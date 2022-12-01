DeviceVM、Phoenix Technologiesとの訴訟紛争を解決
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サンノゼ、CA. — 2010年5月25日 — DeviceVM, Inc.、インスタントオンOSプラットフォーム製品のリーダーと、コアシステムソフトウェアの世界的リーダーであるPhoenix Technologies Ltd. (NASDAQ: PTEC)は、カリフォルニア北部地区の米国地方裁判所でのPhoenix Technologies Ltd. v. DeviceVM, IncおよびBenedict Chong（ケース番号C09-04697）としてスタイルされた訴訟を解決し和解したことを発表しました。和解の条件は機密であり、すべての請求と反訴は偏見を持って却下されます。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。そのインスタントオンSplashtop製品により、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立されたDeviceVMは、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください
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