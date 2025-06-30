Splashtop en pb2 Architecture + Engineering winnen de 2025 ROI Award van Nucleus Research
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Architectuur & Ingenieursbureau bereikt een ROI van 458% en heeft een terugverdientijd van 11 weken door remote access en IT-support te stroomlijnen met Splashtop
CUPERTINO, Californië, 1 juli 2025 - Splashtop is uitgeroepen tot winnaar van de 2025 ROI Awards, samen met hun klant pb2 Architecture + Engineering. De award erkent pb2's inzet van Splashtop's geïntegreerde remote access, remote support en autonomous endpoint managementoplossing, die een geverifieerde 458% return on investment opleverde en een terugverdientijd van slechts 11 weken heeft.
De awardjury van Nucleus Research, een wereldleider op het gebied van onderzoek naar ROI-technologie, heeft de top 10 van bedrijfstechnologieprojecten in de schijnwerpers gezet. Zij leverden uitzonderlijke bedrijfswaarde en rendement op investering (ROI) op, zoals gekwantificeerd door de beoordelingen van onafhankelijke analisten van Nucleus. De inzet van Splashtop door pb2 werd gekozen uit honderden nominaties uit verschillende sectoren vanwege de meetbare impact op operationele efficiëntie, kostenbesparingen en IT-schaalbaarheid.
"De inzet van Splashtop door pb2 is een duidelijk voorbeeld van hoe IT-leiders meetbare resultaten kunnen leveren met de juiste technologie," zegt Cameron Marsh, Senior Analist bij Nucleus Research. "Dit project benadrukt de waarde van een platform dat zowel kosteneffectief als eenvoudig te schalen en te beheren is. Voor kleine efficiënte IT-teams die hybride werkgroepen ondersteunen, bewees Splashtop dat het zakelijke prestaties kan leveren zonder zakelijke complexiteit."
Over het project
pb2, een full-service architectuur- en ingenieursbureau, gebruikte Splashtop om een hybride personeelsbestand van meer dan 200 werknemers veilig te ondersteunen zonder de complexiteit van de infrastructuur of het aantal IT-medewerkers te vergroten. Door de noodzaak van VPN's te elimineren en snelle, intuïtieve toegang tot krachtige kantoorcomputers mogelijk te maken, stelde pb2 architecten en ontwerpers in staat om productief te werken vanaf elk apparaat of elke locatie.
Het driekoppige IT-team van het bedrijf maakte gebruik van de remote support- en endpointmanagementtools van Splashtop om de tijd die aan elk supportticket werd besteed te verminderen, softwarepatching te automatiseren, compliance te verbeteren en systemen proactief te bewaken vanaf één enkel platform. Het bedrijf vulde zijn bestaande Microsoft Intune-implementatie aan met Splashtop om kritieke hiaten in het endpointmanagement op te vullen en realtime zichtbaarheid en controle over software-updates te krijgen.
"In één platform zijn we in staat om problemen op alle externe apparaten op te lossen, systemen proactief te monitoren, softwarepatches te automatiseren en compliance te garanderen", zegt Jonah Fulmer, IT Manager, pb2 Architecture + Engineering.
De ROI-analyse van Nucleus Research kwam doordat Splashtop pb2 hielp om nieuwe technologieaankopen te vermijden, supportworkflows te stroomlijnen en een slanke IT-footprint te behouden toen het bedrijf groeide.
"Waar andere oplossingen duur bleken en de gebruiksvriendelijkheid en functies misten die nodig waren om ons groeiende hybride personeelsbestand te ondersteunen, heeft Splashtop zichzelf overtroffen met eenvoud, uitstekende prestaties en een uitgebreide functieset," zegt Jonah Fulmer, IT Manager, pb2 Architecture + Engineering. "Van onze ontwerpers die veilig op afstand op hun werkcomputers kunnen inloggen, tot ons IT-team dat apparaten ondersteunt, systemen bewaakt en ze compliant houdt, Splashtop heeft een ongeëvenaarde waarde geboden in vergelijking met de alternatieven."
"De resultaten van pb2 weerspiegelen wat IT-leiders belangrijk vinden: eenvoud, snelheid en resultaten die al binnen een aantal weken gemeten kunnen worden", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn er trots op dat we interne IT-teams zoals dat van pb2 kunnen helpen wrijving te verminderen, de productiviteit te verhogen en hun omgevingen te beschermen zonder hun budgetten te overschrijden."
Splashtop werd onlangs erkend voor de best geschatte ROI, snelste implementatie, eenvoudigste installatie in verschillende categorieën van de G2 Summer Grid® Reports, waar het bedrijf de status van Grid Leader behaalde in de categorieën Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring ( RMM), Remote Support en Remote Desktop.® Leader status behaalde in de categorieën Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring and Management (RMM), Remote Support en Remote Desktop. Ga voor meer informatie over de bekroonde oplossingen van Splashtop naar Splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.