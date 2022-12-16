Platinum Tank Group breidt het ontwerpteam uit en herstelt zich na cyberaanval
Splashtop Enterprise maakt veilig en flexibel werken realiteit voor 3D CAD-designers
In één oogopslag
De uitdaging
Platinum Tank Group moest flexibel werk voor hun 3D CAD ontwerpers mogelijk maken. Ze moesten een manier vinden om zowel op kantoor als thuis naadloos op dezelfde werkcomputer te kunnen werken.
De oplossing
Platinum heeft Splashtop Enterprise geimplementeerd. Hiermee hebben hun designers op afstand toegang tot CAD-computers met ondersteuning voor 3D-muizen en meerdere monitoren.
Resultaat
Platinum was in staat om zonder extra kantoorruimte hun groeiende ontwerpteam te ondersteunen. Ze kregen na een cyberaanval ook hun remote werk weer op de rails, dankzij de multi-factor authenticatie van Splashtop.
Van Platinum Tank Group
Splashtop voldeed aan al onze eisen voor remote CAD-design support. Het is een deugdelijke oplossing voor iedereen die op afstand gebruik wil maken van een 3D-apparaten.
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
De uitdaging: flexibel werk implementeren voor 3D CAD-designers
Platinum Tank Group (Platinum) is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van aluminium tankopleggers voor vliegtuigtankers. Ze zijn gevestigd in Chambly, Quebec, en produceren meer dan 1200 units per jaar. Het bedrijf rekent op het designteam dat innovatieve nieuwe aluminium tanktrailers ontwikkelt met behulp van computer-aided design (CAD).
Toen de pandemie toesloeg, gingen de ontwerpers van Platinum allemaal op afstand werken. Toen Platinum begon met het plannen van een terugkeer naar het kantoor, realiseerden ze zich dat er niet genoeg ruimte was voor hun groeiende ontwerpafdeling.
Dominic Benoit, Platinum's Application Specialist, werd gevraagd een nieuwe strategie voor flexibel werken te ontwikkelen voor de afdeling. Of ontwerpers nu thuis of op kantoor zaten, ze moesten één standaard manier hebben om al hun CAD-ontwerpwerk te doen. "We wilden dat ze op afstand toegang hadden tot hun workstation, waar ze ook waren, alleen de monitor die ze gebruikten zou anders zijn," zei Dominic.
Werken op afstand vereiste toegang tot hun workstations op kantoor en een omleiding voor een speciale 3D CAD muis om in Solid Edge (CAD software) te kunnen werken. "Het doorsturen van apparaten naar 3D CAD-muizen is van cruciaal belang voor onze ontwerpers bij het maken van modellen voor productie," aldus Dominic.
Platinum probeerde meerdere oplossingen, waaronder Chrome Remote Desktop, traditionele RDP, en Microsoft Remote Desktop. Helaas paste geen van hen in het plaatje. "We hadden al deze oplossingen kunnen combineren, maar dat zou nog steeds niet alle functionaliteit leveren die onze ontwerpers nodig hadden," zei Dominic.
Dominic werd gevraagd om een nieuwe remote accesstool te zoeken - één tool die twee kernfuncties zou moeten bieden:
Automatische apparaatomleiding: voor de 3D CAD-muis voor ontwerpers.
Ondersteuning voor meerdere monitoren: voor toegang tot dezelfde CAD-computer vanaf verschillende apparaten.
"Als deze twee functies niet beschikbaar waren voor onze designers, zouden ze helemaal opnieuw moeten leren werken met de CAD-software."
De oplossing: Splashtop voldoet voor Platinum aan alle eisen voor naadloos en flexibel werken.
Nadat ze van andere 3D CAD ontwerpers op het Solid Edge gebruikersforum over Splashtop hadden gehoord, probeerde Platinum Splashtop zelf uit. "We hebben Splashtop Enterprise uitgeprobeerd, en het voldeed aan al onze eisen, inclusief apparaatomleiding," zegt Dominic.
