de SOS-app op zijn iPhone downloaden (p.s. u kunt de SOS-app van uw eigen merk voorzien).

Stap 2: Na het downloaden vraagt u de gebruiker om de SOS-app te openen en een 9-cijferige sessiecode te genereren.

Stap 3: Voer de sessiecode in de Splashtop-app op uw computer in en start de sessie. Dat is alles, u bent verbonden!

Van daaruit kunt u op afstand het iPhone-scherm op uw computer bekijken om het probleem te vinden en op te lossen.

Ga nu gratis aan de slag

Splashtop is de nummer 1 oplossing voor externe toegang tot iPhones vanaf computers. Hier zijn een paar redenen waarom gebruikers Splashtop als de beste oplossing beoordelen:

Het is veilig

Het is gemakkelijk te gebruiken (voor zowel technici als eindgebruikers)

Het is eenvoudig te implementeren en te beheren

Splashtop SOS is gemakkelijk voor zowel ondersteunende als ondersteunde mensen. Eenvoudig te installeren, intuïtieve gebruikersinterface. Supersnelle schermweergave ook, vergeleken met AnyDesk en TeamViewer.” – Alan Adler, Standout Designs

Ontdek zelf waarom IT-professionals van Splashtop houden.



Splashtop remote IT-support om de beste oplossing voor uw behoeften te vinden.