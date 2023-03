Fedora Remote Desktop | Come & controllare l'accesso remoto

Accesso remoto a computer Linux in esecuzione su Fedora 29-31. Meglio del VNC. Accedi ai tuoi computer remoti da qualsiasi altro dispositivo. Provalo gratuitamente.

Vuoi accedere in remoto al tuo computer Fedora Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook? Prova gratuitamente il software per desktop remoto Splashtop e scopri quanto può essere semplice ed efficace.

Ultimamente abbiamo imparato molte lezioni su quanto sia importante accedere ai computer in remoto. Sia che ci venga richiesto di lavorare da casa o in viaggio, un viaggio di ritorno in ufficio non è sempre pratico o addirittura possibile.

Ma ora, con i potenti strumenti desktop remoti di Splashtop, puoi accedere e controllare in remoto tutte le tue macchine Fedora da quasi tutti i dispositivi e ovunque tu abbia accesso a Internet.

Come configurare Splashtop Fedora Remote Desktop e provarlo gratuitamente:

Iscriviti alla prova gratuita Splashtop Business Access Installa il programma sui computer Fedora che vuoi controllare da remoto. Installa il programma sul dispositivo o sui dispositivi che vuoi utilizzare per accedere da remoto al tuo computer Linux. L'applicazione Splashtop Business può essere installata su dispositivi Windows, Mac, iPhone, iPad, Android e Chromebook. Questo è tutto! Ogni volta che vuoi accedere in remoto al tuo computer, apri l'app e fai clic per connetterti al tuo sistema Fedora.

Una volta entrati in una connessione desktop remoto, puoi prendere il controllo del tuo sistema Fedora ed eseguire qualsiasi operazione come se fossi davanti al computer. Lavorare in remoto da dispositivi multipiattaforma è più facile che mai con Splashtop.

Splashtop Linux remote desktop supporta attualmente Fedora 29-31 e altre piattaforme Linux come Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, CentOS 7 e 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, e Raspberry Pi 2 o più recente.

Scopri di persona perché più di 30 milioni di persone si fidano già di Splashtop per la connessione remota ai propri computer. Inizia subito una prova gratuita!

Prova gratuita

Desktop remoto su computer Linux da un altro dispositivo è disponibile anche in Splashtop SOS (per IT e help desk) e Splashtop Remote Support (per MSP).

Risorse aggiuntive