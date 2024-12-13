News 12 Networksは、Splashtop リモートアクセスを使用してどこからでもライブ放送を行います。
課題
トライステートエリアで最新のニュースを提供する卓越したハイパーローカルニュースソースであるNews 12は、スタジオや制作システムにとって重要なチームや場所全体でシームレスな運用を可能にするという大きな課題に直面しました。彼らは高解像度とフレームレートのビデオ編集を処理でき、マルチユーザーのコラボレーションをサポートし、最高のセキュリティと効率を確保するリモートアクセスソリューションを必要としていました。Jeremy Kauffman、プロダクションオペレーションのディレクターは、彼らの複雑なニーズをサポートできる強力なリモートデスクトップソリューションを見つける最前線にいました。
重要な考慮事項
新しいリモートデスクトップソリューションの検索は、いくつかの重要な考慮事項によって推進されました。
高品質なビデオとオーディオ: 放送、特に天気グラフィックスやビデオ編集では、高解像度と同期したオーディオが重要です。
協力能力: 複数の人が同じシステムに接続してシームレスに協力できる能力は、特にチームが分散している場合に不可欠でした。
セキュリティとシングルサインオン (SSO): 敏感なメディアコンテンツには、SSO 統合と強力なセキュリティ機能が必須でした。
シームレスなマルチモニターサポート：エンジニアやグラフィックアーティストが複雑なタスクを管理するために広範な画面スペースを必要とするため、効果的なマルチモニター設定が重要でした。
対処方法
いくつかのオプションを評価した後、News 12は厳しい基準を満たす能力に基づいてSplashtop Enterpriseを選びました。選考プロセスでは、ITセキュリティ担当者によるレビューを含め、Splashtopの高いパフォーマンスオーディオとビデオ品質、マルチユーザーコラボレーション、セキュリティの強みが重視されました。
SSOを利用して、Jeremyのチームはすべての従業員の資格情報が既存の従業員データベースとセキュリティプロトコルで最新の状態に保たれていることを確認しました。彼ら
また、コンピュータとユーザー管理設定を利用して、適切な人員のみが特定のデバイスにアクセスできるようにし、セキュリティリスクを制限しました。
ジェレミーは、Splashtopの高いパフォーマンス機能、例えば60fpsの接続、4:4:4カラーサポート、高ビットレートのオーディオストリーミングが、何百マイルも離れた場所にいる従業員がいても、まるで全員がオフィスにいるかのようにライブプロダクションのコンテンツを作成し続けることを可能にしていると指摘しました。
Splashtopの設定も非常にスムーズでした。設定パッケージにより、約800台のデバイスと数百人のユーザーが、以前のリモートアクセスソリューションから最小限のダウンタイムで移行することができました。この実装により、従業員は、オフィスのワークステーションに接続することで、さまざまなモバイルデバイスを含むどこからでも作業でき、Adobe Creative Cloudを使用したビデオ編集/グラフィックデザイン/オーディオ編集やThe Weather CompanyのMaxプラットフォームを使用した天気グラフィックスなどのアプリケーションを、オフィスのワークステーションの前に座っているかのように効果的に使用できます。エンジニアは、すべての生産施設の放送システムや従業員のために、Splashtopを使用してサーバーやワークステーションに接続し、オンデマンドで問題をトラブルシューティングすることで、効果的なリモートサポートを提供することもできます。
結果
News 12でのSplashtop Enterpriseの導入は、運用効率と従業員の生産性に大幅な改善をもたらしました：
強化されたリモートコラボレーション：チームは、物理的な場所に関係なく、タイムリーで高品質なニュースコンテンツを提供できるようになりました。
セキュリティの向上: SSOと強化されたセキュリティ対策により、機密コンテンツと運用プロセスの整合性が維持されています。
Operational Efficiency: 設定の容易さとシステムをリモートで管理する能力により、ダウンタイムが減少し、会社全体の技術管理が改善されました。
Splashtop Enterpriseへの移行は、News 12の即時のニーズに対応するだけでなく、ニュース制作の進化するデジタル環境での将来の成長と適応を可能にしました。