Splashtop K.K. Behaalt Nr. 1 Marktpositie in Japanse Markt voor Remote Access Diensten, Gedreven door Groeiende Vraag naar Remote Support
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Splashtop K.K. wordt voor het tweede opeenvolgende jaar erkend als marktleider in de regio door Fuji Chimera Research Institute, Inc.
TOKYO, 11 feb 2026 – Splashtop K.K., de in Tokyo gevestigde dochteronderneming van Splashtop Inc. en aanbieder van oplossingen voor remote access in Japan, heeft de Nr.1 marktaandeel* behaald in de Japanse markt voor remote access diensten, volgens de analyse van Fuji Chimera Research Institute in de 2025 Marketing Research Survey of Communication-Related Markets marktonderzoek. Dit is het tweede jaar op rij dat het bedrijf als eerste plaatst in het onderzoek, na zijn Nr. 1 positie in het fiscale jaar 2023.
Trends in de markt voor Remote Access Services in Japan*
Volgens het rapport bereikte de omzet in de Japanse markt voor diensten voor remote access JPY 41,2 miljard in het boekjaar 2024 en zal naar verwachting groeien tot JPY 42,8 miljard in het boekjaar 2025, wat een jaarlijkse stijging van 3,9 punten vertegenwoordigt. Vooruitkijkend wordt verwacht dat de markt zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,2%, tot JPY 49,9 miljard in het boekjaar 2030.
Naast de gestage vraag die wordt gedreven door de oprichting van hybride werkstijlen en initiatieven voor bedrijfscontinuïteitsplanning (BCP), is de vraag in de afgelopen jaren toegenomen voor gebruiksscenario's zoals bediening op afstand van apparaten en remote support die gericht zijn op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het bevorderen van digitale transformatie (DX) op locatie, en het aanpakken van arbeidstekorten - vooral in de productie- en gezondheidszorgsectoren. Als gevolg daarvan voorspelt het rapport een voortdurende uitbreiding van het gebruik van remote access, voorbij de traditionele toepassingen voor werken op afstand.
Nr. 1 behalen in Japan door Diversificatie voorbij Telewerken*
Binnen de Japanse markt voor remote access diensten die in het rapport wordt geanalyseerd, bereikte Splashtop K.K. de Nr. 1 positie in omzet voorhet fiscale jaar 2024, met een aandeel van 15,8%, en wordt verwacht de toppositie opnieuw te behouden in het fiscale jaar 2025.
Bovendien stond het bedrijf op de eerste plaats qua gebruikers-ID aandeel in het fiscale jaar 2024, met een marktaandeel van 12,0%.
De Splashtop-oplossing combineert gebruiksgemak - met de mogelijkheid tot implementatie al op dezelfde dag - met betaalbare prijzen, terwijl het veilige en snelle remote access biedt, beschermd door SSL/TLS en AES 256-bits encryptie. Het biedt ook prestaties met lage latentie tot 240 frames per seconde (in 5G omgevingen), samen met een breed scala aan beheerfuncties zoals single sign-on (SSO) integratie en gecentraliseerde installatie op employee PC's, wat het gemak voor zowel beheerders als eindgebruikers vergroot.
Daarnaast begon het bedrijf vorig jaar met het aanbieden van Autonomous Endpoint Management (AEM) om tegemoet te komen aan de steeds meer verspreide en diverse behoeften aan endpointbeheer, waardoor een meer geïntegreerde en uniforme operationele omgeving mogelijk wordt gemaakt.
Van boekjaar 2024 tot boekjaar 2025 werd de omzetgroei niet alleen ondersteund door vervangingsvraag, maar ook door een grotere acceptatie in het domein van remote support buiten de traditionele gebruikssituaties van telewerken. De flexibiliteit van het bedrijf in het ondersteunen van zowel cloud-gebaseerde als on-premises omgevingen, zijn vermogen om hoge prestaties te leveren tegen een concurrerende prijs, en zijn uitgebreide ondersteuningsfuncties die de administratieve last verminderen, zijn allemaal positief geëvalueerd.
Naast remote werken neemt de acceptatie toe voor gebruiksscenario's van remote support zoals apparatenbeheer voor bedrijven met meerdere locaties, digitale bewegwijzering en onbemande winkels. Aangezien stijgende kosten ook hebben geleid tot meer overstappen van concurrerende diensten, blijft de vraag naar geavanceerde remote support groeien. Door de ondersteuningsmogelijkheden op meerdere gebieden verder te verbeteren, verwacht het bedrijf zijn marktaandeel in de toekomst te behouden.
“We zijn onze gebruikers, evenals onze vele wederverkopers en partnerbedrijven, zeer dankbaar dat we opnieuw erkend worden als nr.1* op de markt voor remote access diensten in Japan,” zei Yoshiaki Mizuno, Vertegenwoordiger Directeur, Splashtop K.K. “Met het oog op de toekomst gaan we actief gebruikmaken van AI-gedreven autonome endpointsecurity capaciteiten om nog beter in te spelen op de beveiligingsbehoeften van onze klanten. Tegen 2027 streven we ernaar om niet alleen nr. 1 te worden in de remote access markt, maar ook in de remote support en AEM markten, waaronder toepassingen zoals kassasystemen, serveerrobots en digitale reclameborden.”
In de toekomst zal Splashtop K.K., met hoofdkantoor in Chiyoda-ku, Tokio, blijven zorgen voor een platform voor remote access en support dat veilige, gecentraliseerde beheermogelijkheden biedt van verschillende apparaten en gebruiksomgevingen binnen verschillende industrieën en bedrijfsgroottes. Dit zal inspelen op de veranderende behoeften en bijdragen aan flexibeler en productiever werken.
Nieuws Samenvatting
Splashtop K.K. werd voor het tweede achtereenvolgende jaar nummer 1 in de markt voor externe toegangsdiensten in Japan, volgend op het fiscale jaar 2023, volgens een marktonderzoek van Fuji Chimera Research Institute.
Naast hybride werk en BCP-initiatieven groeit de vraag naar remote access en remote support - vooral in de productie- en gezondheidszorgsectoren - gedreven door beveiligingsversterking, on-site DX en initiatieven voor arbeidsbesparing. Gebruik buiten remote werk wordt verwacht te blijven groeien.
De vraag naar remote support wordt steeds duidelijker in gebieden zoals apparaatbeheer voor ondernemingen met meerdere locaties, onbemande winkels en digitale reclameborden. In combinatie met servicewisselingen gedreven door kostenoptimalisatie wordt verdere marktgroei verwacht.
Citaat:
* Bron: Fuji Chimera Research Institute, Inc. “Marktonderzoek 2025 van communicatiegerelateerde markten,” gepubliceerd op 10 december 2025
Over Splashtop
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