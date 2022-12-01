DeviceVMがPhoenix Technologiesを特許侵害で訴える
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SAN JOSE, CA — 2010年1月9日 — Splashtop™という受賞歴のあるインスタントオンソフトウェアプラットフォームを提供する非公開ソフトウェア企業DeviceVMは、本日、Phoenix Technologies Ltd. (Nasdaq: PTEC)に対して、カリフォルニア北部地区の米国地方裁判所に特許侵害の訴えを起こしたと発表しました。この特許請求は、DeviceVMがPhoenixのHyperSpace™製品がDeviceVMが所有する「コンピュータの起動プロセス中に1つ以上の補助プログラムを直感的に呼び出すメカニズム」に関する特許を侵害していると判断したことに基づいています。DeviceVMは、他の救済措置の中でも特に、Phoenixの侵害に対する損害賠償と、PhoenixがHyperspace™製品を製造、使用、販売の申し出、ライセンス、販売することを禁止する差止命令を求めています。「私たちはお客様のために革新に多くの努力を注いでおり、Splashtopには多くの技術と知的財産が裏付けられています」とDeviceVMの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「私たちは他者によるIPの不正使用から厳格に保護します。」
DeviceVMの特許請求は、先月Phoenixに対して不正競争、虚偽広告、およびLanham法違反に関するPhoenixのHyperSpace™製品に関連する請求を補完するものです。これらの主張は、財務損失が増大し、顧客を引き付けることができず、市場で競争に遅れを�とっている中で、PhoenixがPC業界でのHyperSpace™の採用の低さについてメディア、コンピュータメーカー、投資家を誤解させるキャンペーンを開始したとしています。DeviceVMの特許請求は、以前の請求を補強し、Phoenixに対する訴訟でDeviceVMが救済を得るための別の追加の根拠を提供します。
Splashtop について
Splashtopは、個人のコンピューティング体験を向上させる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtopは、PCを起動して数秒でWebを検索し、メールにアクセスし、友達とチャットすることを可能にします。Splashtopは現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの400モデル以上のネットブック、ノートブック、マザーボード、デスクトップで3,000万台以上のPCに利用されています。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。そのインスタントオンSplashtop製品により、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立されたDeviceVMは、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
便利なリンク：
Splashtopについての詳細: https://www.splashtop.com
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Splashtop PRチーム