De prijswijzigingen van AnyDesk hebben verlengingen tot een probleem gemaakt voor klanten die eerder tegen lagere tarieven hebben gekocht. Een abonnement dat ooit binnen het budget paste, kan er heel anders uitzien zodra de nieuwere prijzen worden meegerekend.
Voor teams die een verlenging naderen, roept dit een praktische vraag op: is AnyDesk nog steeds de juiste keuze? Voordat je je vastlegt op nog een jaarcontract, is het de moeite waard om te bekijken wat je abonnement omvat, wat je team daadwerkelijk nodig heeft en of je huidige tool voor externe toegang nog steeds de waarde levert die je verwacht.
De huidige Amerikaanse prijzen van AnyDesk
De huidige Amerikaanse prijzen van AnyDesk zijn gebaseerd op jaarlijkse facturering, ook al worden de abonnementen weergegeven als maandprijzen. Hier zijn de momenteel vermelde prijzen voor de belangrijkste commerciële abonnementen van AnyDesk:
AnyDesk-abonnement
Huidige vermelde prijs
Jaarlijkse kosten
Factuurgegevens
Solo
$28.90 per maand
$346.80 per jaar
Jaarlijks gefactureerd
Standaard
$49.90 per maand
$598.80 per year
Voor 1 verbinding, jaarlijks gefactureerd
Geavanceerd
$111.90 per month
$1,342.80 per jaar
Voor 2 verbindingen, jaarlijks gefactureerd
Ultiem
Op maat
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Hoe de prijzen van AnyDesk in de loop der tijd zijn veranderd
De prijswijzigingen van AnyDesk zijn geen kleine aanpassingen. Voor AnyDesk-klanten van het eerste uur kunnen de huidige tarieven ervoor zorgen dat een verlenging voelt als een andere aankoopbeslissing dan degene die ze oorspronkelijk namen.
Hier is de recente prijsgeschiedenis in USD voor de abonnementen van AnyDesk:
Datum
Solo
Standaard
Geavanceerd
januari 2024
$14.90 per maand
$22.90 per maand
$79.90 per maand
januari 2025
$22.90 per maand
$35.90 per maand
$79.90 per maand
januari 2026
$28.90 per maand
$49.90 per maand
$111.90 per month
Als je de prijzen van AnyDesk in 2024 vergelijkt met die in 2026, zijn de stijgingen verbijsterend:
Abonnement
Prijs in USD in 2024
Prijs in USD voor 2026
Stijging
Solo
$14.90
$28.90
Ongeveer 94%
Standaard
$22.90
$49.90
Ongeveer 118%
Geavanceerd
$79.90
$111.90
Ongeveer 40%
Die stijging verandert hoe AnyDesk zich verhoudt tot andere tools voor externe toegang op het moment van verlengen. Klanten die oorspronkelijk voor een abonnement kozen onder eerdere prijzen, beoordelen nu mogelijk een veel hogere jaarlijkse verplichting, vooral als hun team ook meer nodig heeft dan de inbegrepen verbindingen, apparaatcapaciteit of functieset van het basisniveau.
Waarom de laagst vermelde prijs mogelijk niet overeenkomt met je werkelijke kosten
De vermelde abonnementsprijs is slechts één deel van de totale kosten van remote access-software. Voor teams die AnyDesk-prijzen vergelijken of een aankomende verlenging beoordelen, hangen de werkelijke kosten af van hoe het abonnement wordt gefactureerd, hoeveel mensen toegang nodig hebben, hoeveel gelijktijdige sessies vereist zijn en welke functies zijn inbegrepen in de geselecteerde laag.
Gelijktijdige verbindingen
Gelijktijdige verbindingen kunnen van invloed zijn op de werkelijke kosten van een remote access-abonnement. Een abonnement kan toegang bieden aan een bepaald aantal gebruikers, maar dat betekent niet altijd dat elke gebruiker tegelijk een externe sessie kan uitvoeren.
Voor teams met meerdere technici, supportmedewerkers of beheerders is dit belangrijk. Standard omvat standaard 1 verbinding, terwijl Advanced 2 verbindingen omvat. Als meerdere mensen tegelijk gebruikers moeten ondersteunen of toegang tot apparaten nodig hebben, kan het inbegrepen aantal verbindingen een beperkende factor worden.
Voordat je verlengt, moeten teams de inbegrepen verbindingen van het abonnement vergelijken met hun werkelijke supportworkflow.
Limieten voor beheerde apparaten
Limieten voor beheerde apparaten zijn nog een factor om te beoordelen. Solo ondersteunt tot 100 beheerde apparaten, Standard ondersteunt tot 500 beheerde apparaten en Advanced ondersteunt tot 1.000 beheerde apparaten.
