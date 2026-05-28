I team IT spesso hanno un compito ingrato. Devono garantire che gli endpoint siano sempre completamente aggiornati e protetti, ma le installazioni delle patch possono essere intrusive o dipendere da richieste manuali che gli utenti finali possono ignorare. Quindi, come fanno a mantenere i dispositivi aggiornati senza interrompere i dipendenti?
L'installazione silenziosa delle patch è fondamentale qui. Con esso, i team IT possono distribuire aggiornamenti senza bisogno che gli utenti finali li approvino o interrompano il lavoro. Tuttavia, le installazioni silenziose richiedono comunque pianificazione, test, registrazione e verifica.
Con questo in mente, esploriamo l'installazione delle patch silenziosa. Esamineremo di cosa si tratta, come può funzionare, quali rischi pianificare e come rendere la gestione automatizzata delle patch sia silenziosa che affidabile.
Cos'è l'installazione silente delle patch?
L'installazione silenziosa delle patch è il processo di installazione di aggiornamenti software o di sistema operativo senza richiedere all'utente di fare clic sui prompt o di completare manualmente l'installazione. Questo distribuisce la patch senza interruzioni durante la giornata lavorativa degli utenti.
Nota che il fatto che un'installazione sia 'silenziosa' non significa che sia invisibile o non controllata. I flussi di lavoro delle patch silenziose richiedono ancora l'approvazione dell'amministratore e devono essere in linea con le politiche di distribuzione. Come con qualsiasi installazione di patch, un'installazione silenziosa dovrebbe includere registrazione, reportistica e verifica.
È anche importante notare la differenza tra installazioni silenziose, installazioni non supervisionate, aggiornamenti in background e gestione automatizzata delle patch. Anche se sono molto simili e spesso si sovrappongono, non sono necessariamente la stessa cosa:
Installazione silenziosa: Installazione di patch che non richiede agli utenti di cliccare su prompt, approvare configurazioni o completare manualmente l'installazione.
Installazione non supervisionata: Installazione di aggiornamenti senza input dell'utente dopo che l'IT ha configurato le impostazioni richieste, gli script o i parametri di distribuzione. Potrebbe ancora richiedere l'approvazione dell'amministratore, il collaudo e i controlli di distribuzione.
Aggiornamenti in background: Aggiornamenti automatici che funzionano in background mentre i dispositivi sono inattivi o eseguono altri compiti.
Gestione automatizzata delle patch: Stabilire regole e impostazioni per rilevare, pianificare, testare e distribuire le patch automaticamente in conformità con le politiche aziendali.
Come funziona l'installazione silenziosa della patch
L'installazione silenziosa delle patch segue un processo ripetibile, ma i passaggi esatti possono variare a seconda del tipo di installer, del metodo di distribuzione e delle esigenze di riavvio. Il processo di installazione della patch silenziosa di solito si presenta così:
Identificare la patch o l'aggiornamento richiesto: Innanzitutto, il team IT identifica gli aggiornamenti che devono essere distribuiti. Questo può includere aggiornamenti del sistema operativo, app di terze parti, patch di sicurezza o anche pacchetti software personalizzati.
Conferma il tipo di installatore: Le patch possono utilizzare diversi metodi di distribuzione basati sul tipo di installatore, come MSI, EXE, PKG, installatore basato su script o gestore di pacchetti.
Trova i parametri supportati per l'installazione silenziosa: I parametri variano tra gli installatori. Mentre alcuni utilizzano switch standard, altri potrebbero richiedere comandi specifici del fornitore.
Testa l'installazione su un gruppo di dispositivi controllati: È importante testare le patch prima di distribuirle in un ambiente più ampio. Testa prima con un gruppo piccolo ma rappresentativo per confermare il comportamento, i requisiti di riavvio e qualsiasi potenziale problema di compatibilità che potrebbe verificarsi.
Distribuisci la patch utilizzando uno script, un gestore di pacchetti, o uno strumento di gestione degli endpoint: Una volta che la patch è stata testata e verificata, è il momento di iniziare a distribuirla. Questo può essere fatto utilizzando una varietà di metodi, come strumenti da linea di comando, PowerShell, gestori di pacchetti o piattaforme centralizzate di gestione delle patch.
