Red Hat Linux Remote Desktop — Accesso remoto RHEL

Se si lavora da casa o in viaggio, potrebbe verificarsi un momento in cui è necessario accedere al computer desktop in ufficio o a casa. Se quel desktop funziona sul sistema operativo Linux (sulla distribuzione RHEL), allora non hai molti strumenti che supportano l'accesso alla tua macchina.

Fortunatamente, Splashtop Business Access supporta desktop remoto su Red Hat Linux. Puoi connetterti in remoto al tuo computer da qualsiasi altro dispositivo e sentirti seduto davanti alla tua macchina Red Hat.

Come configurare RHEL Remote Desktop gratuitamente:

Inizia la prova gratuita di Splashtop Business Access (nessuna carta di credito o impegno richiesto). Installare Linux Streamer sui computer Red Hat Enterprise Linux in cui si desidera eseguire la connessione remota. Installare l' app Splashtop Business sul dispositivo o sui dispositivi da cui si desidera effettuare la connessione remota. Puoi installare l'app su qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Sei pronto! Apri l'App Splashtop Business e clicca sul computer remoto per avviare la connessione desktop remota al computer RHEL.

Una volta collegato, è possibile controllare il computer remoto e utilizzarlo come se si fosse proprio di fronte ad esso. Indipendentemente dal dispositivo in cui ci si trova, finché si dispone di accesso a Internet, è possibile accedere in remoto ai computer RHEL. Aprire qualsiasi file e interagire con qualsiasi programma sul computer remoto.

Splashtop Linux remote desktop supporta attualmente RHEL 7.3-8.1 e altre piattaforme Linux come CentOS 7 e 8, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, Fedora 29-31 e Raspberry Pi 2 o più recente.

I computer Red Hat non sono mai stati più accessibili. Le connessioni desktop remoto Splashtop sono affidabili, veloci e sicure. Provalo gratuitamente ora.

Desktop remoto a Linux disponibile anche in Splashtop SOS (per IT e help desk) e Splashtop Remote Support (per MSP).