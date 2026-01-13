Splashtop erkend met eervolle vermelding in de 2026 Gartner® Magic Quadrant™ voor Endpoint Management Tools
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Splashtop is toegewijd aan zijn visie om AI-ondersteunde automatisering en realtime mogelijkheden voor endpointmanagement te leveren die IT-teams helpen complexiteit te verminderen en beveiliging te versterken.
CUPERTINO, Calif., 13 jan 2026 — Splashtop kondigde vandaag aan dat het een Eervolle Vermelding heeft ontvangen in het Gartner® Magic Quadrant™ voor Endpoint Management Tools van januari 2026. Splashtop ziet de vermelding als erkenning van zijn strategische richting in de autonome endpoint-beheerruimte en erkent opmerkelijke innovatie binnen de evoluerende markt voor endpointbeheer.
Volgens Gartner: “Tegen 2029 zal meer dan 50% van de organisaties autonome endpointbeheer (AEM) mogelijkheden binnen geavanceerde endpointbeheer en digitale werknemerservaring (DEX) tools hebben aangenomen, een stijging van 15% in 2026.”
Splashtop autonome eindpuntbeheer stelt middelgrote IT-teams in staat te moderniseren zonder de bestaande infrastructuur om te gooien, en versterkt de beveiliging en efficiëntie. Ontworpen om bestaande apparaatinmeld- en voorzieningstools zoals Microsoft Intune® aan te vullen, en biedt Splashtop AEM zichtbaarheid en controle voorbij de initiële apparaatinstelling en helpt IT-teams om kritische operationele hiaten te dichten. Via een gecentraliseerd, gebruiksvriendelijk dashboard krijgen IT-teams duidelijk inzicht in de gezondheid van apparaten en actieve risico's, wat snelle respons en proactieve probleemoplossing mogelijk maakt via automatisering in plaats van handmatige interventie.
"Al meer dan 20 jaar is Splashtop samen met onze klanten gegroeid doordat de manier waarop mensen werken en het dreigingslandschap veranderd zijn," zei Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. “Wij geloven dat deze erkenning de vertrouwen toont dat IT-teams in ons stellen om beveiligings- en beheersoplossingen te leveren die praktisch, betaalbaar en afgestemd zijn op de manier waarop organisaties vandaag de dag werkelijk opereren.”
Splashtop blijft sterke validatie ontvangen van klanten en analisten in de categorieën voor endpointbeheer, patchbeheer, remote monitoring en management, en remote support, inclusief consistente erkenning voor snelle tijd tot waarde en sterke ROI op basis van geverifieerde klantfeedback.
“Als tech lead is een van de grootste uitdagingen waar we mee te maken hebben het behouden van zichtbaarheid en controle over een groeiend aantal endpoints binnen verspreide teams. Splashtop Autonomous Endpoint Management lost dit op door gecentraliseerde, realtime monitoring- en automatiseringsmogelijkheden te bieden die de handmatige werklast aanzienlijk verminderen. Het helpt ons om problemen proactief te detecteren en op te lossen voordat ze gebruikers beïnvloeden, wat de uptime en servicekwaliteit verbetert. Door routinetaken te automatiseren, zoals patchen, software-uitrol en systeemcontroles, krijgt ons team ruimte om zich te richten op initiatieven met meer toegevoegde waarde. Het versterkt ook onze beveiligingspositie door ervoor te zorgen dat endpoints consequent worden bijgewerkt en compliant zijn.” Lead Tech, IT-diensten
Naarmate organisaties zich aanpassen aan steeds meer gedistribueerde werkplekken en toenemende beveiligingsbedreigingen, wordt autonoom endpoint-beheer cruciaal voor het behouden van controle zonder operationele belasting te verhogen. Splashtop blijft zich richten op het helpen van IT-teams om endpoint-beheer te moderniseren, risico's te verminderen en directe waarde te behalen.
Voor meer informatie of om een demo in te plannen, bezoek www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
Openbaarmakingen:
Gartner, Magic Quadrant voor Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 5 januari 2026.
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