Perché il software di terze parti è un bersaglio principale
Quando gli aggressori cercano vulnerabilità in un sistema o in una rete, il software di terze parti è spesso il primo posto che guardano. La maggior parte degli attacchi di successo non ha bisogno di fare affidamento su exploit zero-day avanzati o hacking di codice complesso quando può invece mirare a vulnerabilità note nel comune software di terze parti.
Applicazioni comuni come browser, strumenti di collaborazione e lettori di documenti sono frequentemente presi di mira dagli aggressori e usati come punti di accesso, quindi mantenerli aggiornati e sicuri è importante quanto qualsiasi altro aggiornamento di sicurezza. Eppure troppi strumenti di patching si concentrano solo su sistemi operativi e dispositivi, lasciando vulnerabili queste applicazioni.
Con questo in mente, esploriamo come gli attaccanti sfruttano il software di terze parti non aggiornato e come i team IT possono fermarli prima che causino danni. Da lì, è una corsa per vedere se gli attaccanti possono sfruttare le vulnerabilità prima che le patch possano essere distribuite.
Cosa si intende per software di terze parti
In questo contesto, ci riferiremo a qualsiasi software non OS come software o applicazioni di terze parti. Ciò include programmi e applicazioni così comuni che le persone non li considerano nemmeno "di terze parti", quindi mentre strumenti di nicchia possono certamente qualificarsi, non sono i principali obiettivi che gli aggressori cercano.
Obiettivi comuni del software di terze parti includono:
Browser e componenti del browser, come Chrome, Firefox e Safari.
Strumenti di collaborazione e conferenza come Slack, Confluence e altri.
Lettori PDF e visualizzatori di documenti, inclusi Preview e Adobe Acrobat.
Strumenti di compressione e utilità file, come WinZip e WinRAR.
Runtime e framework per sviluppatori, inclusi Java, .NET e Node.js.
Lettori multimediali e plugin, come iTunes, Windows Media Player e VLC.
Perché gli aggressori preferiscono il software di terze parti
Allora, cosa rende queste applicazioni di terze parti bersagli così allettanti? Ci sono diversi fattori che le rendono vettori di attacco comuni, tra cui:
1. Installazione diffusa
Queste applicazioni di terze parti sono comuni e installate su quasi tutti gli endpoint in un'organizzazione, attraverso diverse aziende. Se gli aggressori sfruttano una vulnerabilità del software, possono accedere a un vasto numero di dispositivi in più organizzazioni, offrendo molti bersagli facili.
2. Adozione più lenta delle patch
Gli aggiornamenti del software di terze parti sono spesso ritardati o ignorati, soprattutto se confrontati con le patch del sistema operativo. Mentre le aziende possono agire rapidamente per patchare le vulnerabilità zero-day, gli aggiornamenti di patch minori sono frequentemente posticipati, fornendo ai malintenzionati più tempo e opportunità per sfruttare le vulnerabilità del software e attaccare.
3. Proprieta' incoerente
Sai chi è responsabile per la gestione delle patch di terze parti nella tua azienda? È l'utente? Il team IT? C'è anche una politica di patching in atto? Per molte organizzazioni, può essere poco chiaro chi sia responsabile per la gestione delle patch di terze parti, risultando in periodi prolungati di un'applicazione non aggiornata.
Come gli aggressori sfruttano i software di terze parti non aggiornati
Una volta che gli attaccanti trovano un'applicazione di terze parti non aggiornata, possono attaccarla e sfruttarla in diversi modi. Anche se il metodo e i dettagli varieranno in base al software e alla vulnerabilità, ci sono alcuni metodi comuni di cui le aziende, i team di sicurezza e i dipendenti devono essere consapevoli.
1. Sfruttare le vulnerabilità note
Quando viene identificata una vulnerabilità comune e di esposizione (CVE), i cybercriminali lo scopriranno con la stessa rapidità dei team di sicurezza. Da lì, diventa una corsa tra distribuzione delle patch e sfruttamento, e in molti casi gli aggressori riescono semplicemente perché le patch sono ritardate, non perché le correzioni non siano disponibili.
2. Phishing e Consegna di File Malevoli
Il phishing e i file dannosi sono attacchi comuni. Questi inviano allegati email infetti o link ai dipendenti, e basta che un solo dipendente disattento ne apra uno per dare agli attaccanti un accesso iniziale per compromettere l'intera rete. I dipendenti devono sapere come prevenire il phishing ed essere formati nelle migliori pratiche di cybersecurity per evitare e segnalare questi attacchi.
3. Download Drive-By e Siti Compromessi
Browser e plugin obsoleti possono lasciare i dispositivi vulnerabili ad attacchi silenziosi da siti web compromessi. In questi casi, software dannoso può essere installato sul dispositivo di un dipendente senza che loro se ne accorgano, fornendo agli aggressori un punto d'ingresso.
