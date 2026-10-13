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Intune + Splashtop

エンドポイントセキュリティでループを閉じる

ウイルス対策、詐欺対策、EDR、または24時間365日のMDRを備えた1つのコンソールで、エンドポイントを保護します。

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ウイルス対策および詐欺対策

マルウェアや詐欺がチームに到達する前に阻止しましょう。

  • WindowsおよびMacでのマルウェア、ランサムウェア、フィッシングに対するリアルタイムの保護。

  • Splashtop Shieldは詐欺検出機能を追加し、従来のAVに加えて,攻撃者がヘルプデスクを偽装するために使うリモートアクセスツールをブロックします。

  • Splashtopコンソールから一元管理。


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エンドポイントの検知と対応

高度な脅威に対する継続的な監視、調査、および対策。

  • 継続的な監視、根本原因分析、攻撃連鎖の可視化に加え、自動またはガイド付きの修復機能を提供します。

  • 法令遵守およびサイバー保険の要件を満たすのに役立ちます。

  • SentinelOne、CrowdStrike、Bitdefenderなどの主要ベンダーからお選びいただけます。


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マネージド型の検出および対応

専門家が24時間体制でエンドポイントを監視します。

  • Bitdefender、SentinelOne、またはCrowdStrikeのセキュリティチームによる24時間365日監視と対応が可能です。

  • 積極的な脅威ハンティングと、専門家による指導または完全管理型のインシデント対応。

  • 専任のセキュリティ運用チームを持たないチームに最適なソリューションです。


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購入と管理をワンストップで行える場所

ベンダーが減れば、ゲーム機も減る。

  • エージェントのデプロイ、ポリシーの設定、そして統一されたSplashtopコンソールからの保護監視を行います。

  • 所有する機器全体の保護範囲を確認できるので、どの機器が保護対象となっているかがわかります。

  • リモートアクセスで影響を受けたエンドポイントに迅速にリーチし、調査と修復を行います。

  • 1つのベンダーと1つの請求書はエンドポイント管理とセキュリティに関するものです。


IntuneによるSplashtop Endpoint Securityの利点

  • Secure remote access management icon

    デバイスだけでなく、人々も守ろう

    無料でも有料でも、アンチウイルスだけで見逃しがちな詐欺やヘルプデスクのなりすましを止めましょう。

  • Microsoft 365のアップグレードは不要です

    よりセキュリティを高めるために、より高めのMicrosoft 365プランに移行する代わりに、Splashtopサブスクリプションに保護を追加しましょう。

  • Configurable Alerts icon

    SOCなしで24時間365日対応

    専門のセキュリティチームが、昼夜を問わず監視と対応を行います。

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    セキュリティとサポートのためのベンダーは1つ

    信頼できるパートナーと共に、単一のコンソールからエンドポイントの保護、管理、サポートを実現します。

エンドポイントの防御準備はできていますか？

エンドポイント、チーム、そして予算に最適な保護対策の組み合わせを見つけましょう。

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