Registra e verifica il risultato: Ogni patch deve essere adeguatamente verificata per garantire che sia stata correttamente distribuita. Poiché l'utente finale non vedrà il prompt, spetta all'IT verificare e confermare che la patch sia stata completata con successo, o fare follow-up in caso di fallimento.
Metodi comuni di installazione del Silent Patch
Non c'è un modo specifico per installare le patch in modo silenzioso. Piuttosto, il termine si riferisce a qualsiasi installazione di patch in cui gli aggiornamenti possono essere distribuiti senza richiedere l'intervento dell'utente. Alcuni metodi comuni includono:
Installazione silenziosa MSI
I pacchetti MSI supportano spesso comandi standardizzati di Windows Installer, inclusi i parametri per la modalità silenziosa, la modalità passiva, il comportamento di riavvio e il logging. Per i pacchetti MSI, i team IT possono tipicamente utilizzare i parametri di Windows Installer per eseguire l'aggiornamento in modalità silenziosa, sopprimere le richieste, controllare il comportamento del riavvio e acquisire i log di installazione.
Installazione silenziosa EXE
Gli installer EXE possono essere meno prevedibili, poiché gli switch di silent install variano a seconda del fornitore o del framework dell'installer. In questi casi, i team IT dovrebbero esaminare la documentazione del fornitore per verificare se sono disponibili opzioni come /quiet, /silent, o flag simili prima del deployment. Ciò può anche richiedere ulteriori test, poiché il codice può variare tra i diversi framework di installazione.
Distribuzione delle Patch Basata su PowerShell
Con PowerShell, i team IT possono eseguire comandi silenziosi, inclusa la distribuzione delle patch. PowerShell consente ai tecnici di scaricare installatori, catturare log e automatizzare i flussi di lavoro delle patch, il che lo rende uno strumento utile per i team tecnici. Tuttavia, manca di visibilità centralizzata, rendendolo più difficile da gestire su larga scala per le organizzazioni più grandi.
Aggiornamenti basati su gestore pacchetti
Con i gestori di pacchetti, i team IT possono standardizzare come le app vengono installate e aggiornate, inclusi gli aggiornamenti silenziosi. Questo aiuta a ridurre il lavoro di confezionamento manuale, anche se i team IT devono comunque controllare come vengono testati gli aggiornamenti, approvare le patch e generare i rapporti da soli.
Strumenti di gestione degli endpoint e automazione delle patch
Con una buona soluzione di gestione degli endpoint, puoi centralizzare il deployment, la pianificazione, l'applicazione delle policy, la generazione di report e persino la risoluzione di problemi per le patch non riuscite. Questo consente ai team IT di andare oltre i comandi silenziosi e gestire senza problemi gli aggiornamenti su tutti i loro endpoint senza interrompere gli utenti finali.
Vantaggi dell'installazione silenziosa della patch
Ci sono diversi vantaggi nel patching silenzioso che possono aiutare a migliorare l'efficienza e la sicurezza informatica, rendendolo una funzione utile per i deployment delle patch. Questi benefici includono:
Meno interruzioni per gli utenti finali: Le patch silenziose consentono agli aggiornamenti di essere eseguiti senza interrompere il lavoro con richieste dell'installatore, mantenendo i dispositivi aggiornati e riducendo al minimo le interruzioni.
Deployment più veloce su molti dispositivi: Distribuendo in silenzio le patch agli endpoint, i team IT possono implementare aggiornamenti su larga scala anziché gestire gli endpoint individualmente.
Copertura delle patch più coerente: Usare l'installazione silenziosa delle patch permette ai team IT di standardizzare comandi e politiche, riducendo la variazione tra dispositivi e ottenendo risultati più consistenti.
Ridotta dipendenza dall'azione dell'utente: L'installazione silenziosa delle patch solleva l'utente finale dalla responsabilità. Gli utenti non devono ricordarsi, approvare o completare manualmente gli aggiornamenti, così possono concentrarsi di più sul lavoro.
Supporto migliore per le finestre di manutenzione: Gli agenti IT possono utilizzare l'installazione silenziosa delle patch per programmare gli aggiornamenti durante periodi a basso impatto, riducendo ulteriormente le interruzioni.
