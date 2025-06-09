Splashtop Remote Support の使用を開始する
エンドユーザーとの最初のオンデマンド サポート セッションを開始します。または、いつでもアクセスでき、エンドポイント管理とパッチ管理ができるように、ストリーマーをコンピューターに設定します。
有人アクセス
コンピューターおよびモバイルデバイスの場合、エンドユーザーがアプリを実行し、アクセスコードを提供するために存在します。
Splashtop Business アプリをインストールする
トライアル開始時に Splashtop Business アプリをまだインストールしていない場合は、 こちらからダウンロードできます。このアプリを使用して、コンピューターまたはデバイスにリモートアクセスします。Windows、Mac、Linux、Chromebook、Android、iOSで利用できます。
支援するユーザーに指示を与える
「 SOS.Splashtop.com (EUユーザーの場合は SOS.Splashtop.eu )に行って、ファイルをダウンロードして実行していただきたいです。次に、アプリに表示される 9 桁のセッション コードをお知らせください。」以下の手順で SOS ダイアログを開き、[ユーザーを招待] をクリックして、アプリへのリンクを電子メールで送信することもできます。
クライアントのデバイスに接続する
Splashtop Business アプリを開き、青い「SOS」アイコンをクリックします。または、メニューバーで「SOS」を選択し、「ユーザーのデバイスに接続」を選択します。ユーザーから提供された 9 桁のセッション コードを入力します。必要に応じて、管理者として接続することもできます。
無人アクセス
ユーザーがいないときでも、いつでもコンピューターにリモートア��クセスできます。
Splashtop Business アプリをインストールする
トライアル開始時に Splashtop Business アプリをまだインストールしていない場合は、 こちらからダウンロードできます。このアプリを使用して、コンピューターまたはデバイスにリモートアクセスします。Windows、Mac、Android、iOSで利用できます。
アクセスしたいコンピュータにストリーマーをインストールします
my.splashtop コンソール に移動してストリーマーをデプロイするか、希望の設定でカスタマー ストリーマーを作成します。ストリーマーがコンピュータにインストールされて起動すると、そのコンピュータが Splashtop Business アプリのコンピュータリストに表示されます。
リモートコンピュータに接続する
Splashtop Business アプリを開きます。アクセスするコンピュータの名前をクリックします。
