Productivity Packには以下が含まれます
設定可能なショートカットとゲームパッド
Microsoft Office、ゲーム、メディア プレーヤー、ブラウジング、ファイル ナビゲーションなどの画面上のショートカットを使用して、リモート デスクトップ エクスペリエンスの生産性を高めます。 人気のアプリの組み込みプロファイルを使用するか、独自のプロファイルを作成します。
Microsoft Office（PowerPointスライドショーを含む）、Media Player、QuickTime Player、ブラウザ、Mad OS、Diabloのプロファイルが含まれています。
以下の画面上のコントロールを組み合わせて、簡単に独自のプロファイルを作成できます: WindowsとMacの組み合わせキー（例:Ctrl-Alt-Del）、マウスボタンとスクロールホイール、ゲームパッド
ホワイトボード
ライブリモートデスクトップ画面に注釈を付けます。プレゼンテーションや教室での指導に最適です。受賞歴のあるSplashtop Whiteboard教育アプリから採用されています。
ジェスチャーを使用して、コンテンツを描画、強調表示、または書き込みます
さまざまな色とサイズのペン、スタンプ、蛍光ペン、図形、線、テキスト ツールを使用する
さまざまなフリップチャートの背景に注釈を付ける
スポットライトとスクリーンシェードツールを使用して、視聴者の集中力を維持する
画面のスナップショットを撮り、後で参照できるようにギャラリーに保存します
Productivity Packを購読する
iOSの場合
MacのiPadのiOSアプリ
アプリの右上隅にある歯車アイコン>アカウント>サブスクリプションの管理をクリックし、ボタンをクリックしてサブスクリプションに登録します。サブスクリプションは、iTunesアカウントを通じてクレジットカードに請求されます。サインアップ画面で詳細を参照してください。
Android向け
タブレットのAndroidアプリ
メニューボタン (アプリの右上隅にある 3 つのドット) をクリックし、[設定] > [Splashtop アカウント] > [購入履歴をここで確認] をクリックします。ボタンをクリックしてサブスクライブすると、Google Play ストアを通じて請求が行われます。詳細はサインアップ画面でご確認ください。
ウェブ上
Splashtopウェブサイトで購読する
必ずSplashtop Personalで使用するアカウントでログインしてください。
注意:この Productivity Pack はSplashtop Personal版のアドオンです。 Splashtop Personalをまだお持ちでない場合は、ここをクリックして、Windows、Mac、iOS、AndroidなどのSplashtop Personalを無料でダウンロードしてください。
このアドオンは、Android(スマートフォンおよびタブレット)およびiOS(iPadのみ)でアプリ内購入として利用できます。iPhoneではご利用いただけません。