Splashtop Whiteboard AppはiPadをインタラクティブホワイトボードに変えます
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教育者は、iPadを使ってコンピュータを制御し、コンテンツに注釈を付け、より高価なホワイトボードのコストの一部でFlashを再生できるようになりました
2011年6月27日 — ISTE、フィラデルフィア — Splashtop® Inc.は、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、2011年国際教育技術協会（ISTE®）会議で教育用の新しいiPadアプリ、Splashtop Whiteboardをデモンストレーションします。
Splashtopリモートデスクトップの上に構築された、同社の画期的なiPadアプリであるSplashtop Whiteboardは、Apple App Storeで長期間にわたり有料iPadアプリの1位を獲得しており、教師や学生がiPadをインタラクティブなホワイトボードに変えることができます。Wi-Fiを介して教室のコンピュータに接続することで、完全に同期されたビデオとオーディオでFlashメディアを視聴し、お気に入りのアプリケーションを操作し、iPadからレッスンコンテンツに注釈を付けることができます。教師は今や、生徒の机や教室の四隅から生徒と対話することができます。
「iPadは、Polyvision、Promethean、Smart Technologiesの既存のインタラクティブホワイトボードを補完する強力な教育ツールになりつつあります」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「Splashtop Whiteboardと組み合わせることで、学校はどこでも1:1 iPadイニシアチブを完了する一歩近づくことができます。」
発売を記念して、SplashtopはISTEショー期間中にSplashtop Whiteboardを通常$19.99のところ、$9.99の割引価格で提供しています。この革新的な新しいアプリのデモを見るために、Splashtopブース（#154）にお立ち寄りください。
こちらがSplashtop Whiteboardについて教育専門家が言っていることです: 「iPadでFlashアプリ？さらにクールなのは、Splashtop Whiteboardアプリを使って、教室でのリテラシースキルを向上させるためのナンバーワンの子供向けアニメーションツールと組み合わせることです。そして今、彼らは自分の作業に注釈を付けることができるのですか？わあ、教室がもっとクリエイティブになりましたね！」- Animation-ish™のクリエイターであり、FableVision® Learningの創設者であるPeter H. Reynolds。
「リモートデスクトップ、ホワイトボード、インタラクティブツールを兼ね備えたSplashtop Whiteboardは、教育者がiPadを使って教える方法に驚くべき機能を追加します。学校の厳しい予算時代において、複数の可能性に利用できる多機能ツールを見つけることが重要です。iPadとSplashtop Whiteboardを備えたコンピュータは、教師に学生と視覚的にコミュニケーションするためのオプションを提供します。」– Ted Lai, Apple Distinguished Educator 2003, Director, Technology & Media Services.
Splashtop Whiteboardを使用すると、教師は次のことができます：
コントロールを持つ – iPadからApple Keynote®やMicrosoft PowerPoint®などのMacまたはPCアプリケーションを完全に制御できます。クラスの前に縛られる必要はありません。�自由に歩き回ることができます。iPadを生徒に渡し、彼らの想像力に任せましょう！
Annotate Anything – 既存のコンテンツや空白、罫線、グラフ背景の上に、異なる色とサイズのペン、ハイライター、形状、テキストツールを使用してジェスチャーで描画およびハイライトします。画面のスナップショットを撮ってギャラリーに保存し、後で使用したり、学生、保護者、同僚にメールで送信したりできます。
リアルな再生体験 – すべてのビデオとオーディオがiPadで高解像度で再生されます。Adobe Flashコンテンツ、iTunes音楽、DVD、CDなどを本来の楽しみ方で再生し、同期の手間を避けましょう。
Splashtopについて Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、どこにいても人々がコンテンツやアプリケーションに迅速にアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指して2006年に設立されました。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCをオンにしてから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友達とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Apple App StoreでベストセラーのSplashtop リモートデスクトップは、ユーザーがコンピュータから離れている間にスマートフォンやタブレットからフルコンピュータ体験を楽しむことを可能にします。Splashtop Whiteboardは、注釈機能を追加することでSplashtop Remoteを拡張します。Splashtop Remoteは現在、Apple App Store、Android Marketplace、Amazon Appstore、webOS App Storeで利用可能です。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6000万台以上のPCおよびモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.はサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
https://www.splashtop.com
https://www.splashtop.com/whiteboard