Splashtop Antivirusでセキュリティを強化
大切な Splashtop のお客様として、リモートアクセスとサポートのニーズについて、すでに当社を信頼しています。 Bitdefenderを搭載したSplashtop Antivirusによる統合保護を体験して、デバイスを保護してください。
わずか数ステップで開始
プランを選択してください:今すぐ購入
ポータルで直接 Splashtop Antivirus を購入します。
操縦する：
開始するには、「 ウイルス対策>管理 」または「 Endpoint Security >管理 」に移動します。
取り付ける：
インストールするコンピューターやコンピューターグループを選択します。 次に、[アクション] > [ウイルス対策ソフトウェアのインストール] をクリックします。
さらに:詳細はこちら
ポリシーを作成し、Splashtop ポータルで直接スキャンを実行します。
セキュリティを維持するための高度な機能
リアルタイム保護
ウイルスやマルウェアなどの脅威を防ぐアクティブモニタリングにより、デバイスが常に安全に保たれ、安心してご利用いただけます。
マルウェア対策スキャン
幅広いマルウェアを効果的に無力化する Bitdefender の包括的なスキャンおよび検出機能のおかげで、安全で侵害のないデバイス環境を体験してください。
スキャンのスケジュールと除外設定
セキュリティスキャンをカスタマイズして、生産性とシステムパフォーマンスを最大化。都合のよい時間にスケジュールを設定し、特定のファイルやフォルダーを除外することで、途切れのない快適な作業環境を実現します。
Web トラフィック セキュリティ
Chrome、Firefox、その他�のブラウザで、強化されたWebトラフィックセキュリティがトラフィックをフィルタリングしてスキャンし、フィッシング、悪意のあるWebサイト、その他の潜在的なオンライン脅威からユーザーを保護するため、安心してブラウジングできます。
Bitdefenderを選んだ理由
Splashtop と Bitdefender のコラボレーションにより、一流のウイルス対策ソリューションが提供され、安全なデジタル エクスペリエンスのための包括的な保護機能を顧客に提供します。リアルタイム保護、高度な脅威制御、マルウェア対策スキャン、Web トラフィック セキュリティの恩恵を受け、すべてカスタマイズ可能なスキャン スケジュールと除外設定により、ニーズに合わせて調整されます。