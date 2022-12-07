メインコンテンツへスキップ
Woman at a computer using Splashtop Personal and the Productivity Pack Add-On

Splashtop Productivity Pack

Splashtop Personal の画面上にショートカットを追加し、コンテンツに注釈を付けることができます。

Productivity Packには以下が含まれます

設定可能なショートカットとゲームパッド

Microsoft Office、ゲーム、メディア プレーヤー、ブラウジング、ファイル ナビゲーションなどの画面上のショートカットを使用して、リモート デスクトップ エクスペリエンスの生産性を高めます。 人気のアプリの組み込みプロファイルを使用するか、独自のプロファイルを作成します。

  • Microsoft Office（PowerPointスライドショーを含む）、Media Player、QuickTime Player、ブラウザ、Mad OS、Diabloのプロファイルが含まれています。

  • 以下の画面上のコントロールを組み合わせて、簡単に独自のプロファイルを作成できます: WindowsとMacの組み合わせキー（例:Ctrl-Alt-Del）、マウスボタンとスクロールホイール、ゲームパッド

ホワイトボード

ライブリモートデスクトップ画面に注釈を付けます。プレゼンテーションや教室での指導に最適です。受賞歴のあるSplashtop Whiteboard教育アプリから採用されています。

  • ジェスチャーを使用して、コンテンツを描画、強調表示、または書き込みます

  • さまざまな色とサイズのペン、スタンプ、蛍光ペン、図形、線、テキスト ツールを使用する

  • さまざまなフリップチャートの背景に注釈を付ける

  • スポットライトとスクリーンシェードツールを使用して、視聴者の集中力を維持する

  • 画面のスナップショットを撮り、後で参照できるようにギャラリーに保存します

iOSの場合

MacのiPadのiOSアプリ

アプリの右上隅にある歯車アイコン>アカウント>サブスクリプションの管理をクリックし、ボタンをクリックしてサブスクリプションに登録します。サブスクリプションは、iTunesアカウントを通じてクレジットカードに請求されます。サインアップ画面で詳細を参照してください。

Android向け

タブレットのAndroidアプリ

メニューボタン (アプリの右上隅にある 3 つのドット) をクリックし、[設定] > [Splashtop アカウント] > [購入履歴をここで確認] をクリックします。ボタンをクリックしてサブスクライブすると、Google Play ストアを通じて請求が行われます。詳細はサインアップ画面でご確認ください。

ウェブ上

Splashtopウェブサイトで購読する

必ずSplashtop Personalで使用するアカウントでログインしてください。

Splashtop Personal icon

このサブスクリプションには Splashtop Personal が必要です

注意:この Productivity Pack はSplashtop Personal版のアドオンです。 Splashtop Personalをまだお持ちでない場合は、ここをクリックして、Windows、Mac、iOS、AndroidなどのSplashtop Personalを無料でダウンロードしてください。

このアドオンは、Android(スマートフォンおよびタブレット)およびiOS(iPadのみ)でアプリ内購入として利用できます。iPhoneではご利用いただけません。

始める

