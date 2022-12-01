DeviceVMの共同創設者兼CEOのMark LeeがLinux Foundationの取締役会に選出
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DeviceVMは、30億台以上のPCでLinuxの普及を推進しています。また、Linux FoundationがホストするオープンソースのMeeGoプロジェクトもサポートします
サンノゼ、CA — 2010年3月30日 — DeviceVMは、インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーとして、共同創設者兼CEOのMark LeeがLinux Foundationの取締役会に選出されたことを発表しました。この任命は、Mr. LeeとDeviceVMが、過去1年間で3,000万台のPCにLinuxベースのインスタントオン環境であるSplashtopを普及させた重要な役割を認めたものです。すでに400以上のモデルのネットブック、ノートブック、マザーボード、デスクトップPCに出荷されており、DeviceVMは2010年末までに1億台のデバイスにソフトウェアが出荷されると予測しています。
Linux Foundationは、Linuxの普及、保護、標準化を促進し、Linuxプラットフォームの成長と理解を加速することに専念しています。Mr. Leeは、AMD、Bank of America、Fujitsu、Hewlett-Packard、Hitachi、IBM、Intel、Motorola、NEC、NetApp、Novell、Oracle、Texas Instrumentsの業界の著名人と共に理事会に参加します。公式の任命は、4月14日から16日にサンフランシスコ、CAで開催される第4回Linux Foundation Collaboration Summitに合わせた財団の年次理事会で行われます。
「このような著名な技術リーダーのグループに選ばれたことは本当に光栄です。「Linux Foundationのボードのメンバーとして、Linuxを新しくエキサイティングな方向に進めるための作業を続けることを楽しみにしています」と、DeviceVMの共同創設者兼CEOであるMark Leeは述べました。「Linuxの使用が消費者向け電子機器とPC業界の両方で増加している中、このオープンプラットフォームの驚異的な成長と可能性を育むことに専念しています。」
「MarkとDeviceVMは、Linuxの力を強調し、認識を高める上で重要な役割を果たしてきました」と、Linux FoundationのエグゼクティブディレクターであるJim Zemlinは述べています。「MarkはLinuxプラットフォームに関する広範な知識を持ち、私たちのボードにとって素晴らしい資産となるでしょう。」
DeviceVMは、MeeGoソフトウェアプラットフォームのサポートと採用を発表することに興奮しています。MeeGoは、IntelとLinux Foundationが主導するMoblinプロジェクトと、Nokiaが主導するMaemoを統合するオープンソースのLinuxプロジェクトです。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。そのインスタントオンSplashtop製品により、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立されたDeviceVMは、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。
Linux Foundationについて
The Linux Foundationは、Linuxの成長を促進することに専念する非営利のコンソーシアムです。2007年に設立されたLinux Foundationは、Linuxの創設者Linus Torvaldsの活動を支援し、世界中の主要なLinuxおよびオープンソース企業や開発者によって支えられています。Linux Foundationは、重要な作業グループ、イベント、オンラインリソース（Linux.comなど）をホストすることで、Linuxを促進、保護、標準化しています。詳細については、www.linuxfoundation.orgをご覧ください。
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