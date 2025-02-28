メインコンテンツへスキップ
簡単4ステップで開始

インストール方法 Splashtop Remote Access

ステップ 1: Splashtop アカウントを作成する

無料トライアルにサインアップするか、サブスクリプションを購入してアカウントを作成します。これには数分しかかかりません。

チームを設定する場合は、メンバーを招待して参加させると、メンバーは自分のデバイスにインストールするための手順を受け取ります。

ステップ 2: Splashtop Business アプリをインストールする

リモートコンピュータへのアクセスに使用するデバイスに Splashtop Business アプリをダウンロードしてインストールします。このアプリは、Windows、Mac、iOS、Android で利用できます。

今すぐダウンロード

ステップ 3: Splashtop Streamer をインストールする

リモートでアクセスするコンピュータに Splashtop Streamer をインストールします。ログイン Splashtop アカウントに、選択する 「コンピュータの追加」、指示に従ってターゲット デバイスにストリーマーをインストールします。

手順 4: 接続してリモート処理を開始する

同じアカウントを使用してストリーマーとアプリの両方にログインすれば、接続の準備は完了です。Splashtop Business アプリを開き、リモート コンピュータを選択して、セッションを開始します。

その他の情報

デモビデオ

Splashtop Remote Accessのインストール方法と使用方法については、デモビデオをご覧ください。

今すぐ見る

ダウンロード

すべての Splashtop ダウンロード リンクを 1 か所にまとめます。

ダウンロード

サポート

立ち上げて実行するのに問題がありますか?サポートチームにお問い合わせください。

サポートに問い合わせる

セキュリティセンター

お使いのコンピュータ、ネットワーク、データは安全です。Splashtopがどのようにセキュリティを確保しているかをご覧ください。

詳細はこちら

