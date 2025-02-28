簡単4ステップで開始
インストール方法 Splashtop Remote Access
ステップ 1: Splashtop アカウントを作成する
無料トライアルにサインアップするか、サブスクリプションを購入してアカウントを作成します。これには数分しかかかりません。
チームを設定する場合は、メンバーを招待して参加させると、メンバーは自分のデバイスにインストールするための手順を受け取ります。
ステップ 2: Splashtop Business アプリをインストールする
リモートコンピュータへのアクセスに使用するデバイスに Splashtop Business アプリをダウンロードしてインストールします。このアプリは、Windows、Mac、iOS、Android で利用できます。
ステップ 3: Splashtop Streamer をインストールする
リモートでアクセスするコンピュータに Splashtop Streamer をインストールします。ログイン Splashtop アカウントに、選択する 「コンピュータの追加」、指示に従ってターゲット デバイスにストリーマーをインストールします。
手順 4: 接続してリモート処理を開始する
同じアカウントを使用してストリーマーとアプリの両方にログインすれば、接続の準備は完了です。Splashtop Business アプリを開き、リモート コンピュータを選択して、セッションを開始します。
その他の情報
デモビデオ
Splashtop Remote Accessのインストール方法と使用方法については、デモビデオをご覧ください。
ダウンロード
すべての Splashtop ダウンロード リンクを 1 か所にまとめます。
サポート
立ち上げて実行するのに問題がありますか?サポートチームにお問い合わせください。
セキュリティセンター
お使いのコンピュータ、ネットワーク、データは安全です。Splashtopがどのようにセキュリティを確保しているかをご覧ください。