メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル

Splashtop Remote Support の使用を開始する

エンドユーザーとの最初のオンデマンド サポート セッションを開始します。または、いつでもアクセスでき、エンドポイント管理とパッチ管理ができるように、ストリーマーをコンピューターに設定します。

Splashtop SOS Logo

有人アクセス

コンピューターおよびモバイルデバイスの場合、エンドユーザーがアプリを実行し、アクセスコードを提供するために存在します。

  1. Splashtop Business アプリをインストールする
    トライアル開始時に Splashtop Business アプリをまだインストールしていない場合は、 こちらからダウンロードできます。このアプリを使用して、コンピューターまたはデバイスにリモートアクセスします。Windows、Mac、Linux、Chromebook、Android、iOSで利用できます。

  2. 支援するユーザーに指示を与える
    SOS.Splashtop.com (EUユーザーの場合は SOS.Splashtop.eu )に行って、ファイルをダウンロードして実行していただきたいです。次に、アプリに表示される 9 桁のセッション コードをお知らせください。」以下の手順で SOS ダイアログを開き、[ユーザーを招待] をクリックして、アプリへのリンクを電子メールで送信することもできます。

  3. クライアントのデバイスに接続する
    Splashtop Business アプリを開き、青い「SOS」アイコンをクリックします。または、メニューバーで「SOS」を選択し、「ユーザーのデバイスに接続」を選択します。ユーザーから提供された 9 桁のセッション コードを入力します。必要に応じて、管理者として接続することもできます。

Splashtop Streamer app icon

無人アクセス

ユーザーがいないときでも、いつでもコンピューターにリモートアクセスできます。

  1. Splashtop Business アプリをインストールする
    トライアル開始時に Splashtop Business アプリをまだインストールしていない場合は、 こちらからダウンロードできます。このアプリを使用して、コンピューターまたはデバイスにリモートアクセスします。Windows、Mac、Android、iOSで利用できます。

  2. アクセスしたいコンピュータにストリーマーをインストールします
    my.splashtop コンソール に移動してストリーマーをデプロイするか、希望の設定でカスタマー ストリーマーを作成します。ストリーマーがコンピュータにインストールされて起動すると、そのコンピュータが Splashtop Business アプリのコンピュータリストに表示されます。

  3. リモートコンピュータに接続する
    Splashtop Business アプリを開きます。アクセスするコンピュータの名前をクリックします。

関連情報

簡単セットアップビデオ

簡単なセットアップビデオで、開始するためのステップバイステップの手順を確認してください。

デモを見る

ダウンロード

Splashtop Remote Support の重要なダウンロードをすべてアクセスします。

ダウンロード

支える

立ち上げて実行するのに問題がありますか?サポートチームにお問い合わせください。

サポートに問い合わせる

セキュリティセンター

コンピュータ、ネットワーク、データは安全です。Splashtop がどのようにセキュリティを確保するかをご覧ください。

詳細情報

よくある質問(FAQ)

技術者/同時ユーザーとは何ですか?
リモート アクセス ライセンスとリモート サポート ライセンスの違いは何ですか?
有人サポートと無人サポートとは何ですか?
一度に何台のコンピューターまたはデバイスにアクセスできますか?
2 人が同時にリモート コンピューターにアクセスできますか?
エンドポイント管理機能を取得するにはどうすればよいですか?
Splashtop はどこでダウンロードできますか?
既存のサブスクリプションをアップグレードまたは追加するにはどうすればよいですか?
月額サブスクリプションはありますか?

今すぐサブスクリプションを開始

今すぐ購入プランの比較
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。