Platinum Tank Group breidt het ontwerpteam uit en herstelt zich na cyberaanval

Nadat ze van andere 3D CAD ontwerpers op het Solid Edge gebruikersforum over Splashtop hadden gehoord, probeerde Platinum Splashtop zelf uit. "We hebben Splashtop Enterprise uitgeprobeerd, en het voldeed aan al onze eisen, inclusief apparaatomleiding," zegt Dominic.

✔ Eenvoudige installatie

Dominic en zijn team vonden Splashtop gemakkelijk op te zetten. Binnen vijf dagen voerden alle 20 CAD-ontwerpers van Platinum hun werk uit via Splashtop. "De flexibiliteit van Splashtop maakt het allemaal zo gemakkelijk. Ik gebruik het zelfs vanaf mijn iPhone als ik onderweg ben."

✔ Ondersteuning voor meerdere monitoren

Het ontwerpteam is gaan vertrouwen op de multimonitorondersteuning van Splashtop, omdat die samenwerking tussen twee gebruikers op hetzelfde workstation mogelijk maakt. "Ontwerpers kunnen verschillende vaardigheden hebben. Het is dus echt nuttig als ze elkaar altijd en overal kunnen helpen," legt Dominic uit.

✔ Uitstekende klantenondersteuning

Dominic had alleen hulp nodig bij unieke gebruikerseisen en was zeer tevreden over de ondersteuning die hij kreeg. "De technische ondersteuning van Splashtop was zeer responsief. Iedereen was er klaar voor. De tijd tussen het indienen van een ticket en het ontvangen van een antwoord van Splashtop support was zeer kort."

✔ 3D-apparaat omleiding

De ontwerpers van Platinum hebben apparaatomleiding nodig om op afstand te kunnen werken en zijn enthousiast over de prestaties van Splashtop. Ze bevelen het regelmatig aan bij andere ontwerpers in de gemeenschap. "Splashtop is een goed werkende oplossing voor iedereen die op afstand een 3D-apparaatverbinding wil gebruiken. Veel CAD-gebruikers in de gemeenschap hebben gevraagd naar apparaatomleiding sinds ze in 2020 op afstand zijn gaan werken. Nu heb ik eindelijk een antwoord en kan ik Splashtop aanbevelen," zegt Dominic.