Ripetibilità operativa migliorata: Il deployment silenzioso rende più facile documentare, ripetere e controllare le patch, aiutando i team IT a mantenere registri più chiari e processi di patching più coerenti.
Rischi e limitazioni dell'installazione silenziosa delle patch
Anche se l'aggiornamento silenzioso è un ottimo modo per mantenere aggiornati gli endpoint riducendo i disagi, non è privo di svantaggi. L'installazione silenziosa delle patch può introdurre nuove responsabilità operative e rischi di cui i team IT devono essere consapevoli, in modo da poterli affrontare correttamente.
I rischi comuni includono:
Le installazioni fallite possono essere più difficili da notare, a meno che tu non abbia uno strumento per registrare e verificare le installazioni.
Interruttori errati possono causare installazioni incomplete.
Alcune patch richiedono ancora riavvii, e il comportamento di riavvio deve essere pianificato attentamente affinché i dispositivi non vengano riavviati nel momento sbagliato o lasciati in uno stato parzialmente aggiornato.
Alcune applicazioni non supportano una vera installazione silenziosa.
Il comportamento degli installatori può variare tra strumenti e versioni software.
Se ci sono problemi, i lanci su larga scala possono farli diffondere rapidamente se si salta il test.
L'IT necessita ancora di verifica dopo il deployment.
Questo non significa che l'applicazione di patch silenziosa sia troppo complicata da usare. Anzi, significa che le installazioni silenziose funzionano meglio quando sono affiancate da test adeguati e distribuzioni scaglionate, con una piattaforma che fornisce una chiara visibilità sullo stato delle patch.
Le migliori pratiche per l'installazione silenziosa delle patch
Considerati i vantaggi dell'installazione delle patch in modalità silenziosa, diamo un'occhiata ad alcune delle sue migliori pratiche. Questa è una lista pratica di raccomandazioni progettata per aiutare i team IT a migliorare il loro processo di applicazione delle patch, in modo che possano mantenere efficacemente gli endpoint aggiornati senza interrompere gli utenti:
Verifica i parametri di installazione silenziosa supportati dal venditore: I vendor potrebbero usare diversi switch o metodi di distribuzione, quindi è importante controllare in anticipo.
Testa prima di distribuire ampiamente: Quando rilasci un aggiornamento, è meglio iniziare con un gruppo di dispositivi piccolo e variegato. Questo aiuterà a confermare la stabilità e a identificare eventuali problemi prima che possano influenzare un ambiente più ampio.
Usa il logging per ogni distribuzione: Solo perché un'installazione è silenziosa non significa che non debba essere registrata. Assicurati di registrare ogni installazione affinché i team IT possano risolvere i problemi prima che influenzino gli utenti.
Pianifica con attenzione il comportamento del riavvio: Le patch richiedono tipicamente il riavvio del dispositivo prima di poter essere completamente installate, ma spetta ai team IT decidere se i riavvii debbano essere forzati, programmati o persino posticipati. Questo dipende tipicamente dall'impatto sull'azienda e dall'urgenza della patch, in modo che gli aggiornamenti critici non vengano ritardati.
Distribuisci in fasi quando possibile: Quando distribuisci aggiornamenti, è meglio partire con piccoli gruppi, per poi espandersi a gruppi più grandi. Questo aiuta a garantire un'implementazione senza intoppi, dando tempo per identificare eventuali problemi imprevisti o affrontare fallimenti.
Monitora il successo, il fallimento e lo stato in sospeso: Un'installazione silenziosa è utile solo se l'IT può confermare cosa è successo dopo. Assicurati che le patch siano tracciate in modo da poter verificare i successi e affrontare eventuali fallimenti.
Evita di fare affidamento sugli utenti per completare le patch: Lo scopo principale dell'installazione silenziosa è distribuire la patch senza interrompere gli utenti. Le installazioni silenziose dovrebbero essere controllate dall'IT, piuttosto che affidare qualsiasi responsabilità all'utente finale.
Quando l'Installazione Silenziosa della Patch Non è Sufficiente
Mentre l'installazione silenziosa delle patch è uno strumento utile per gestire gli aggiornamenti, non è sempre sufficiente. Le installazioni silenziose gestiscono l'esecuzione, ma non la prioritizzazione delle patch, la visibilità degli endpoint, la reportistica o la rimediabilità. Pertanto, a volte è necessario un approccio più completo alla gestione delle patch.
