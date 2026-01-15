A volte, la “gestione automatica delle patch” non risulta essere efficace o automatica come promette. Molte organizzazioni affermano di automatizzare la creazione delle patch ma lasciano comunque i sistemi non aggiornati e vulnerabili, con conseguenti violazioni.
L'automazione delle patch dovrebbe migliorare la cybersecurity e ridurre i rischi assicurando che ogni endpoint e applicazione rimangano completamente aggiornati e aggiornati. Tuttavia c'è spesso una disconnessione: gli strumenti di automazione delle patch non sempre forniscono patching automatizzato in tempo reale, portando a una protezione dalle minacce ridotta piuttosto che a una sicurezza completa.
Tenendo presente ciò, esaminiamo come è possibile costruire una strategia di patch automatizzata che dia priorità alle minacce reali e garantisca che i dispositivi ricevano gli aggiornamenti di cui hanno bisogno, piuttosto che semplicemente programmare aggiornamenti.
La differenza tra automazione di base e patching basato sul rischio
Per prima cosa, dobbiamo chiarire una distinzione che molti trascurano: la differenza tra automazione di base e automazione basata sul rischio.
L'automazione di base utilizza un programma impostato per controllare gli aggiornamenti e distribuirli senza considerare la priorità. Sebbene questo tecnicamente automatizzi il patching, la sua dipendenza dalle distribuzioni programmate significa che le patch non vengono applicate tempestivamente, lasciando lacune quando gli endpoint non sono protetti.
L'automazione basata sul rischio, d'altra parte, rileva automaticamente le nuove patch e le distribuisce su tutti i dispositivi non appena sono disponibili. Dà priorità alle patch in base a sfruttabilità, gravità ed esposizione, permettendo un deployment più rapido e intelligente.
Mentre la pianificazione delle patch sembra conveniente, non riduce il rischio in modo uniforme né assicura una protezione tempestiva. Quando vengono identificate nuove vulnerabilità, i cybercriminali le sfruttano rapidamente, quindi le aziende devono aggiornare la loro postura di sicurezza prima che sia troppo tardi. La pianificazione delle patch può richiedere ore dal rilascio alla distribuzione, lasciando i sistemi vulnerabili.
Gli attaccanti solitamente sfruttano i ritardi, le lacune di sicurezza nel software di terzi e le zone cieche di visibilità per infiltrarsi nelle reti e compromettere i dispositivi. L'automazione delle patch in tempo reale basata sul rischio può rilevare queste vulnerabilità prima che gli attaccanti possano sfruttarle, ma le soluzioni di automazione di base spesso mancano di queste funzionalità.
Perché le strategie tradizionali di gestione delle patch non riducono il rischio
Il fatto è che le strategie tradizionali di gestione delle patch non sono più sufficienti. Anche se una volta erano efficaci per mantenere aggiornati gli endpoint, ora lasciano lacune significative che non riducono il rischio.
Collegare i cicli di patch a programmi fissi piuttosto che all'urgenza della minaccia porta a patch più lente e a una maggiore esposizione alle vulnerabilità. Allo stesso modo, l'uso di strumenti di gestione dei dispositivi mobili (MDM) o di strumenti endpoint con lunghi ritardi di check-in può lasciarli non patchati ed esposti per un tempo più lungo del sicuro.
Inoltre, anche le app e il software di terzi dovrebbero essere mantenuti correttamente aggiornati, ma molte soluzioni tradizionali mancano di visibilità sulle loro vulnerabilità o della capacità di correggere le app di terzi. Ciò lascia vulnerabilità significative che gli aggressori possono sfruttare mentre i team IT non ne sono consapevoli.
Allo stesso modo, le strategie tradizionali di gestione delle patch mancano dei mezzi per verificare che le patch siano installate correttamente. Di conseguenza, se c'è un errore nel processo di creazione delle patch, i team IT non avranno modo di sapere che i loro sistemi restano vulnerabili.
