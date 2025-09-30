Heeft een trage VPN invloed op de productiviteit tijdens het werken vanuit huis?

Door de uitbraak van COVID-19 moesten veel bedrijven bijna van de ene op de andere dag een plan bedenken waardoor hun werknemers thuis konden gaan te werken. Bedrijven hebben hun bedrijfscontinuïteitsplannen, noodherstelplannen of pandemiebeleid gemobiliseerd en zich gehaast om een infrastructuur op te bouwen om het thuiswerken te kunnen ondersteunen.
Een belangrijk deel van deze infrastructuur bestaat uit VPN, dat bedrijven van oudsher gebruikten voor externe connectiviteit met kantoornetwerken en computers. Bedrijven die deze verouderde oplossing gebruiken, kennen de problemen die daarbij komen kijken maar al te goed. Lees verder om te leren wat deze problemen zijn en hoe remote access-software u kan helpen ze te overwinnen.
VPN - de beste oplossing en zijn problemen
Het gebruik van VPN is de manier voor bedrijven om op afstand het kantoornetwerk in te gaan en toegang te krijgen tot werkcomputers. Nu bedrijven verwoed proberen te virtualiseren en thuiswerken voor alle werknemers mogelijk te maken, worden de problemen met VPN vergroot en belemmeren ze de normale gang van zaken.
1: In deze BYOD-wereld zijn werknemers gedwongen om kantoorcomputers te gebruiken
Door de manier waarop VPN is ingesteld, kan een verbinding vanaf een gecompromitteerd apparaat het hele netwerk van kantoorcomputers en bedrijfsmiddelen infecteren. Daarom staan werkgevers erop om verbinding te maken via door het bedrijf uitgegeven apparaten en moeten ze ervoor zorgen dat alle apparaten worden beschermd tegen malware om de risicoblootstelling te minimaliseren. Dit is moeilijk uit te voeren en te onderhouden, aangezien steeds meer werknemers de voorkeur geven aan het gebruik van persoonlijke apparaten voor werk (Bring Your Own Device).
2: Wanneer meerdere medewerkers tegelijk zijn verbonden, gaat de performance achteruit
Als de VPN-gateway zwaar wordt belast, dat wil zeggen dat veel werknemers tegelijkertijd via VPN zijn verbonden, gaan de prestaties achteruit en ontstaat er een vertraging. Bedrijven moeten dan op zoek naar alternatieve manieren om VPN te ontlasten zodat werknemers ongestoord kunnen werken.
3: Het is een veiligheidsrisico
Hoewel bedrijven het gebruik van door het bedrijf uitgegeven en beveiligde apparaten verplicht stellen, kunnen ze niet garanderen dat een gecompromitteerd apparaat geen toegang krijgt tot hun netwerk. Als dat gebeurt, kan een gecompromitteerd apparaat het hele bedrijfsnetwerk en de daarop aanwezige activa infecteren.
4: Niet eenvoudig in te stellen en te gebruiken
In dergelijke gevallen, wanneer er een ongebruikelijke toename is van werknemers die vanuit huis werken en verbinding maken via VPN, moeten bedrijven onderweg infrastructuur implementeren om het toegenomen aantal verbindingen op te vangen. Dat betekent extra VPN-gateways kopen, configureren en instellen. Dat wordt al snel vervelend en duur.
Bovendien is het gebruik van VPN voor werknemers ook niet eenvoudig. Het omvat meerdere stappen en het onthouden van meerdere logins voor verschillende apps. Combineer dat met slechte verbindingssnelheden, hoge latentie en trage prestaties, je hebt ontevreden en onproductieve werknemers.
5: Niet geschikt voor langdurig thuiswerken
VPN kan efficiënt zijn voor werknemers om snel verbinding te maken met de kantoorcomputer en een taak te voltooien. Maar het werkt misschien niet zo goed als een thuiswerkoplossing voor de lange termijn, net als de behoefte van dit uur. Wanneer medewerkers volledig vanuit huis werken, blijven ze altijd verbonden met VPN, ook als ze persoonlijke taken uitvoeren. Dat overbelast de VPN nog meer, en het is geen efficiënt gebruik van bedrijfsbandbreedte.
6: Vereist een extra app voor bediening op afstand
Terwijl ze VPN gebruiken om toegang te krijgen tot het kantoornetwerk, moeten werknemers verbinding maken met een andere app zoals RDP om op afstand toegang te krijgen tot hun computers. Dit maakt het zowel voor het bedrijf om te onderhouden als voor de medewerker om aan te sluiten complex.
Splashtop – een superieur VPN-alternatief
Zoals hierboven vermeld, is VPN een verouderde oplossing om op afstand verbinding te maken met het kantoornetwerk en is het niet in staat om technologische trends en externe toegangsbehoeften van werknemers van vandaag aan te pakken. Geavanceerde tools voor externe toegang, zoals Splashtop, voldoen veel beter aan de behoefte. Waarom?
Met Splashtop hebben gebruikers toegang tot werkcomputers via persoonlijke Windows- of Mac-computers of zelfs mobiele iOS- of Android-apparaten. Het
ondersteunt de groeiende trend van BYOD.
Splashtop maakt gebruik van snelle, krachtige technologie waarmee u toegang krijgt tot externe computers alsof u er daadwerkelijk achter zit, zonder vertraging of verbindingsproblemen.
Met TLS 1.2 met AES 256-bits codering, apparaatauthenticatie, tweefactorauthenticatie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus en nog veel meer beveiligingsfuncties, biedt Splashtop een veilige externe verbinding . Bovendien hebben werknemers toegang tot hun kantoorcomputers zonder toegang tot het hele netwerk, waardoor risico's voor andere kantooractiva worden geëlimineerd.
In tegenstelling tot VPN is het eenvoudig op te schalen voor een plotselinge toename van werknemers die vanuit huis werken. Het is gemakkelijk om Splashtop-agenten massaal op de werkcomputers in te zetten, waarna werknemers er vanaf elk apparaat met één klik toegang toe hebben via de Splashtop-app. Bovendien kunnen werknemers door integratie met Active Directory of Single Sign-On verbinding maken via één wachtwoord. Het is
zeer eenvoudig in te stellen en te gebruiken en is veel kosteneffectiever .
Splashtop is een geweldige oplossing voor langdurig thuiswerken, maar ook voor ad-hoc zaken die op afstand moeten worden uitgevoerd. Werknemers kunnen zowel een externe verbinding met hun werkcomputer onderhouden als hun persoonlijke werk doen op hun eigen apparaat, zonder de bandbreedte van het bedrijfsnetwerk te belasten zoals ze zouden doen met VPN.
U kunt niet alleen uw externe desktopcomputer volledig bedienen met Splashtop, maar u krijgt ook extra functies zoals sessie-opname, afdrukken op afstand, bureaublad delen, een auditspoor bijhouden, enzovoort.
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