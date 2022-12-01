DeviceVMは、SAP Venturesが主導する1,000万ドルの戦略的投資を発表
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新しい資金調達により、DeviceVMの既存のモバイルPC向けの企業ビジネスを拡大し、新しいモバイルデバイスでSplashtopの受賞歴のある技術を提供します
2010年6月2日 — サンノゼ、CA — DeviceVMは、インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーとして、SAP AGの一部門であるSAP Venturesが主導する1,000万ドルの戦略的投資を発表しました。現在のベンチャーキャピタル投資家には、Storm Ventures、DFJ Dragon、New Enterprise Associates（NEA）も参加しています。
「ITの消費者化は、世界中の企業に新たな課題を生み出しています」とDeviceVMのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「従業員は、外出先で自分の選んだモバイルデバイスを使用したいと考えています。SAP Venturesが主導するこの新しいラウンドは、ITが既存の管理およびセキュリティポリシー内でそれらをより良くサポートできるようにすることで、ネットブックからスマートフォンまでの新しい種類のモバイルインターネットデバイスを「企業対応」にする計画を加速させます。」
追加の資金は、DeviceVMの受賞歴のあるインスタントオンプラットフォーム、Splashtop™を企業モバイル市場にさらに拡大するために使用されます。モバイルエンタープライズユーザー向けに主要なPCベンダーのほとんどがデバイ��スにプリインストールしているSplashtopのインスタントオンプラットフォームは、CitrixとVMwareクライアントを統合することで、エンタープライズの「ロードウォリアー」のニーズに応え、リモート仮想デスクトップとアプリケーションへのセキュアで即時のアクセスを可能にし、データ盗難のリスクを軽減します。
「DeviceVMへの投資を主導し、モバイルエンタープライズ市場向けのエンタープライズクラスのインスタントオンプラットフォームを提供するための成長と拡大をサポートすることに興奮しています」とSAP VenturesのパートナーであるJai Dasは述べました。”セキュアリモートアクセス to corporate data from multiple devices is paramount to today’s increasingly mobile workforce.”
DeviceVMは、一般のモバイルワーカー向けにカスタマイズされたSplashtopのバージョンを提供し、Outlookのメール、カレンダー、連絡先、タスクへの即時接続をサポートし、Microsoft Office 2003、2007、2010のドキュメントの表示と編集を可能にします。すべてのバージョンは、Windowsを起動することなく即時の生産性を提供します。これらの機能を出荷しているベンダーには、Acer、Dell、HPが含まれます。
DeviceVMは2010年の暦年末までに利益を上げることを期待しています。
Splashtopについて Splashtopは、個人のコンピューティング体験を向上させる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtopは、ユーザーがPCを起動してから数秒でWebを検索し、メールにアクセスし、友人とチャットできるようにします。Splashtopは現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの400モデル以上のネットブック、ノートブック、マザーボード、デスクトップで、3,000万台以上のPCで利用可能です。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
About SAP Ventures
SAP Venturesは、革新的で破壊的なソフトウェアおよびサービス企業にグローバルに投資しています。優れた財務リターンを求めて、あらゆる段階での機会を追求しています。ポートフォリオ企業とSAPおよびその顧客とパートナーのエコシステムとの相互作用を促進することで、すべての関係者に大きな利益をもたらすことを目指しています。SAP Venturesは、1996年以来、優れた起業家やトップティアのベンチャーキャピタル企業と提携して、業界をリードする企業を構築してきた成功の実績があります。詳細については、www.sapventures.comをご覧ください。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の1つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。インスタントオンのSplashtop製品を使用して、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立され、DeviceVMはシリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
SAPおよびすべてのSAPロゴは、ドイツおよ�び他のいくつかの国におけるSAP AGの商標または登録商標です。記載されている他のすべての製品およびサービス名は、それぞれの会社の商標です。
SAPの将来予測に関する声明
この文書に含まれる歴史的事実でないすべての声明は、1995年の米国民間証券訴訟改革法で定義された将来予測に関する声明です。「予測する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「予報する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「プロジェクト」、「予測する」、「すべき」、「するだろう」などの言葉や、SAPに関連する類似の表現は、そのような将来の見通しに関する声明を特定することを意図しています。SAPは、将来の見通しに関する声明を公に更新または修正する義務を負いません。すべての将来予測に関する声明は、実際の結果が期待と大きく異なる原因となる可能性のあるさまざまなリスクと不確実性にさらされています。SAPの将来の財務結果に影響を与える可能性のある要因は、SAPの米国証券取引委員会（「SEC」）への提出書類、特にSECに提出されたSAPの最新のForm 20-F年次報告書でより詳しく議論されています。読者は、これらの将来予測に関する声明に過度に依存しないよう注意されており、それらは日付時点でのみ有効です。
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