Se stai riscontrando uno di questi problemi, potresti aver bisogno di una gestione delle patch più completa:
L'IT non ha visibilità e non sa quali dispositivi mancano di patch critiche.
Lo stato delle patch viene tracciato manualmente o in modo incoerente, rendendo difficile sapere quali dispositivi sono aggiornati.
Le installazioni fallite richiedono troppo follow-up manuale, a causa della mancanza di una correzione automatizzata.
La gestione delle patch delle app di terze parti viene trattata separatamente dalla gestione delle patch del sistema operativo.
I team non dispongono dei report di cui hanno bisogno per audit o revisioni interne.
Gli aggiornamenti devono essere distribuiti su molti endpoint remoti o ibridi.
Come Splashtop AEM aiuta i team IT a semplificare il deployment delle patch
Quando i team IT devono distribuire aggiornamenti su endpoint remoti, tenere traccia dello stato delle patch e ridurre i follow-up manuali, Splashtop AEM aiuta a trasformare la gestione delle patch in un flusso di lavoro più visibile e ripetibile.
Splashtop AEM fornisce visibilità in tempo reale, automazione e gestione delle patch basata su policy per aiutare i team IT a supportare e aggiornare i dispositivi attraverso le loro reti da un unico posto. Fornisce un'analisi su quali dispositivi necessitano di patch, aiuta a distribuire gli aggiornamenti in modo efficiente e monitora il successo o il fallimento affinché i team IT possano identificare i problemi e intervenire più rapidamente.
Splashtop AEM è dotato di diversi strumenti e funzionalità progettati per semplificare e ottimizzare il processo di patching, tra cui:
Visibilità in tempo reale delle patch: i team IT possono facilmente vedere lo stato delle patch su tutti gli endpoint gestiti da un'unica schermata.
Patch dei sistemi operativi e di terze parti: Splashtop AEM può distribuire automaticamente aggiornamenti su sistemi operativi e applicazioni di terze parti.
Automazione basata su policy: I team IT possono impostare politiche di patch, riducendo il lavoro ripetitivo di applicazione delle patch attraverso workflow programmati e automatizzati.
Approfondimenti basati su CVE: Splashtop AEM utilizza i dati delle Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) per aiutare a dare priorità alle vulnerabilità che richiedono maggiore attenzione.
Report di inventario: Con l'inventario hardware e software, i team IT possono comprendere meglio quale software è installato sui dispositivi e quando necessita di aggiornamenti.
Flussi di lavoro di rimedio: Splashtop AEM aiuta i team IT a rispondere alle patch non riuscite con visibilità sullo stato di fallimento e azioni di follow-up come script o flussi di lavoro di rollback supportati.
La gestione degli endpoint richiede visibilità e automazione per mantenere i dispositivi sicuri e aggiornati. Con Splashtop AEM, i team IT possono trasformare il patching in un flusso di lavoro visibile e ripetibile, consentendo aggiornamenti silenziosi su dispositivi da un'unica console.
Rendi l'installazione delle patch silenziosa più affidabile
Con l'installazione silenziosa delle patch, i team IT possono distribuire aggiornamenti senza interrompere gli utenti finali, mantenendo così il lavoro fluido in tutta l'azienda. Tuttavia, l'installazione silenziosa funziona meglio come parte di un processo di gestione delle patch più ampio, che include visibilità, automazione, test e reportistica.
I team IT dovrebbero essere in grado di vedere facilmente quali dispositivi e applicazioni necessitano di aggiornamenti, testare in modo sicuro e distribuire aggiornamenti, e identificare eventuali patch che non sono riuscite in modo da poterle correggere. Con una soluzione di gestione delle patch come Splashtop AEM, i team IT possono gestire il processo in modo più efficiente da una console unica.
Splashtop AEM fornisce ai team IT strumenti per gestire le patch degli endpoint, monitorare lo stato dei dispositivi, applicare politiche e ridurre il lavoro manuale ripetitivo. Grazie alla gestione automatizzata delle patch, i team IT possono mantenere gli endpoint aggiornati riducendo al minimo le interruzioni per i dipendenti.
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