C'è anche la questione delle comuni vulnerabilità ed esposizioni (CVE) da considerare. Le strategie di patch tradizionali che si basano sulla gestione manuale dei CVE per determinare quali vulnerabilità prioritizzare e risolvere faticano a crescere insieme alle aziende in espansione e agli endpoint distribuiti. Ciò si traduce in una distribuzione delle patch più lenta, lasciando sistemi critici e vulnerabilità non risolte.
Che aspetto ha una strategia di patch che riduce i rischi
Detto ciò, come appare una solida, moderna strategia di patch? Una gestione corretta delle patch include diversi elementi chiave che contribuiscono a una maggiore velocità, copertura e protezione delle patch, tra cui:
Visibilità continua sugli endpoint e sulle applicazioni per identificare e affrontare le esposizioni il più rapidamente possibile.
Prioritizzazione basata sui CVE per affrontare prima i rischi più critici.
Distribuzione delle patch in tempo reale per garantire che le patch siano distribuite tempestivamente ed efficacemente.
Applicazione basata su politica per ridurre i ritardi e gli errori umani, assicurando che ogni vulnerabilità sia affrontata in conformità con la politica aziendale.
Verifica e reportistica per confermare che le patch siano correttamente installate e mantenere i registri per gli audit e la conformità IT.
L'utilizzo della gestione delle patch con questi elementi aiuta a garantire una distribuzione olistica e tempestiva delle patch, con le vulnerabilità più critiche prioritarie e affrontate prontamente, e ogni patch installata correttamente. Data la crescente quantità di minacce informatiche che le aziende affrontano quotidianamente, una gestione efficace delle patch può fare la differenza tra mantenere la cybersicurezza e una devastante violazione dei dati.
Come Splashtop AEM consente l'automazione delle patch basata sul rischio
Le minacce moderne richiedono strumenti avanzati di gestione automatizzata delle patch e rilevamento delle minacce per combatterle. Fortunatamente, esiste una soluzione del genere: Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint).
Splashtop AEM aiuta i team IT a ridurre l'esposizione con patching automatico in tempo reale e approfondimenti CVE assistiti dall'AI, oltre a monitoraggio e azioni di rapida risoluzione, mantenendo sempre protetti dispositivi, sistemi operativi e app di terze parti.
Splashtop AEM include:
Patch in tempo reale che rileva gli aggiornamenti disponibili e li distribuisce rapidamente in base alle tue politiche di patch, piuttosto che fare affidamento su check-in ritardati.
Informazioni CVE per identificare le vulnerabilità ad alto rischio e sfruttabili per una tempestiva soluzione.
Patching delle applicazioni di terze parti per mantenere le app aggiornate e difendere i vettori di attacco comuni, come i browser e gli strumenti di collaborazione.
Automazione basata su policy che applica le politiche di patch e dà priorità agli aggiornamenti in base alla gravità e all'esposizione.
Supporto multipiattaforma che dà potere ai team IT per gestire Windows, macOS e altri dispositivi da una singola console.
Dashboard unificati che mostrano la postura del rischio e lo stato delle patch su tutti i tuoi endpoint in tempo reale per una visibilità e un controllo completi.
Con Splashtop AEM, i team IT possono proteggere gli endpoint distribuiti dalle minacce moderne. Fornisce alle organizzazioni la visibilità, la sicurezza e il controllo di cui hanno bisogno per garantire che ciascun endpoint rimanga protetto, consentendo una migliore protezione degli endpoint.
Passo dopo passo: Come costruire una strategia di patch che riduce il rischio
Quindi, come possono le aziende migliorare le loro strategie di patching per minimizzare il rischio e garantire che tutti gli endpoint, le app e i sistemi operativi rimangano aggiornati? Seguire questi passaggi può aiutare a garantire una sicurezza olistica, aggiornata e un rapido patching, anche in ambienti distribuiti:
Stabilisci una completa visibilità degli endpoint: Usa Splashtop AEM per inventariare automaticamente tutti i dispositivi e le applicazioni in modo che nessun endpoint o software rientri al di fuori del tuo ambito di patch.
