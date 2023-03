Peter Pane Restaurants verminderen de uitvaltijd van apparaten met on-demand remote support en augmented reality

Na evaluatie van verschillende remote accessoplossingen, waaronder AnyDesk en FastViewer, besloot Paniceus over te stappen van het omslachtige TeamViewer naar Splashtop Enterprise. Na het testen ontdekte het IT-team dat Splashtop Enterprise alle benodigde functies had, inclusief augmented reality.

Super eenvoudig te implementeren: Zowel de IT-medewerkers als de eindgebruikers vonden de on-demand remote support functie (SOS) van Splashtop Enterprise ongelooflijk eenvoudig te implementeren en makkelijk in het dagelijkse gebruik. "Het is op alle manieren simpel: implementatie, uitrol naar locaties, aangepaste configuratie indien nodig," zegt Björn. "Het beleid voor de klanten is erg duidelijk en maakt configuratie bijzonder eenvoudig."

Gestroomlijnde configuratie via GPO: Paniceus had vaak moeite met het configureren van deployment policies. Als de configuratie via de cloud naar de klant gedistribueerd moest worden, ontstond er een probleem, en moesten ze een XML-bestand schrijven en dat uploaden als onderdeel van het installatieproces. Niet alleen kostte dat tijd en middelen, maar telkens als ze het product verwijderden, verdween de configuratie en moesten ze die opnieuw distribueren.

Met de eenvoudige Group Policy Object (GPO) instellingen van Splashtop kan IT nu snel gebruikers- en groepsspecifieke wijzigingen aanbrengen. "We hoeven ons niet langer zorgen te maken en te zeggen: 'Oh nee, ik heb hier geen configuratie-interface' of 'Hoe gedroeg Adobe Reader zich, en hoe gedroeg Windows zich?' De GPO instellingen bepalen hoe Splashtop zich consistent gedraagt," aldus Björn.

Ondersteuning van elk apparaat: Paniceus werd vooral aangetrokken door de mogelijkheid van Splashtop om meerdere soorten apparaten en besturingssystemen binnen dezelfde gebruikerssessie te ondersteunen. Een enkel restaurant kan in een korte periode van stilstand duizenden euro's aan omzet verliezen.

“In sommige noodsituaties verschuift de ondersteuning van de ene collega naar de andere en van pc naar iPhone. Het wordt een puinhoop als IT zegt: 'Ik kan je niet helpen omdat je een handheld gebruikt, dus ik weet niet wat er op je scherm gebeurt.' Dat wil je niet', zei Björn. "Splashtop werkt super en laat ons tijdens een sessie van apparaat wisselen. Er zijn veel manieren om support eenvoudig mogelijk te maken.”

AR voor visuele behoeften: De meeste Peter Pane locaties hebben medewerkers die zich vooral richten op gastvrijheid, niet op technologie. Voor hen werkt standaard remote support meestal niet zo goed als het probleem draait om kabels, routers en servers. Paniceus probeerde in die situaties FaceTime en andere video-apps te gebruiken, maar de IT-ondersteuner kon daarmee nog steeds niet precies aanwijzen wat er moest gebeuren.

Met Splashtop AR kan Paniceus de visuele behoeften van deze werknemers ondersteunen. “Nu kan IT zeggen: 'Laat me even meekijken', en de ondersteunde gebruiker kan zien hoe de technicus rechtstreeks naar items wijst en aantekeningen maakt in de gedeelde video. Elke gebruiker kan dat volgen. Het is eenvoudig om zo problemen op te lossen, zoals het vervangen van een kabel, herstarts, enz.', zegt Björn.

Op de vraag om zijn gevoel over het gebruik van Splashtop in drie woorden te beschrijven, gaf Björn toe dat het moeilijk was om er maar drie te bedenken: "De drie woorden zijn gemakkelijk, betaalbaar en zeer slimme ondersteuning. Ik denk dat dat vijf woorden zijn, maar zeer slimme ondersteuning is heel belangrijk."