4. Escalation dei privilegi e movimento laterale
Una volta compromessa un'applicazione di terze parti, essa può offrire agli aggressori un accesso più profondo a un dispositivo, un account e la rete aziendale. Se i controlli di accesso e i limiti di privilegio sono deboli o applicati in modo incoerente, gli aggressori possono utilizzare credenziali compromesse per muoversi lateralmente attraverso sistemi e applicazioni.
Perché questi attacchi sono così efficaci
Mentre qualsiasi attacco informatico può essere dannoso se riesce a penetrare, le applicazioni di terze parti non aggiornate sono spesso obiettivi primari per gli aggressori. Questi attacchi possono essere particolarmente efficaci grazie a una varietà di fattori che li rendono più facili per gli aggressori e più rischiosi per le aziende.
Le ragioni dell'efficacia di questi attacchi includono:
Le vulnerabilità sono già note e documentate, quindi gli aggressori sanno già cosa cercare e come attaccare.
Gli exploit richiedono poca sofisticazione una volta pubblicati, quindi gli aggressori non hanno bisogno di inventare nuovi metodi.
Molti endpoint restano non aggiornati per settimane o mesi, dando agli aggressori ampio tempo per colpire.
Le difese tradizionali presumono che le patch siano già state eseguite, quindi le aziende possono lasciare il loro software non aggiornato senza accorgersene.
Il rilevamento spesso avviene dopo che il danno è fatto, quindi quando le aziende scoprono di essere state colpite, è già troppo tardi.
Il divario di visibilità che gli aggressori sfruttano
Quando gli aggressori colpiscono, cercano vulnerabilità e lacune di sicurezza che possono sfruttare. Se riescono a trovare un obiettivo con supervisione e visibilità minime, hanno più libertà di infiltrarsi in una rete, rubare dati e infliggere danni all'intera azienda.
Se non hai visibilità sul tuo software di terze parti, gli hacker possono infiltrarsi nella tua rete attraverso di essi con molte meno possibilità di rilevamento precoce, spesso ritardando la risposta fino a quando il danno non si è già verificato. Le lacune comuni di visibilità includono:
1. Mancanza di inventario del software di terze parti
I team IT non possono proteggere il software di cui non conoscono l'esistenza. Quando i dipendenti installano software sui loro dispositivi di lavoro senza la conoscenza dell'IT, possono creare rischi di sicurezza utilizzando applicazioni non protette e non monitorate. Gli aggressori possono sfruttare le vulnerabilità in quel software per compromettere un sistema attraverso software che i team IT nemmeno sanno di dover proteggere.
2. Nessuna visione in tempo reale dello stato delle patch
Molte aziende si affidano a scansioni puntuali per monitorare il loro software e le loro reti. Tuttavia, quelle scansioni forniscono solo istantanee di un singolo punto nel tempo, rendendole facilmente in grado di perdere finestre di esposizione o attività sospette. Le informazioni in tempo reale sull'inventario del software e sullo stato delle patch sono essenziali per ridurre le finestre di esposizione e rispondere rapidamente una volta identificati i rischi.
3. La gestione manuale delle patch non è scalabile
Affidarsi alla patching manuale è inaffidabile e soggetto a errori umani. Quando i dipendenti o gli agenti IT devono installare manualmente le patch software, l'operazione può richiedere tempo, oppure possono accidentalmente saltare un aggiornamento. Senza una gestione automatizzata delle patch, è difficile garantire che il software su tutti gli endpoint sia adeguatamente aggiornato, lasciando gli endpoint vulnerabili agli attacchi.
Come Splashtop AEM aiuta a prevenire lo sfruttamento di software di terze parti
Fortunatamente, le vulnerabilità dei software di terze parti possono essere prevenute con gli strumenti e le soluzioni giuste. Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) è proprio quella soluzione, offrendo visibilità, aggiornamenti automatici per i sistemi operativi supportati e le applicazioni di terze parti, oltre a intuizioni sulle vulnerabilità basate su CVE per aziende di tutte le dimensioni.
Splashtop AEM consente ad amministratori e team IT di monitorare e gestire più endpoint in ambienti remoti e fornisce molteplici funzionalità per proteggere dispositivi remoti, tra cui:
1. Visibilità continua nel software installato
Splashtop AEM mantiene un inventario in tempo reale delle applicazioni di terze parti, comprese le loro versioni e gli stati delle patch, consentendo ai team IT di monitorare e aggiornare facilmente tutto il software.
2. Consapevolezza delle CVE e contesto del rischio
Con le intuizioni basate su CVE di Splashtop AEM, i team IT possono comprendere meglio le loro vulnerabilità e rischi, consentendo loro di dare priorità alle minacce più significative e concentrare i loro sforzi di sicurezza dove sono più necessari.
3. Patch automatizzate di terze parti
La soluzione automatizzata di gestione delle patch di Splashtop AEM copre sia i sistemi operativi che le applicazioni di terze parti su tutti gli endpoint, aiutando a chiudere rapidamente ed efficacemente le finestre di esposizione senza bisogno di lavoro manuale.
