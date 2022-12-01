次世代デバイスへの拡大、DeviceVMがSplashtop MeeGo Remixを紹介
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Splashtop MeeGo Remixで、DeviceVMはハンドヘルドタブレット、スマートフォン、ウェブ接続テレビ、車載インフォテインメントシステムをターゲットにしています
Computex, Taipei, Taiwan — 2010年6月1日 — 今日、DeviceVMは、世界中で数百万台のデバイスに出荷されている受賞歴のあるSplashtopインスタントオンソフトウェアプラットフォームの強化版であるSplashtop™ MeeGo Remixを提供する計画を発表しました。新しいオファリングは、IntelのMoblin™とNokiaのMaemoオープンソースプロジェクトを共通のLinuxベースのオペレーティングシステムに統合したMeeGo v1.0プラットフォームに基づいています。
Splashtop MeeGo Remixは、主要なPC OEMやエンドユーザーの間で世界で最も人気のあるインスタントオンプラットフォームにした同じコアの利点を提供します：数秒での起動、高度にカスタマイズ可能なインターフェース、そして堅牢なセキュリティモデル。プリロードされたネイティブアプリケーションへの即時アクセスと人気のウェブアプリへのワンクリックアクセスに加えて、サードパーティアプリケーションもSplashtop用に開発できるようになりました。これは開発者にとって良いだけでなく、エンドユーザーにとっても素晴らしいことです。
Splashtop MeeGo Remixは、Acer、Asus、Dell、HP、Lenovo�、LG、Sonyなどの主要PCメーカーのネットブックやノートブックを超えて、スマートフォン、テレビ、車載インフォテインメントデバイスなどの非PCデバイスにまでSplashtopの市場成功を拡大します。これらのデバイスは2010年末までに利用可能になると予想されています。
「DeviceVMがMeeGoプラットフォームを採用したことを嬉しく思い、Splashtop MeeGo RemixがMeeGoのアプリケーション開発者エコシステムの成長を加速させると信じています」とLinux FoundationのエグゼクティブディレクターであるJim Zemlinは述べました。「OEM顧客の広範な基盤を持つDeviceVMは、この新しいプラットフォームへの興奮を構築するのに適しています。DeviceVMと緊密に協力することで、今後数年間で数億台の新しいデバイスにLinuxの採用を進めることを目指しています。」
「2007年のSplashtopの立ち上げ以来、アプリケーションやコンテンツ開発者からソフトウェア開発者キット[SDK]の提供を求める数千のリクエストを受けています」とDeviceVMのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「オープンで一貫したMeeGoプラットフォームを採用し、Linux Foundationと緊密に協力して上流プロジェクトに取り組むことで、私たちのフラッグシップであるSplashtopの即時起動環境を開放し、顧客が求める豊富なサードパーティアプリケーションを実行できるようにしています。」
「MeeGo ソフトウェアプラットフォームは、複数のデバイスセグメントをターゲットとするOEM向けに、市場投入までの時間を短縮し、複雑さを軽減するよう設計されています」と、Intel Corporationのソフトウェアおよびサービスグループの副社長であり、システムソフトウェア部門のゼネ�ラルマネージャーであるDoug Fisher氏は述べています。「Splashtop MeeGo Remixのような革新的な製品がDeviceVMからIntel® Atom™プロセッサーベースのデバイス向けに利用可能になったことで、消費者はお気に入りのオンライン活動に迅速にアクセスできることを楽しみにしています。」
DeviceVMは、Computex 2010でさまざまなデバイス上でSplashtop MeeGo Remixを展示しています。Splashtop MeeGo Remixは、PC OEMパートナーによる評価用としても本日利用可能です。Splashtop MeeGo Remixを搭載した新製品は、2010年第4四半期に出荷される予定です。
Splashtop について
Splashtopは、個人のコンピューティング体験を向上させる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtopは、PCを起動して数秒でWebを検索し、メールにアクセスし、友達とチャットすることを可能にします。Splashtopは現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの400モデル以上のネットブック、ノートブック、マザーボード、デスクトップで3,000万台以上のPCに利用されています。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。そのインスタントオンSplashtop製品により、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立されたDeviceVMは、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
MeeGoプロジェクトについて
MeeGoプロジェクトは、IntelのMoblin™とNokiaのMaemoプロジェクトを1つのLinuxベースのオープンソースソフトウェアプラットフォームに統合し、次世代のコンピューティングデバイス向けに設計されています。MeeGo ソフトウェアプラットフォームは、開発者に対してアプリケーションのターゲットとなるデバイスセグメントの幅広い選択肢を提供するように設計されています。これには、ネットブックやエントリーレベルのデスクトップ、ハンドヘルドコンピューティングおよび通信デバイス、車載インフォテインメントデバイス、接続されたテレビ、メディアフォンなどが含まれます。すべてが Qt に基づく統一された API セットを使用しています。消費者向けには、MeeGoはデバイスからデバイスへと持ち運べる革新的なアプリケーション体験を提供します。MeeGoプロジェクトはLinux Foundationによってホストされています。
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