Intune + Splashtop
エンドポイントセキュリティでループを閉じる
ウイルス対策、詐欺対策、EDR、または24時間365日のMDRを備えた1つのコンソールで、エンドポイントを保護します。
ウイルス対策および詐欺対策
マルウェアや詐欺がチームに到達する前に阻止しましょう。
WindowsおよびMacでのマルウェア、ランサムウェア、フィッシングに対するリアルタイムの保護。
Splashtop Shieldは詐欺検出機能を追加し、従来のAVに加えて,攻撃者がヘルプデスクを偽装するために使うリモートアクセスツールをブロックします。
Splashtopコンソールから一元管理。
購入と管理をワンストップで行える場所
ベンダーが減れば、ゲーム機も減る。
エージェントのデプロイ、ポリシーの設定、そして統一されたSplashtopコンソールからの保護監視を行います。
所有する機器全体の保護範囲を確認できるので、どの機器が保護対象となっているかがわかります。
リモートアクセスで影響を受けたエンドポイントに迅速にリーチし、調査と修復を行います。
1つのベンダーと1つの請求書はエンドポイント管理とセキュリティに関するものです。
IntuneによるSplashtop Endpoint Securityの利点
デバイスだけでなく、人々も守ろう
無料でも有料でも、アンチウイルスだけで見逃しがちな詐欺やヘルプデスクのなりすましを止めましょう。
Microsoft 365のアップグレードは不要です
よりセキュリティを高めるために、より高めのMicrosoft 365プランに移行する代わりに、Splashtopサブスクリプションに保護を追加しましょう。
SOCなしで24時間365日対応
専門のセキュリティチームが、昼夜を問わず監視と対応を行います。
セキュリティとサポートのためのベンダーは1つ
信�頼できるパートナーと共に、単一のコンソールからエンドポイントの保護、管理、サポートを実現します。
エンドポイントの防御準備はできていますか？
エンドポイント、チーム、そして予算に最適な保護対策の組み合わせを見つけましょう。