2025年 Parsec ベスト代替ソリューション：Splashtop
セキュリティやパフォーマンスの要件を満たさないリモートアクセスに高い料金を支払い続けるのは、うんざりですか？
Parsec ではなく Splashtop を選ぶ理由
ハイパフォーマンス
すべてのデバイス(Windows、Mac、Linuxを含む)で、離れた場所から複雑なアプリや大容量のファイルを操作するために必要な高いパフォーマンスを体験してください。最大 60fps の 4K ストリーミング (および iMac Pro Retina 5K ストリーミング)、4:4:4 カラーなどの設定を微調整する機能、低遅延など、魔法とは言えませんが、確かにそのように感じられます。
安全
Splashtop は、エンタープライズ グレードの暗号化と権限ベースのアクセスですべての接続を保護します。私たちはあなたの仕事と個人情報を安全に保つために一生懸命取り組んでいますので、あなたはそれについて心配する必要はありません。
簡略
Splashtopのリモートアクセスソリューションは、セットアップと使用が簡単で、ITの経験は必要ありません。当社の製品は、あらゆる規模の企業の個人およびITチーム向けに、強力かつユーザーフレンドリーなものを設計しています。
無敵の価格
Splashtop は、プレミアムで高品質の機能を、他に類を見ない透明性の高い価格で提供します。当社の料金プランは、お客様のニーズに応じて、個人ユーザー、企業、教育機関に対応します。
Splashtop と Parsec: チームにとって最良の選択
SBAのパフォーマンス
Splashtop Enterprise
チームのためのパーセック
高パフォーマンス - 低遅延、4:4:4カラー、設定の微調整機能を備えた最大60fpsの4Kストリーミング(および iMac Pro Retina 5Kストリーミング)
✔
✔
✔
USBデバイスのリダイレクト
✔
✔
ベータ版 Windows のみ & ゲームパッドのみ
リモートマイク
✔
✔
✗
シングルサインオン
✗
✔
✔
AES 256ビット暗号化
✔
✔
AES 128ビット暗号化
幅広いデバイスサポート
✔
✔
✗
セッション録画
✔
✔
✗
チャット(セッション内およびセッション外)
✔
✔
✗
リモートアクセスとサポートのための統合プラットフォーム
✗
✔
✗
優先テクニカルサポート
✔
✔
✗
SplashtopがParsecの代替手段である理由:主な利点
ゲーム開発
低遅延と完璧な画質により、キャラクターのデザイン、ゲームの仕組みのプログラミング、サウンドトラックの作曲、コードのデバッグなど、世界中のどこからでもプロジェクトに取り組むことができます。
ポストプロダクション
プロデューサー、編集者、VFXスペシャリスト、アニメーターは、複数のアーティストがチーム間で安全かつ効率的に作業できる Splashtopの高いパフォーマンス、優れたA/V同期、コンテンツ保護を気に入っています。
放送
高いパフォーマンスを体験してください、 セキュア ワークステーションや放送機器へのリモートアクセス。強力なワークステーションと編集ベイに接続して、どのデバイスからでも高品質のコンテンツを作成し、どこからでもライブ配信できます。
建築
日常のCADタスク、モデルインテリアデザイン、 実行 シミュレーションを簡単に楽しみながら、 セキュアリモートアクセス ワークステーションとUSB デバイスのリダイレクト 3Dマウス用。 チーム全体で簡単にコラボレーションして、高品質のデザインをクライアントに提供します。
教育
学生がキャンパスのラボと高性能ソフトウェアにリモートアクセスできるようにして、いつでもどこでもChromebook、iPad、PCから作業できるようにします。
幸せなお客様から
クリエイティブは、ビデオ編集や AV 同期などのタスクを実行しながら、共有ストレージや必要なその他のハードウェアにリモートで (Splashtop を使用して) アクセスすることで、創造性とコラボレーションの限界を押し広げることができます。
Head of Partner Relations, Adobe Video
幸せなお客様から
ポストプロダクションワークフローでワコムデバイスを使用しているアーティストは、オフィスから離れている間もSplashtopを使用してシームレスかつ生産的に作業できるため、今日のリモートフレンドリーな職場にとって大きなプラスになります。
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom