CentOS Remote Desktop - Accesso remoto & Controllo CentOS 7 & 8

Accesso remoto ai computer Linux in esecuzione su CentOS 7 & CentOS 8. Accedi da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile e senti come ti trovavi di fronte al computer remoto. Provalo gratis.
Siamo in viaggio o lavoriamo da casa più che mai in questi giorni. Ma ci sono momenti in cui potresti davvero aver bisogno di accedere a un computer specifico situato nel tuo ufficio o lasciato a casa.
Il software di accesso remoto ha ampiamente risolto questo problema, ma molte soluzioni non supportano tutti i sistemi operativi, essendo Linux un'omissione comune. Quindi, come si può accedere a una macchina remota in esecuzione su Linux, in particolare una in esecuzione sulla distribuzione CentOS?
Splashtop Remote Access supporta l'accesso desktop remoto a CentOS. È veloce, facile e sicuro. Puoi accedere e controllare in remoto le macchine CentOS 7 e 8 da quasi tutti gli altri dispositivi e sentirti come se fossi seduto davanti al computer remoto.
Come configurare Splashtop CentOS Remote Desktop gratuitamente:
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop Remote Access (non è richiesta alcuna carta di credito o impegno).
Installa Linux Streamer sui computer CentOS 7 o CentOS 8 in cui si desidera eseguire la connessione remota.
Installa l' app Splashtop Business sul dispositivo o sui dispositivi da cui si desidera effettuare la connessione remota. È possibile installare l'app su qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
Questo è tutto! Aprire la Splashtop Business App e cliccare sul computer a cui si desidera accedere per avviare la connessione desktop remoto al sistema CentOS.
Una volta connesso, avrai il controllo completo del tuo sistema CentOS come se fossi seduto proprio di fronte ad esso. Sarai in grado di accedere a qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione software ospitata sul tuo computer Linux remoto.
Splashtop Software per desktop remoto per Linux supporta attualmente CentOS 7 e 8 e altre distribuzioni Linux come Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31, e Raspberry Pi 2 o più recente.
Inizia a usare Remote Desktop per CentOS gratuitamente
Oltre 200k aziende e agenzie governative, tra cui Toyota, AT&T, State Farm, UPS e Harvard, già si affidano a Splashtop come loro preferita soluzione per desktop remoto. Scopri perché iniziando oggi la tua prova gratuita e configura il tuo desktop remoto CentOS in pochi minuti.
Desktop remoto su Linux disponibile anche in Splashtop Remote Support (per IT, help desk e MSP).