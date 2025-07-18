Hawk-Eye Innovationsは、Splashtop Enterpriseを使用してグローバルオペレーションを向上させています
影響
業務効率の向上
グローバルなスポーツイベント中にリアルタイムのリモートサポートとシステム設定を有効にし、ダウンタイムを最小限に抑え、現地の人員を必要とせずにサービス提供を改善しました。
コスト削減と持続可能性の向上
旅行や現地スタッフの要件を削減し、コストを大幅に節約し、より環境に優しいサポートモデルを実現します。
拡張されたスケーラビリティと信頼性
セキュアリモートアクセスを備えた集中型オペレーションモデルをサポートし、Hawk-Eyeが高いパフォーマンスと信頼性を維持しながら、サービスをグローバルに拡大することを可能にしました。
課題
Hawk-Eye Innovationsは、スポーツ連盟、メディア企業、スポンサーと協力し、精密なトラッキング、没入型の放送強化、完璧な審判ソリューションを専門とすることでスポーツ業界を革新しています。
ジェームズ・バートンは、Hawk-Eye Innovationsのグローバルプロジェクトディレクターで、10年間会社に在籍し、世界最大のスポーツイベントやリーグのためのサービスのグローバル設定を監督しています。彼の責任は、現場の技術者、リモートオペレーション、分散サポートチームを組み合わせて、技術、運用、プロジェクトを大規模に管理することです。
Hawk-Eyeのサービスがグローバルに拡大するにつれて、効率的でスケーラブルなリモートアクセスとサポートソリューションの必要性がますます明らかになりました。チームは、技術の設定管理、リモートでの顧客サポートの提供、
エリートスポーツイベントのための24/7の運用信頼性。サービスの質とセキュリティを大規模に維持するためには、信頼性が高く高性能なソリューションが不可欠でした。
Hawk-Eyeは、複数のツールを単一のエンタープライズソリューションに統合し、最高のセキュリティ、パフォーマンス、使いやすさの基準を満たすプラットフォームを求めていました。様々なオプションを評価した後、彼らはSplashtop Enterpriseを選びました。この決定は、プラットフォームが異なるシステムを統合し、高度なセキュリティコントロールを提供し、グローバルな運用ニーズを満たすための��柔軟性を提供する能力によって推進されました。
お客様の声
Splashtopは、Hawk-Eyeが世界中でエリートレベルのテクノロジーサービスを大規模に提供できるように促進してくれ、スポーツの変化にインスピレーションを与えて切り開いていくという当社のビジョンを支えています。
James Barton, Global Projects Director, Hawk-Eye Innovations
解決策
Splashtop Enterpriseの導入はスムーズなプロセスで、Hawk-Eyeの設定と使いやすさの要件に完全に一致しました。このプラットフォームは、チームがITリソースを安全に管理し、Hawk-Eyeの独自技術にリモートでアクセスする柔軟性を提供しました。その使いやすさにより、組織全体で迅速に採用され、チームメンバーに最小限のトレーニングが必要でした。
Splashtopは、リモートシステムのセットアップ、キャリブレーション、トラブルシューティングを可能にすることで、Hawk-Eyeの運用において重要な役割を果たしています。これにより、現地での対応の必要性が大幅に減少し、旅行や人件費が削減されました。リモートでのインストール管理やリアルタイムサポートの提供能力は、特に運用の稼働時間が絶対条件となる主要な国際スポーツイベントでの大きな変革となっています。
主要な機能と利点:
リモートシステムのセットアップとキャリブレーション: Splashtopは、Hawk-Eyeがリモートシステムのセットアップとキャリブレーションを行うことを可能にし、現場チームの規模を縮小しながら集中運用を実現します。これにより、旅行費用が削減され、持続可能性の取り組みがサポートされます。
安全で効率的なユーザー管理: Splashtopのエンタープライズグレードのユーザー管理機能により、Hawk-Eyeはアクセスを動的に付与および取り消しでき、重要なシステムへのアクセスを厳格に管理します。これにより、セキュリティのコンプライアンスと運用効率が向上しました。
24/7 Global Technical Support: Splashtopを管理サービスキットにインストールすることで、Hawk-Eyeはそのグローバルビジネスの専門知識を活用してリモートで技術サポートを提供できます。この機能は、エリートスポーツイベントで信頼性の高いサービスを提供するために重要です。
恒久的なインストールと継続的なメンテナンス: Splashtopは、Hawk-Eyeが会場、アリーナ、放送施設での恒久的な技術インストールを管理するのを可能にします。リモート管理機能により、顧客は最高のサービスを受けることができ、Hawk-Eyeは展開された技術を完全に制御できます。
自動システムメンテナンスと更新: Splashtop Enterprise内の自動化および大量設定ツールにより、システムの更新とメンテナンスが効率化されました。以前はリーグ全体や地域全体で数日かかっていた作業が、今では数時間で完了し、運用効率が向上しています。
Hawk-Eyeは、さまざまな国際スポーツイベントでSplashtopを成功裏に設定しました。例えば、国際的なサッカー大会中に、会社はSplashtopを使用して審判技術のリモート技術サポートを提供しました。これにより、現場のエンジニアの必要性を減らし、コスト削減と持続可能性の向上を実現しました。
同様に、プロのテニスグランドスラムイベントでは、Hawk-EyeはSplashtopを活用して、複数のコートにわたるボール追跡システムをリモートで設定および監視しました。これにより、審判の正確性が向上し、リアルタイムでの調整が可能になり、対面での介入を必要としませんでした。
Hawk-Eyeは、集中型の運用モデルをサポートするためにSplashtopの使用を拡大し、サービスの効率とスケーラビリティを向上させ続けています。会社は、Splashtopをワークフローにより深く統合し、リモート管理機能を活用して、グローバルな運用全体でパフォーマンスと信頼性をさらに最適化することを計画しています。
Splashtop Enterpriseは、Hawk-Eye Innovationsにとって変革的なツールであり、運用効率を向上させ、コストを削減し、持続可能性を向上させました。安全で柔軟かつ高性能なリモートアクセスを提供することで、SplashtopはHawk-Eyeがスポーツテクノロジーのリーダーとしての地位を維持し、グローバルパートナーに優れたサービスを提供することを可能にします。