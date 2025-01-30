エンドポイントの管理と保護に関しては、Splashtop はパッチ適用以上のものを提供します。
Splashtopのプラットフォームが包括的なポリシーとパッチ管理、リアルタイム更新、シームレスなリモートアクセス、サポートなどを提供する方法を、PatchMyPC の機能と比較してご覧ください。
Splashtop を PatchMyPC の強力な代替手段にする 5 つの重要な機能
OSおよびサードパーティアプリケーションのリアルタイムパッチ管理
PatchMyPC は主に WSUS や ConfigMgr などのツールとともに Microsoft Intune のパッチ適用機能を強化しますが、エンドポイントでの実際の配信と適用は、Intune の Application Manager と既定の 8 時間の同期サイクルによって管理されます。アップデートが PatchMyPC を通じてすぐに公開されたとしても、デバイスは何時間もそれを検出または適用しない可能性があります。この適用の遅れにより、リアルタイムの応答性が低下し、脆弱性の露出が増加します。Splashtop は、オペレーティング システム、重要なサードパーティ アプリケーション、カスタム アプリケーションの両方にリアルタイムの更新を提供する包括的なパッチ管理ソリューションを提供します。これにより、IT チームは最小限のダウンタイムでデバイスのセキュリティを維持し、コンプライアンスを確保し、すべてのエンドポイントにわたる脆弱性を軽減できます。
包括的な自律エンドポイント管理
PatchMyPC はWindowsベースのシステムに重点を置いてIntuneインフラストラクチャ内で動作しますが、 Splashtop WindowsとMacOS両方の環境をサポートしているため、IT チームは統合プラットフォームからさまざまなデバイス フリートを管理できます。 また、技術者は環境を細かく制御できるため、より正確な管理と迅速なトラブルシューティングが可能になります。さらに、PatchMyPC を組み込むと、パッチ適用ワークフローに別のベンダー レイヤーが導入され、複雑さが増し、統合��の問題が発生する可能性があります。Splashtop は、エンドポイントのパッチ適用、監視、セキュリティ保護のための統合プラットフォームを提供し、さまざまな種類のデバイスを管理するために複数のツールを使用する必要性を軽減します。
パッチ展開とITワークフローの自動化
PatchMyPC は Intune への更新プログラムの公開を自動化できますが、環境全体で完全な展開ワークフローを自動化する機能は、Intune の構造と PatchMyPC の階層型アクセス モデルによって制約されます。たとえば、カスタム アプリケーションや内部アプリケーションをデプロイするには、顧客がより高コストの Enterprise Plus、Premium、または MSP レベルを使用する必要があり、コストと運用の複雑さがさらに高まります。Splashtop は、プランベースの機能ゲーティングなしで、OS、サードパーティ、およびカスタム アプリケーションのパッチ展開を自動化します。このプラットフォームには、ハイブリッドおよびマルチプラットフォーム環境全体でIT運用を簡素化するプロアクティブなアラート、修復ワークフロー、およびスケジューリングオプションが含まれています。Splashtop は、階層ベースの制限とベンダーの依存関係を取り除くことで、手動介入を最小限に抑えて、重要なパッチと内部ソフトウェアをすべてのデバイスに迅速に展開できるようにします。
エンドポイントの健全性に関する高度なレポートと洞察
PatchMyPC は基本的なパッチ適用機能を提供しますが、詳細なレポートと可視性に欠けています。Splashtop は、エンドポイントの健全性、脆弱性、パッチの成功/失敗などに�関する包括的でカスタマイズ可能なレポートをダッシュボード経由で提供します。これにより、IT チームは問題に積極的に対処し、セキュリティ コンプライアンスを維持し、エンドポイント エコシステムの全体的な管理を改善できます。
PatchMyPC のデプロイメントサイズの制限
PatchMyPC は、アプリケーションの展開に Microsoft Intune の Win32 アプリ フレームワークを利用しており、各パッケージに 29.9 GB の厳密なサイズ制限が課されます。これは、バンドルされたソフトウェアスイートやリソースを大量に消費する内部ツールなど、大規模または複雑なアプリケーションを設定する必要がある組織にとってボトルネックになります。対照的に、Splashtop はパッケージ化の制約を強制しないため、IT チームはアプリケーションを再パッケージ化したり、より小さく効率の低いコンポーネントに分割したりすることなく、アプリケーションを大規模に配布する柔軟性が向上します。
リモートアクセスとサポート
Splashtop は、Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebook などの複数のプラットフォームにわたる高性能で低遅延のリモート接続を可能にし、どこからでもどのデバイスからでもシームレスなアクセスを提供します。さらに、Splashtop のスクリプトとタスクにより、技術者は、大量展開、リモート コマンド、レジストリ エディターなどのバックグラウンド アクションなど、複数のエンドポイント間でタスクを同時に実行し、ユーザーを中断することなくシステム ツールにアクセスできます。IT チームは、最小限のダウンタイムでリモート ワークとハイブリッド ワークをサポートし、エンドポイントを管理し、デバイスのトラブルシューティングを行うことができます。
PatchMyPC ではなく Splashtop を選ぶ理由
セキュリティとコンプライアンスの強化: リアルタイムのパッチ適用、自動化されたワークフロー、コンプライアンス レポートなどの Splashtop の堅牢なセキュリティ機能は、組織が業界標準を満たし、安全なシステムを維持するのに役立ちます。
スケーラブルで柔軟性: Splashtop は成長するビジネスのニーズに適応し、さまざまなオペレーティング システムや環境にわたって増加する数のデバイスを管理できるスケーラブルなソリューションを提供します。
シームレスなリモートアクセスとサポート: Splashtop を使用すると、IT チームはエンドポイントのトラブルシューティングと管理をリモートで行うことができ、オフィスで作業しているかリモートで作業しているかに関係なく、問題をより迅速に解決し、ユーザーのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
費用対効果が高く効率 的:エンドポイント管理、リモート アクセス、リモート サポートを 1 つのプラットフォームに統合することで、Splashtop は複数の個別のツールの必要性を減らし、効率を向上させながら全体的なコストを削減します。
総所有コストの削減: Splashtop を使用すると、段階的なアップグレード、アドオン ベンダー、または個別のリモート アクセス ツールは必要ありません。すべてが 1 つの AEM アドオンに含まれています。
直感的で使いやすい: Splashtop は、複雑な IT 環境の管理を簡素化するユーザーフレンドリーなインタ�ーフェイスを提供し、IT チームが広範なトレーニングやセットアップなしで必要なアップデートを簡単にナビゲート、構成、展開できるようにします。