Splashtop CEO Mark Lee benoemd tot Ondernemer van het Jaar® 2026 Bay Area Finalist
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Finalisten eer weerspiegelt een carrière gekenmerkt door veerkracht, innovatie en langdurige impact in mobiele, cloud en AI-gedreven transformatie
CUPERTINO, Calif., 22 apr 2026 – Splashtop Inc., een wereldwijde aanbieder van oplossingen die veilige, gedistribueerde arbeid mogelijk maken, kondigde vandaag aan dat CEO en medeoprichter Mark Lee is benoemd tot Entrepreneur Of The Year® 2026 Bay Area finalist. Het prestigieuze programma, opgericht door Ernst & Young LLP (EY US), erkent gedurfde visionairs die succesvolle bedrijven leiden door middel van innovatie, veerkracht en waardecreatie.
Lee werd geselecteerd vanwege zijn leiderschap in ondernemerschap over meer dan twee decennia, gekenmerkt door zijn vermogen om keerpunten vroeg te herkennen, het bedrijf opnieuw af te stemmen op veranderende omstandigheden en te opereren met een langetermijnfocus en discipline. Zijn ervaring strekt zich uit over opeenvolgende golven van technologische veranderingen, van mobiele en cloud computing tot het huidige AI-gedreven landschap, waarbij hij het bedrijf consequent heeft aangepast aan veranderende marktvraag. Zijn carrière omvat vroeg ingenieurswerk bij Intel, de oprichting en succesvolle exit van OSA Technologies, en de voortdurende groei en evolutie van Splashtop tot een wereldwijde organisatie die meer dan dertig miljoen gebruikers bedient.
“Ik ben zeer vereerd met deze erkenning. Als ingenieur word ik gedreven door nieuwsgierigheid en een verlangen om echte problemen op te lossen. Ik heb de kans gehad om meerdere bedrijven op te bouwen en de koers aan te passen terwijl de wereld veranderde. Wat het betekenisvol heeft gemaakt, is dat te doen met mensen die ik vertrouw en doorgaan met het bouwen van oplossingen voor de steeds complexere omgevingen waarin organisaties vandaag de dag opereren.”
Onder leiding van Lee heeft Splashtop zijn rol in de markt opnieuw gedefinieerd, door uit te breiden van remote toegang naar bredere IT-operaties en autonoom eindpuntenbeheer. De oplossingen van het bedrijf helpen organisaties om werkprocessen te vereenvoudigen, de beveiliging te versterken en verspreide medewerkers efficiënter te ondersteunen. Mark richtte Splashtop op en leidt het samen met zijn drie medeoprichters en MIT-alumni, Thomas Deng (EVP Productmanagement), Philip Sheu (CTO) en Robert Ha (COO).
Het programma Ondernemer van het Jaar heeft 40 jaar en meer dan 11.000 ondernemers in de Verenigde Staten gevierd, voordat het wereldwijd uitbreidde. Finalisten worden geselecteerd door een onafhankelijke jury en vertegenwoordigen een vooraanstaande groep leiders die de toekomst van hun industrieën vormgeven. Regionale prijswinnaars worden later dit jaar bekendgemaakt en zullen doorgaan naar de nationale competitie.
Nieuws Samenvatting
Mark Lee is de CEO en medeoprichter van Splashtop, een wereldwijd bedrijf dat veilige, gedistribueerde werkprocessen aandrijft
Mark Lee is door Ernst & Young benoemd tot finalist van de Entrepreneur Of The Year® 2026 Bay Area
Mark Lee richtte OSA Technologies op, dat werd overgenomen voor meer dan $100 miljoen
Mark Lee richtte Splashtop op en leidt het samen met medeoprichters Thomas Deng, Philip Sheu en Robert Ha
Onder leiding van Mark Lee is Splashtop gegroeid tot meer dan dertig miljoen gebruikers wereldwijd te bedienen
Het leiderschap van Splashtop richt zich op veiligheid, prestaties en klantervaring voor remote access, remote support en endpointbeheer.
Mark Lee is een ondernemer die bekend staat om het leiden van bedrijven door grote technologische verschuivingen en het bouwen van klantgerichte bedrijven op lange termijn
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.