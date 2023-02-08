メインコンテンツへスキップ
インフラストラクチャプロバイダーとサブプロセッサ

この契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。

このドキュメントでは、Splashtopのサービスにおいて、Splashtopに代わって個人データを処理するサプライヤーとしてのインフラストラクチャ環境、サブプロセッサー、および特定の他の実体（「サプライヤー」）について説明します。そして、そのサービスを顧客に提供するために、これらのサプライヤーが顧客データ（以下「顧客データ」）を処理することを重要としています。Splashtopインフラプロバイダーとサブプロセッサ 以下では、Splashtopがサービス向けに顧客データのサービス提供および保存に携わる法的実体について説明します：

  • Amazon Web Services Inc.

  • Google

  • Oracle Corporation

Splashtopによるサービスのための顧客データ処理に関与する法的実体は次の通りです:

  • Salesforce.com

  • Zendesk

  • Intercom.io

  • Microsoft Corporation

  • HubSpot

  • RingCentral

  • Zoom

  • Osano

  • Snowflake

  • Rightwave

このポリシーは2025年1月29日に最後に更新されました。

