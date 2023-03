CentOS Remote Desktop - Accesso remoto & Controllo CentOS 7 & 8

Accesso remoto ai computer Linux in esecuzione su CentOS 7 & CentOS 8. Accedi da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile e senti come ti trovavi di fronte al computer remoto. Provalo gratis.

Siamo in viaggio o lavoriamo da casa più che mai in questi giorni. Ma ci sono momenti in cui potresti davvero aver bisogno di accedere a un computer specifico situato nel tuo ufficio o lasciato a casa.

Il software di accesso remoto ha ampiamente risolto questo problema, ma molte soluzioni non supportano tutti i sistemi operativi, essendo Linux un'omissione comune. Quindi, come si può accedere a una macchina remota in esecuzione su Linux, in particolare una in esecuzione sulla distribuzione CentOS?

Splashtop Business Access supporta l' accesso desktop remoto a CentOS. È veloce, facile e sicuro. Puoi accedere e controllare in remoto le macchine CentOS 7 & 8 da quasi tutti gli altri dispositivi e sentirti come se fossi seduto davanti al computer remoto.

Come configurare Splashtop CentOS Remote Desktop gratuitamente:

Inizia la prova gratuita di Splashtop Business Access (nessuna carta di credito o impegno richiesto). Installa Linux Streamer sui computer CentOS 7 o CentOS 8 in cui si desidera eseguire la connessione remota. Installa l' app Splashtop Business sul dispositivo o sui dispositivi da cui si desidera effettuare la connessione remota. È possibile installare l'app su qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Questo è tutto! Aprire la Splashtop Business App e cliccare sul computer a cui si desidera accedere per avviare la connessione desktop remoto al sistema CentOS.

Una volta connesso, avrai il controllo completo del tuo sistema CentOS come se fossi seduto proprio di fronte ad esso. Sarai in grado di accedere a qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione software ospitata sul tuo computer Linux remoto.

Splashtop desktop remoto per Linux attualmente supporta CentOS 7 e 8 e altre distribuzioni Linux come Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31, e Raspberry Pi 2 o più recente.

Oltre 200 000 aziende e agenzie governative, tra cui Toyota, AT&T, State Farm, UPS, Harvard si affidano già a Splashtop per le loro esigenze di desktop remoto. Scopri perché iniziando la versione di prova gratuita oggi stesso e configura il desktop remoto CentOS in pochi minuti.

Desktop remoto a Linux disponibile anche in Splashtop SOS (per IT e help desk) e Splashtop Remote Support (per MSP).