COVID-19によって学校のコンピュータラボが利用できなくなり、Splashtopリモートラボアクセスソフ�トウェアの需要が増加しています。
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Splashtopは、夏の間に教育セクターの顧客基盤を700％拡大しました。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年9月16日—COVID-19パンデミックが大学、カレッジ、K-12学校のコンピュータラボへの物理的アクセスを制限し続ける中、Splashtopの販売数は、より多くの学校がコンピュータラボのリソースを使用する代替手段としてリモートアクセスソフトウェアに目を向けていることを示しています。
6月から8月の3か月間で、Splashtopは教育セクターの顧客数が700％増加し、収益はその期間中に月ごとに3倍以上に増加しました。これは主に、学術機関がコンピュータラボのハードウェアとソフトウェアへのリモートアクセスを可能にすることを望んでいるためです。
「私たちのチームは毎日、大学やK-12地区でデモを行っています」とSplashtopのCEOであるMark Lee氏は述べています。「地理的には、教育分野での販売は米国北東部とカナダから始まり、最近では中西部や西海岸地域に広がり、学校が秋学期のリモートまたはハイブリッド学習シナリオに備えています。」
最近 Splashtop 製品とサービスを採用した、またはより多くの同時ユーザーを追加した学校や大学は、米国の24州およびカナダ、グアテマラ、エルサルバドル、アルゼン��チン、イングランド、スコットランドの K-12 学校、コミュニティカレッジ、アートスクール、アイビーリーグ大学に及びます。
「パンデミックの初期に私たちのリモートアクセスソフトウェアを試した多くの学校が、今ではより多くの学生や講師にアクセスを拡大しています」とLeeは言いました。「最近の1週間だけで、北米とヨーロッパの学校で15万人のユーザーが追加されました。増え続ける学校の数にとって、Splashtopはコンピュータラボソフトウェアに依存する学生やインストラクターにとって重要なライフラインとなっています。」
Splashtopの販売は、パンデミックの現実に対する教育の適応を反映しています
大学、大学院、高校のコースワークは、工学、建築、3Dデザインから音楽、生物学、美術に至るまで、ますますコンピュータラボのハードウェアとソフトウェアに依存しています。
コンピュータラボの専門ソフトウェアアプリケーション—Adobe Creative Suite（Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver、After Effectsを含む）、Autodesk AutoCAD、Revit、3ds Max、Fusion 360、Maya、Avid Media Composer、Pro Tools、Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks—は、高性能なMacワークステーションを必要とすることがよくあります。
リー氏は次のように述べています。「学生がキャンパス内のコンピューターラボに物理的に入れない場合でも、ノートPC、タブレット、または手頃な価格のChromebookを使って、寝室やリビングのソファから教育向けSplashtopソリューションを利用し、これらの重要なリソースにアクセスできます。」
コンピュータラボ向けのSplashtopソフトウェアの��広範な採用
世界をリードする調査およびアドバイザリー会社であるGartnerは、新しいレポート「高等教育におけるPCラボへのリモートアクセスの実現」で、Stuart Downes、Robert Yanckello、2020年8月27日、「Gartnerは、2020年1月から6月の間に、高等教育機関からのデジタルワークプレイスインフラストラクチャに関するアドバイスを求める問い合わせ量が5倍に増加したことを観察しました。主にリモートPCラボアクセスに関連しています。」と述べています。この観察は、Splashtopが見てきたものとも一致しています。
デトロイトのWayne State Universityの芸術学部（CFPCA）がCOVID-19のためにキャンパスを閉鎖したとき、学生はコースワークに必要な特定の重要なソフトウェアへのアクセスを失いました。学生所有のラップトップは、通常コンピュータラボで使用するソフトウェアアプリケーションを実行するのに十分な性能を持っていませんでした。
「学生は$200のChromebookを使用しても、自宅からSplashtopでラボソフトウェアにリモートアクセスでき、すべてが正常に動作します」とWayne StateのCFPCAのアプリケーション技術アナリストであるChris Gilbertは述べました。「Splashtopは私たちにとってゲームチェンジャーです。」
4年制大学やカレッジに加えて、Splashtopは、特に職業訓練やCTE（キャリアと技術教育）クラスがコンピュータラボでのみ実行される専門ソフトウェアプログラムに基づいているコミュニティカレッジやK-12学校をサポートするIT部門からの問い合わせにも対応しています。
「教員は今、Splashtopを中心に多くのクラスを編成しています。秋には対面授業がないからです」と、カリフォルニ�ア州オークランドに拠点を置くLaney CollegeのCTE部門のIT部門で働くジェラルド・ケイシーが言いました。「教員は、秋に対面授業がないため、Splashtopを中心に多くの授業を組み立てています」と、カリフォルニア州オークランドにあるLaney CollegeのCTE部門のIT部門で働くGerald Caseyは述べています。「Splashtopがなければ、学生は証明書や学位を取得できません。」
「学生が来るかどうかに関係なく、私たちは今準備ができています」と、ミシガン州のLenaweeの情報技術ディレクター、ニコラス・アダムスが言いました。Intermediate School Districtは、K-12の学生向けに20以上のCTEプログラムを提供しています。「このパンデミックのシナリオが終わったら、学生は他の理由で家にいる必要があるかもしれません。Splashtopは、彼らにリモートアクセスを提供することを可能にします。また、以前は必要とされていなかった24時間の仮想ラボシナリオの可能性を開きます。学生にいつでもどこからでもコンピュータラボにアクセスする機会を提供できます。」
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、学術機関、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、その他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。