✔ Eenvoudige installatie
Dominic en zijn team vonden Splashtop gemakkelijk op te zetten. Binnen vijf dagen voerden alle 20 CAD-ontwerpers van Platinum hun werk uit via Splashtop. "De flexibiliteit van Splashtop maakt het allemaal zo gemakkelijk. Ik gebruik het zelfs vanaf mijn iPhone als ik onderweg ben."
✔ Ondersteuning voor meerdere monitoren
Het ontwerpteam is gaan vertrouwen op de multimonitorondersteuning van Splashtop, omdat die samenwerking tussen twee gebruikers op hetzelfde workstation mogelijk maakt. "Ontwerpers kunnen verschillende vaardigheden hebben. Het is dus echt nuttig als ze elkaar altijd en overal kunnen helpen," legt Dominic uit.
✔ Uitstekende klantenondersteuning
Dominic had alleen hulp nodig bij unieke gebruikerseisen en was zeer tevreden over de ondersteuning die hij kreeg. "De technische ondersteuning van Splashtop was zeer responsief. Iedereen was er klaar voor. De tijd tussen het indienen van een ticket en het ontvangen van een antwoord van Splashtop support was zeer kort."
✔ 3D-apparaat omleiding
De ontwerpers van Platinum hebben apparaatomleiding nodig om op afstand te kunnen werken en zijn enthousiast over de prestaties van Splashtop. Ze bevelen het regelmatig aan bij andere ontwerpers in de gemeenschap. "Splashtop is een goed werkende oplossing voor iedereen die op afstand een 3D-apparaatverbinding wil gebruiken. Veel CAD-gebruikers in de gemeenschap hebben gevraagd naar apparaatomleiding sinds ze in 2020 op afstand zijn gaan werken. Nu heb ik eindelijk een antwoord en kan ik Splashtop aanbevelen," zegt Dominic.
Resultaten: Platinum breidt zijn ontwerpteam uit zonder extra kantoorruimte
Vandaag gebruikt Platinum Splashtop om hun CAD-ontwerpers een consistente ervaring te bieden zodat ze overal kunnen werken. Elke ontwerper heeft een minicomputer (Dell, HP, Lenovo, enz.) voor gebruik thuis of op kantoor. Ze draaien Splashtop op deze minicomputers, om waar en wanneer dan ook, op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorwerkplekken.
"Er is geen toetsenbord, geen muis en geen scherm. Het is niet meer dan een klein kastje dat ze aansluiten op een monitor en toetsenbord, waar ze ook zijn," zei Dominic. "Splashtop is eigenlijk de enige toepassing die op hun minicomputers moet draaien."
Met een flexibele werkplekken kan Platinum Tank Group uitbreiden zonder extra kantoorruimte aan te schaffen. Tot nu toe hebben ze hun groeiende ontwerpteam voorzien van 26 computers en ze zijn van plan er nog vijf aan toe te voegen. "We gaan waarschijnlijk ook stagiaires aannemen die op afstand gaan werken met Splashtop," voegde Dominic eraan toe.
"Splashtop is de perfecte tool om op afstand te werken en vanaf elke plek op een workstation in te loggen."
Dominic merkt ook op dat het hebben van slechts één tool waarmee alle CAD-ontwerpers kunnen werken en ondersteund worden, zijn werk dramatisch heeft beïnvloed. "Ik ben de interne technische support, dus Splashtop maakt mijn leven veel gemakkelijker."
Bonus: Platinum herstelt zich van een cyberaanval
Na het eerste gesprek vertelde Dominic dat Platinum het slachtoffer was geworden van een cyberaanval. Hij zei dat de multi-factor authenticatie van Splashtop hen in staat stelde om weer snel te aan de slag te kunnen. De functie was specifiek door hun securityafdeling aangevraagd. "We zijn blij dat het thuiswerken weer op de rails staat. Splashtop heeft dit alles mogelijk gemaakt," aldus Dominic.