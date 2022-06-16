Splashtopが既存の投資家から追加の1500万ドルを受けてユニコーン資金調達を完了
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追加の$15Mの資金調達により、Splashtopのユニコーンラウンドが$65Mに拡大
SAN JOSE, Calif., Wednesday, March 10, 2021—Splashtop Inc.は、次世代のリモートアクセスとリモートサポートのリーダーとして、既存の投資家であるSapphire Ventures、Storm Ventures、NEA、DFJ DragonFundから追加で1500万ドルを確保しました。
2021年1月、Splashtopは$50 millionの資金調達ラウンドを発表し、その評価額を$1 billionのユニコーンレベルを超えました。新たに追加された$15 millionの資金により、Splashtopのユニコーン資金調達ラウンドは$65 millionで終了しました。
「Splashtopの現代的なリモートアクセスアプローチは、人々が必要なデジタルリソースを使用して働き、学び、楽しむ方法、場所、時間に実際の違いをもたらしています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「この最新の資金調達は、ブランドを強化し、より多くの人材を引き付け、企業の存在感を拡大することで、私たちの加速したグローバル展開をサポートするのに役立ちます。」
2006年に設立されたSplashtopは、2015年に利益を上げ始め、それ以来急速に成長しています。Splashtopは現在、3,000万人以上のユーザーを持ち、世界中で8億以上のセッションをサポートしており、成長率は160％、利益率は60％です。
Splashtopの投資家であるSapphire VenturesのJai Das氏によれば、これは卓越したパフォーマンスを示しており、Splashtopが迅速な成長、印象的な顧客満足度スコア、魅力的な利益率を示したアジャイルな企業の完璧な例として位置づけられています。
「私たちは前進し続け、成長を続ける中で、世界中の顧客を喜ばせるために、革新し、最高の製品とサービスを提供し続けることを目指します」と、Splashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。
Splashtopの資金調達とユニコーンへの道のりについては、SplashtopのCEOのブログで詳細はこちら。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術および研究機関、政府機関、中小企業、MSP、IT部門、個人向けに次世代のリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアとサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースでセキュアで簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチをますます置き換え、顧客満足度を評価する基準である93のNet Promoter Score（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。