Die limieten zijn voor sommige gebruikers misschien meer dan voldoende, maar ze kunnen nog steeds invloed hebben op welk abonnement het beste past. Voor een freelancer zijn de kosten en basis-toegang mogelijk belangrijker. Een klein IT-team heeft mogelijk behoefte aan uitgebreider apparaatbeheer, gebruikersbeheer en supportmogelijkheden. Een MSP of groter supportteam moet mogelijk beoordelen of de abonnementsstructuur soepel meegroeit naarmate er meer endpoints worden toegevoegd.
Vereisten voor functies
De laagst vermelde prijs bevat mogelijk niet alle mogelijkheden die een team nodig heeft. Implementatieopties, geavanceerde beheeropties, beveiligingsfuncties, gebruikersbeheer en supportworkflows kunnen per niveau verschillen.
Daarom moeten kopers vóór verlenging precies bekijken welke functies ze gebruiken. Een lager abonnement lijkt in eerste instantie misschien kosteneffectief, maar de werkelijke kosten veranderen als je voor belangrijke mogelijkheden moet overstappen naar een hoger abonnement.
Wat je moet beoordelen voordat je AnyDesk verlengt
Als je een AnyDesk-verlenging ziet aankomen, kijk dan verder dan alleen de naam van het abonnement en de maandprijs. De verlengingskosten moeten worden beoordeeld op basis van hoe je team remote access dagelijks daadwerkelijk gebruikt.
Controleer v�óór verlenging het volgende:
Je huidige verlengingsprijs vergeleken met je oorspronkelijke contractprijs
Je annulerings- of verlengingsperiode
Hoeveel gebruikers hebben externe toegang nodig
Hoeveel technici gelijktijdige sessies nodig hebben
Hoeveel beheerde apparaten zijn inbegrepen in je abonnement
Of je team dicht bij de limiet voor beheerde apparaten zit
Of belangrijke functies een abonnement van een hoger niveau vereisen
Of add-ons of aangepaste licenties nodig zijn
Of je team betaalt voor mogelijkheden die het niet gebruikt
Of een andere remote access-oplossing een betere prijs-kwaliteitverhouding biedt voor jullie daadwerkelijke workflow
Wanneer een alternatief voor AnyDesk zinvol kan zijn
Een alternatief voor AnyDesk kan het overwegen waard zijn als:
Je verlengingskosten zijn aanzienlijk gestegen
Je team heeft meer gelijktijdige verbindingen nodig
Je hebt eenvoudigere licenties nodig voor technici of gebruikers
Je wilt tools voor externe toegang en support zonder te betalen voor onnodige complexiteit
Je hebt voorspelbare prijzen nodig naarmate je team groeit
Je wilt endpointmanagementmogelijkheden naast remote support
Splashtop als alternatief voor AnyDesk
Als de verlengingskosten van AnyDesk niet meer aansluiten bij je budget of supportbehoeften, biedt Splashtop je het beste AnyDesk-alternatief. Splashtop helpt teams bij remote access- en IT-supportworkflows met:
Veilige toegang tot externe computers
Ondersteuning onder toezicht wanneer een eindgebruiker aanwezig is
Onbeheerde toegang voor beheerde computers
Bestandsoverdracht, ondersteuning voor meerdere monitoren, sessietools en meer topfuncties
Gecentraliseerde gebruikers-, machtigings- en beveiligingscontroles
Abonnementen voor bedrijven, IT-teams, MSPs en supportorganisaties
Voor teams die meer nodig hebben dan alleen remote access, voegt Splashtop AEM endpointmanagementmogelijkheden toe, zoals patchbeheer, software-inventaris, waarschuwingen en geautomatiseerde acties. Dat geeft IT-teams een manier om remote support te combineren met beter inzicht in en meer controle over endpoints.
Als het op prijzen aankomt, kan Splashtop je tot wel 70% of meer besparen in vergelijking met AnyDesk. Bijvoorbeeld, Splashtop Remote Access begint bij $8.25 per maand, vergeleken met AnyDesk Solo voor $28.90 per maand, wat ongeveer 71% lager is. Voor supportteams begint Splashtop Remote Support bij $22 per maand, vergeleken met AnyDesk Standard voor $49.90 per maand, ongeveer 56% lager.
Bekijk onze prijsvergelijking van Splashtop vs. AnyDesk.
Kies een Remote Access-oplossing die past bij je budget en workflow
De prijswijzigingen van AnyDesk geven klanten een duidelijke reden om hun verlengingskosten te bekijken voordat ze zich vastleggen op opnieuw een jaarlijkse termijn. Als je huidige abonnement meer kost dan verwacht, of als je team een betere oplossing nodig heeft voor remote access en support, is dit het juiste moment om alternatieven te vergelijken.
Splashtop biedt individuen, bedrijven en IT-teams een veilige, krachtige manier om toegang te krijgen tot computers, gebruikers te ondersteunen en remote work te beheren tegen een lagere instapprijs dan vergelijkbare AnyDesk-abonnementen. Je kunt de ervaring direct beoordelen, de functies vergelijken die je team echt gebruikt, en zien hoe Splashtop in je workflow past voordat je een beslissing neemt over verlenging.
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alle weergegeven prijzen gelden per juni 2026