4. Reporting e verifica centralizzati
Splashtop AEM fornisce visibilità su ciascuno dei tuoi endpoint, inclusa la verifica dello stato delle patch. Questo include il reporting centralizzato su tutti gli endpoint, fornendo report chiari per mostrare gli stati delle patch e confermare la correzione.
Passo-passo: ridurre il rischio dal software di terze parti non aggiornato
Per ridurre i rischi per la sicurezza derivanti da software non aggiornati, mantenere i tuoi endpoint e applicazioni aggiornati è semplice. Segui questi passaggi e sarai in grado di mantenere i tuoi endpoint aggiornati e protetti:
Utilizzando l'inventario in tempo reale di Splashtop AEM, identifica il software di terze parti installato su tutti i tuoi endpoint.
Identifica le vulnerabilità note utilizzando le intuizioni basate su CVE di Splashtop AEM.
Definisci le tue politiche di patching e le priorità basate su sfruttabilità, esposizione e impatto aziendale.
Configura l'automazione delle patch in tempo reale in Splashtop AEM per distribuire automaticamente gli aggiornamenti.
Da lì, sarà necessario monitorare lo stato delle patch per verificare che siano installate correttamente e affrontare le eccezioni. Puoi sempre affinare le tue politiche man mano che emergono nuove vulnerabilità per garantire che i tuoi endpoint rimangano protetti.
Impatto sulla Sicurezza e Conformità
Una volta che hai verificato che le tue applicazioni di terze parti siano adeguatamente aggiornate e protette, inizierai a vedere diversi benefici. Non solo una corretta applicazione delle patch migliora la cybersecurity e aiuta a rafforzare la tua posizione di sicurezza complessiva, ma supporta anche la prontezza agli audit e gli sforzi di conformità in corso migliorando le prove, la visibilità e la ripetibilità.
Gli effetti positivi del patching di software di terze parti con Splashtop AEM includono:
Una superficie di attacco più piccola e controllata, poiché la sicurezza aggiornata minimizza le vulnerabilità che gli attaccanti possono sfruttare.
Risoluzione più rapida delle vulnerabilità conosciute, poiché la gestione delle patch automatizzata può distribuire rapidamente patch per risolverle.
Meno compromissioni riuscite con phishing, grazie alla sicurezza migliorata tra le applicazioni.
Maggiore prontezza per audit, grazie alla visibilità e al reporting di Splashtop AEM.
Carico di lavoro ridotto per la risposta agli incidenti, poiché le app correttamente patchate portano a meno incidenti di sicurezza.
Errori comuni da evitare
Detto ciò, ci sono, ovviamente, alcuni errori che le persone possono commettere lavorando sulle loro politiche di patching. Questi passi falsi possono essere ben intenzionati, ma possono comunque comportare un aumento delle vulnerabilità e un indebolimento della sicurezza.
Errori comuni includono:
Concentrarsi solo sulla patching del sistema operativo lascia le applicazioni e il software obsoleti e vulnerabili, rendendoli facili bersagli per gli aggressori.
Considerare gli aggiornamenti di terze parti come opzionali fa sì che le aziende perdano importanti aggiornamenti di sicurezza, fornendo agli attaccanti punti di ingresso facili.
Affidarsi agli utenti per aggiornare il software è inaffidabile e soggetto a errori umani, poiché gli utenti possono frequentemente ritardare le patch fino a quando è troppo tardi.
Usare scansioni periodiche invece di una visibilità continua crea finestre di opportunità per gli attaccanti per colpire inosservati, e i team di sicurezza non potranno rispondere fino a quando sarà troppo tardi.
Supporre che gli scanner di vulnerabilità equivalgano alla remediation è un grande errore; le scansioni identificano le vulnerabilità, ma i team IT devono ancora correggerle.
Le Vulnerabilità Conosciute Sono Attacchi Prevenibili
Se sai che esiste una vulnerabilità, non importa se colpisce il tuo sistema operativo, software o altre applicazioni; deve essere risolta il più rapidamente possibile. La maggior parte degli exploit di software di terze parti riesce a causa di patch ritardate, quindi lasciare esposta una vulnerabilità equivale a invitare gli attaccanti.
Fortunatamente, con la giusta visibilità, prioritizzazione e automazione, puoi fermare gli attacchi informatici prima che inizino. Splashtop AEM è uno strumento potente e pratico per rilevare e affrontare automaticamente le vulnerabilità con una gestione delle patch in tempo reale per sistemi operativi e applicazioni di terze parti, così puoi proteggere i tuoi endpoint senza investire risorse IT e tempo su ciascuno di essi.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Automated patching per OS, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE assistiti da AI
Quadri politici personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Tracciamento e gestione dell'inventario hardware e software su tutti gli endpoint.
Alert e rimedi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino complicazioni.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronto a proteggere i tuoi endpoint e applicazioni con la gestione delle patch in tempo reale? Inizia oggi con Splashtop AEM e scopri quanto è facile: