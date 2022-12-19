メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
User discovers the user-friendliness and top features of Splashtop after switching from RemotePC

最高のRemotePC代替品

Splashtopは使いやすく、より高速に実行され、より多くの主要な機能を備えており、3,000万人以上が使用しています

無料トライアルクレジットカードは必要ありません!

SplashtopがRemotePCの最良の代替品である理由をご覧ください

Splashtop Remote Access プロ

リモートPC

米国とヨーロッパに拠点を置くライブパーソンセールス&サポートチーム

ファイル転送(ドラッグ&ドロップを含む)

チャット(セッション内およびセッション外)

※セッション内のみ利用可能

リモート印刷

マルチツーマルチモニター

セッションの記録

Web リンク経由でデスクトップを共有する

共有可能なリンクによる安全+簡単な導入

2 人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続できます (2 つのライセンスが必要)

リモート リブート

エンタープライズプランのみ

コンピュータのグループ化

エンタープライズプランのみ

ユーザーグループ化

グループ権限

エンタープライズプランのみ

チーム向けのユーザー管理機能

エンタープライズプランのみ

256ビットAES暗号化/2段階認証/デバイス認証

リモート画面を空白にする

*Windows 10 では利用できません

Splashtop Remote Access

無料トライアルを開始

はじめに

Splashtopを選択する際のユーザーの声

私は先月、リモートアクセスに関するいくつかのオプションを試してきましたが、Splashtopは私たちのニーズにとって群を抜いて最高でした。便利で実用的なオプションを手頃な価格で素晴らしいパッケージをまとめてくれた Splashtop チームに敬意を表します。私は信頼して頼りにできる製品と会社を必要としていますが、あなたのソリューションは堅実です – 良い仕事を続けてください。

Darryl Collins

高速、シンプル、安全なリモートアクセス

Splashtop Remote Accessは、外出先でコンピューターにアクセスするためのシンプルなソリューションを必要とするユーザー向けの高性能リモートデスクトップツールです。従業員が在宅勤務できるようにしたり、リモート学習の学生が学校の研究室のコンピューターにアクセスしたりするのに最適です。

ラップトップ、タブレット、またはスマートフォンを使用して、あたかも目の前にいるかのようにリモート コンピューターにアクセスします。アプリを使用したり、ファイルを編集したり、ビデオを視聴したり、HD 品質を提供する高速接続であらゆるタスクを簡単に実行したりできます。Splashtop Remote Access の詳細と、3,000 万人以上が 5 億回以上のセッションで Splashtop を信頼している理由をご覧ください。

今すぐ無料トライアルを始めましょう!

無料トライアル詳細はこちら
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。