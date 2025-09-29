地方スクールディストリクトが Splashtopでリモートサポートとエンドポイント管理を統合
Splashtop EnterpriseとAutonomous Endpoint Management（AEM）での地区全体のITサポート、可視性、制御のスケーリング
インパクト
スタッフデバイスのダウンタイム削減
高速で信頼性のあるリモートサポートにより、地区は70以上のエンドポイントでの業務中断を最小限に抑え、対面のIT訪問の必要性を減らしました。
総所有コストの削減
3つの別々のツールを単一のSplashtopプラットフォームに統合することにより、学区はソフトウェアライセンスの経費と非効率を大幅に削減しながら、スタッフデバイスの100％をカバーすることに成功しました。
リーンITチーム、フルコントロール
現在、学区ではパッチの自動化、アンチウイルスの管理、およびすべてのデバイスの中央管理を行っており、追加の人員や外部の契約業者を必要としません。
チャレンジ
アイダホ州の農村部の学区は約150人の生徒と35人のスタッフを抱えています。ITリーダーが一人しかいない中で、学校のテクノロジーディレクターが、ワークステーションの更新からサーバー管理まで、すべてを担当しており、リソースは非常に限られていました。
限られたリソースでこの環境を管理することは、いくつかのチャレンジを生み出しました。
ツールの複雑さとコスト: パッチ適用やウイルス対策に以前のソリューションは高価で管理が難しかった
限られたリソース: 予算と人員の制約により、エンタープライズレベルのツールの正当性を証明するのが難しかった
統合の必要性: 複数のプラットフォームが非効率を生み、多数のエージェントを管理する負荷を増やした
「私だけです」と学校のテクノロジーディレクターは述べました。「すべてを管理できるがコストを抑えるソリューションが必要でした。」
満足いただいたお客様から
膝の手術を受けて現場に出られなくなったときも、私は自宅からスタッフをサポートしていました。Splashtop がなければそれは不可能だったでしょう。
~ School’s Technology Director
満足いただいたお客様から
パッチ適用、ウイルス対策、リモートアクセスなど、すべてをSplashtopに移行しました。すべてが1か所にあると管理が楽です。また、私たちが評価した他のツールと比較して、Splashtopはわずかなコストで必要な機能を提供してくれます。
~ School’s Technology Director
解像度
スタッフデバイス用の無人リモートサポート: テクノロジーディレクターは、WindowsとMacデバイスを使用する教師や管理スタッフ全員にSplashtop Streamerエージェントを設定し、トラブルシューティングとメンテナンスのための一貫性のある安全なサポートを可能にしました。
オンデマンドリモートサポート: テクノロジーディレクターは学生のChromebooksを含むad-hocリモートサポートセッションのためにSplashtop SOSを利用しています。
自動パッチ適用: 彼らは、個別のパッチ適用ツールをSplashtop AEMに置き換え、週単位のワークステーションと隔週のサーバー更新スケジュールを作成し、オペレーティングシステムとサードパーティ製アプリケーションに対するリアルタイムの対応を実現しました。
アンチウイルス保護: 学区は現在のアンチウイルスソリューションをSplashtop Antivirusに置き換え、Bitdefenderによって強化され、リモートアクセス、サポート、パッチ処理と同じダッシュボードから管理されています。
シンプル化のためのツール統合: 複数の製品からリモートアクセス、パッチ適用、アンチウイルスの単一のSplashtopプラットフォームへの移行により、ITオペレーションが簡素化されました。
コスト効果の高いライセンス: Splashtopの透明な価格設定により、地区の緊縮予算を超えることなく、デバイスの完全なカバーと��エンタープライズグレードの機能を利用できました。
シームレスなアップグレードパス：テクノロジーディレクターは、当初、ワークステーションとサーバーへのリモートアクセスのみを目的としてSplashtopを使い始め、増大するサポートとセキュリティのニーズを満たすためにAEMを備えたSplashtop Enterpriseにアップグレードしました。
お客様について
アイダホ州の地方学区は、鉱業、農業、牧畜に深いルーツを持つ地方コミュニティにサービスを提供しています。限られたリソースにもかかわらず、学区は献身的なスタッフと賢いテクノロジーの選択によって、学問的および課外活動において強力な体験を提供しています。