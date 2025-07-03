メインコンテンツへスキップ
Technician using Splashtop after switching from Solarwinds Take Control

N-Able Take Control の代替 – Splashtop

Splashtop Remote Supportは、N-able Take Controlの最良の代替リモートサポート

Splashtopで低コストで高速で安全なリモートサポートツールを入手

コンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスに有人リモートサポートを提供できる最適なソリューションを探しているMSPの場合、SplashtopはN-able Take Controlの優れた代替手段です。

  • Splashtop のコストは N-able Take Control よりも安く、 年間数百ドルまたは数千ドルを節約できる可能性があります。

  • 各 Splashtop Remote Support パッケージ を使用すると、Windows、Mac、iOS、Android デバイスにリモートでアクセス して、有人サポートを受けることができます。Take Control PlusパッケージのみがiOSとAndroidにアクセスできます。

  • Splashtop Remote Support には、ファイル転送、セッション記録など、 サポート技術者が使用する主要な機能が付属しています。

  • Splashtop は、非常に安全なインフラストラクチャ、TLS と 256 ビット AES 暗号化で保護されたリモート セッション、およびいくつかのセキュリティ機能により、 データと情報を安全に保ちます Splashtop がリモートアクセスセキュリティに多額の投資を行っている方法の詳細をご覧ください。

Splashtopは、より多くの機能で最高の価値を提供します

N‑able Take Controlプランとの比較

10台の無人コンピュータによるSplashtop Remote Support

同時ユーザーあたり ¥3,400/月 (毎年請求)

リモートサポートを提供するためのWindows、Mac、iOS、Androidへの有人アクセス

N-able Take Control

同時ユーザーあたり $25.50/月 (毎年請求)

WindowsとMacにのみ接続できます。iOS および Android デバイスをサポートできない

300台の無人コンピュータによるSplashtop Remote Support

同時ユーザーあたり ¥5,600/月 (毎年請求)

リモートサポートを提供するためのWindows、Mac、iOS、Androidへの有人アクセス

同時ユーザー/年ごとにわずか ¥67,200

N-able Take Control Plus

同時ユーザーあたり $48/月 (毎年請求)

リモートサポートを提供するためのWindows、Mac、iOS、Androidへの有人アクセス

同時ユーザーあたりの$578/年

MSPs選ぶべき理由Splashtop

Splashtop Remote Supportは、RMMアカウントで管理されていないデバイスをリモートでサポートしたいMSPsに最適なリモートサポートソリューションです。Splashtop を使用すると、顧客がサポートを必要とするときに、顧客のデバイスにリモートでアクセスできます。事前の設定は必要ありません。セッション コードに接続し、デバイスを制御するだけで、問題を迅速に解決できます。

すべての Splashtop Remote Support パッケージには次のものが含まれます。

  • セッションコードによるアクセス
  • 高性能
  • 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに
  • デスクトップを共有する
  • iOSおよびAndroidデバイスをサポート
  • 堅牢なセキュリティ
  • ファイル転送(ドラッグ&ドロップを含む)
  • リモートの再起動と再接続
  • セッションの記録
  • カスタムブランディング
  • マルチモニターのサポート
  • チャット
  • ユーザー管理
  • PSAチケット発行とITSMの統合

Splashtop Remote Support の詳細を確認し、今すぐ無料トライアルを開始してください

