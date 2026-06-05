Fedora Remote Desktop | Come & controllare l'accesso remoto

Accesso remoto a computer Linux in esecuzione su Fedora 29-31. Meglio del VNC. Accedi ai tuoi computer remoti da qualsiasi altro dispositivo. Provalo gratuitamente.
Vuoi accedere in remoto al tuo computer Fedora Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook? Prova Splashtop, il miglior software per desktop remoto, e scopri quanto può essere semplice ed efficace.
Ultimamente abbiamo imparato molte lezioni su quanto sia importante accedere ai computer in remoto. Sia che ci venga richiesto di lavorare da casa o in viaggio, un viaggio di ritorno in ufficio non è sempre pratico o addirittura possibile.
Ma ora, con i potenti strumenti desktop remoti di Splashtop, puoi accedere e controllare in remoto tutte le tue macchine Fedora da quasi tutti i dispositivi e ovunque tu abbia accesso a Internet.
Comprendere Fedora desktop remoto
Il desktop remoto di Fedora si riferisce alla capacità di accedere e controllare un computer Fedora Linux da una postazione remota utilizzando un altro dispositivo. Questa funzionalità è fondamentale per diversi scenari, come il lavoro a distanza, il supporto remoto e l'accesso a file o applicazioni senza essere fisicamente presenti sul computer. Ecco una panoramica di ciò che devi sapere sul desktop remoto di Fedora:
Cos'è Fedora Linux?
Fedora è una popolare distribuzione Linux open source nota per le sue caratteristiche all'avanguardia e per le sue solide prestazioni. Viene spesso utilizzata in ambienti server, di sviluppo e di personal computing. La flessibilità e i frequenti aggiornamenti di Fedora la rendono la scelta preferita di molti utenti e organizzazioni.
Perché usare il desktop remoto con Fedora?
Accesso remoto: ottieni l'accesso al tuo sistema Fedora da qualsiasi luogo, sia che tu stia lavorando da casa, viaggiando o che tu abbia bisogno di gestire i server da remoto.
Produttività: continua a lavorare senza problemi su una macchina Fedora anche quando non sei fisicamente alla tua scrivania. Ciò è particolarmente utile per i dipendenti remoti o gli amministratori di sistema.
Supporto: i professionisti IT possono risolvere i problemi e gestire i sistemi Fedora senza bisogno di essere in loco, migliorando i tempi di risposta e l'efficienza del supporto.
Come funziona Fedora desktop remoto?
Soluzioni per desktop remoto, come Splashtop, stabiliscono una connessione sicura tra il tuo dispositivo locale e il sistema remoto Fedora. Questa connessione ti consente di interagire con l'ambiente desktop Fedora come se fossi seduto direttamente di fronte ad esso. Puoi eseguire applicazioni, accedere ai file e svolgere compiti con la stessa facilità come se fossi fisicamente presente.
Caratteristiche principali di Remote Desktop Access for Fedora:
Compatibilità multipiattaforma: accedi alla tua macchina Fedora da vari dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.
Streaming ad alte prestazioni: goditi la visualizzazione ad alta definizione e le prestazioni fluide con bassa latenza, essenziali per attività come lo sviluppo di software o la gestione del sistema.
Sicurezza: le connessioni remote sono crittografate, garantendo che i dati rimangano al sicuro durante l'accesso remoto.
L'utilizzo di Splashtop per l'accesso al desktop remoto di Fedora fornisce un modo semplice ed efficiente per connettersi ai sistemi Fedora, offrendo un'alternativa affidabile ai tradizionali strumenti di accesso remoto.
4 passi per configurare Fedora Remote Desktop con Splashtop
Iscriviti per una prova gratuita di Splashtop Remote Access.
Installare Linux Streamer sui computer Fedora che si desidera controllare in remoto.
Installa l'app Splashtop Business sui dispositivi che desideri utilizzare per accedere in remoto al tuo computer Linux. L'app Splashtop Business può essere installata su dispositivi Windows, Mac, iPhone, iPad, Android e Chromebook.
Questo è tutto! Ogni volta che vuoi accedere in remoto al tuo computer, apri l'app e fai clic per connetterti al tuo sistema Fedora.
Durante una connessione remota, puoi prendere il controllo del tuo sistema Fedora ed eseguire qualsiasi operazione come se fossi davanti al computer. Lavorare in remoto da dispositivi multipiattaforma è più facile che mai con Splashtop.
Splashtop Linux remote desktop supporta attualmente Fedora 29-31 e altre piattaforme Linux come Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, CentOS 7 e 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, e Raspberry Pi 2 o più recente.
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L'accesso remoto ai computer Linux da un altro dispositivo è disponibile anche in Splashtop Remote Support (per IT e help desk).