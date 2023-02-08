インフラストラクチャプロバイダーとサブプロセッサ
この契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。
このドキュメントでは、Splashtopのサービスにおいて、Splashtopに代わって個人データを処理するサプライヤーとしてのインフラストラクチャ環境、サブプロセッサー、および特定の他の実体（「サプライヤー」）について説明します。そして、そのサービスを顧客に提供するために、これらのサプライヤーが顧客データ（以下「顧客データ」）を処理することを重要としています。Splashtopインフラプロバイダーとサブプロセッサ 以下では、Splashtopがサービス向けに顧客データのサービス提供および保存に携わる法的実体について説明します：
Amazon Web Services Inc.
Oracle Corporation
Splashtopによるサービスのための顧客データ処理に関与する法的実体は次の通りです:
Salesforce.com
Zendesk
Intercom.io
Microsoft Corporation
HubSpot
RingCentral
Zoom
Osano
Snowflake
Rightwave
このポリシーは2025年1月29日に最後に更新されました。