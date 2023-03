Splashtop è stato recentemente premiato per come opzione di desktop remoto più votata perché rappresenta un potente strumento che ti permette di controllare da remoto i tuoi computer, ovunque ti trovi.In questo modo puoi svolgere gran parte del tuo lavoro in remoto da casa tua, dal tuo bar preferito, dall'ufficio di un cliente o mentre sei in viaggio.

Un altro motivo per cui Splashtop ha ottenuto un punteggio elevato è la sua interfaccia intuitiva. Ad esempio, Splashtop ti permette di inviare senza problemi un comando Ctrl-Alt-Canc (o Command-Option-Esc per Mac) a un computer remoto dal tuo dispositivo locale con un semplice clic.

Quindi, come si usa Ctrl-Alt-Canc su un desktop remoto? Di seguito ti mostriamo quanto sia facile con Splashtop.

Come inviare Ctrl-Alt-Canc a un computer remoto

Molti strumenti di desktop remoto offrono comodi modi per controllare il tuo computer remoto, come l'interazione utilizzando la tastiera e il mouse locali.

Un problema comune, tuttavia, è che se provi a inviare un comando Ctrl-Alt-Canc al computer remoto premendo i tasti della tastiera, ti accorgerai che spesso ha effetto solo sul computer locale. Questo può ostacolare la tua capacità di lavorare e diventare un'attività da svolgere da remoto.

Per tua fortuna, il software di desktop remoto di Splashtop ha la soluzione. Può inviare il comando Ctrl-Alt-Canc con un semplice clic anche quando ti connetti da un computer, tablet o dispositivo mobile.

Dove trovare il pulsante su Windows e Mac

Se stai usando un computer Windows o un Mac Apple per connetterti a un computer remoto, la barra degli strumenti Splashtop comparirà nella finestra del computer remoto, permettendoti di utilizzare le funzioni di Splashtop come i pulsanti per passare da un monitor all'altro o per visualizzare tutti i monitor, bloccare la tastiera e il mouse, chattare e altro ancora.

Uno di questi pulsanti, una serie di rettangoli con le lettere "C", "A", e "D", è il pulsante Ctrl-Alt-Del. Facendo clic su questo comando, invierai il comando Ctrl-Alt-Del al computer a cui sei connesso da remoto. Funziona anche se stai utilizzando il sito su Mac, o se stai effettuando l'accesso a un computer Mac remoto.

Dove trovare il pulsante su iOS e Android

Quando usi Splashtop per controllare a distanza un computer da dispositivi iOS e Android, puoi eseguire la stessa funzione anche se l'interfaccia è diversa. Per trovare il pulsante, segui questi passaggi:

Durante una sessione connessa al computer remoto, porta in primo piano la barra di controllo di Splashtop cliccando sul pulsante chevron o freccia accanto all'icona della tastiera. Per impostazione predefinita, si trova nell'angolo in basso a destra della schermata.

Cliccando sull'icona della barra di controllo, il pulsante si espanderà in sei pulsanti di menu separati. Sebbene il pulsante Ctrl-Alt-Canc non sia presente, puoi trovarlo sotto l'icona Impostazioni, un'immagine di due cursori spostabili a destra e a sinistra. In alternativa, l'immagine raffigura due linee orizzontali con punti blu.

Facendo clic su questo pulsante, la schermata si espanderà ulteriormente, permettendoti di visualizzare diverse nuove opzioni. Una di questi è il pulsante "C-A-Canc". Se fai clic su questo comando, invierà un comando Ctrl-Alt-Canc al computer a cui stai accedendo da remoto.

I vantaggi di Splashtop

Splashtop è una potente piattaforma di accesso remoto che ti permette di collegarti a un computer remoto e di sentirti come se ci fossi seduto davanti. Questo software ha molte funzioni che possono aiutarti nella tua vita lavorativa quotidiana, ad esempio:

Trasferimento di file. Il software di desktop remoto di Splashtop ti permette di spostare i file dal tuo dispositivo locale al sistema remoto e viceversa, velocizzando molti dei tuoi processi e riducendo la necessità di utilizzare altre app di terze parti o l'e-mail per il trasferimento dei file.

Gestione degli utenti. Se non ti fidi della sicurezza del desktop remoto o vuoi che solo determinate persone utilizzino Splashtop, puoi controllare gli accessi creando ruoli e impostando le autorizzazioni per consentire l'accesso solo a computer e utenti specifici.

Supporto multi-monitor. Se utilizzi più di un monitor su un PC locale, puoi sincronizzarli con i diversi monitor del sistema a cui ti colleghi. Se invece ne hai solo uno, puoi passare da uno all'altro senza problemi.

Registrazione delle sessioni. A volte potresti aver bisogno di registrare una sessione, testare un software, creare una registrazione per questioni legali o per qualsiasi altro motivo. Splashtop ti offre un pulsante di registrazione dello schermo all'interno dell'app per avviare e interrompere la registrazione, salvando facilmente il file sul tuo computer locale.