Individua le vulnerabilità più rischiose: Sfrutta i dettagli CVE integrati per identificare vulnerabilità sfruttabili e ad alto impatto che richiedono attenzione immediata.
Dare priorità in base al rischio, non ai programmi: Definire le regole di patching basate sulla gravità, sfruttabilità e impatto sul business per garantire che gli aggiornamenti critici siano affrontati per primi.
Automatizza l'applicazione con le politiche: configura le politiche di Splashtop AEM per distribuire e applicare continuamente le patch senza intervento manuale.
Applica le patch in tempo reale: Distribuisci aggiornamenti del sistema operativo e di terze parti non appena disponibili, riducendo le finestre di esposizione per le vulnerabilità zero-day e i difetti critici.
Verificare e riportare la soluzione: Utilizzare dashboard e report in tempo reale per confermare il successo delle patch e mantenere registri pronti per gli audit.
Adattati continuamente: Affina le politiche nel tempo man mano che emergono nuove minacce e il tuo ambiente cambia.
Errori comuni nell'automazione che aumentano il rischio
Quando implementi una soluzione di automazione, vuoi trarne il massimo e assicurarti di aggiornare efficacemente tutti i tuoi endpoint. Tuttavia, diversi errori comuni possono aumentare il rischio, piuttosto che mitigarlo.
Ad esempio, senza una prioritizzazione, il software di patching automatico potrebbe spendere tutto il suo tempo a distribuire piccole patch contro minacce a bassa priorità, lasciando da parte aggiornamenti più critici. Allo stesso modo, affidarsi ai cicli di distribuzione significa che potrebbe essere rilasciata una nuova patch critica, ma non verrà distribuita fino a quando il ciclo non si ripete. In entrambi i casi, ciò può ritardare le patch critiche e lasciare gli endpoint esposti.
Ignorare il software di terze parti può aumentare il rischio, poiché tali applicazioni introducono nuove vulnerabilità che gli aggressori possono sfruttare. Buone strategie di patching automatico devono includere app di terze parti per assicurare una copertura completa e coerente.
Molte aziende considerano la conformità IT e la sicurezza come lo stesso obiettivo. Tuttavia, le normative sulla conformità alla sicurezza rappresentano un requisito di base per tutte le aziende, mentre le singole imprese avranno esigenze specifiche di sicurezza. Se stai solo rispettando i requisiti di conformità, stai facendo solo il minimo indispensabile e trascurando le misure di cybersicurezza che possono influire maggiormente sulla tua attività.
Infine, troppe organizzazioni presumono che l'automazione funzioni senza verifica o, peggio, mancano della visibilità necessaria per verificarla. C'è sempre la possibilità che un aggiornamento non venga installato correttamente, quindi la visibilità è essenziale per garantire che ogni patch sia installata correttamente.
Fortunatamente, ognuno di questi problemi può essere affrontato con Splashtop AEM. Con Splashtop AEM, puoi stabilire regole e priorità di aggiornamento basate su politica e livelli di minaccia, automatizzare gli aggiornamenti per i tuoi sistemi operativi e app di terze parti, mantenere la conformità e la sicurezza e ottenere visibilità su ogni aggiornamento. Questo aiuta a garantire una sicurezza olistica, affidabile e in tempo reale sui tuoi endpoint.
Chi beneficia di più dall'automazione del patch management basata sul rischio
Implementare l'automazione delle patch basata sul rischio può aiutare un'ampia varietà di aziende e team, tra cui:
I team IT che gestiscono ambienti remoti e ibridi possono automaticamente applicare patch e aggiornare gli endpoint remoti.
Le organizzazioni che utilizzano Intune o strumenti MDM con cicli di patching ritardati possono mitigare i rischi per la sicurezza distribuendo immediatamente aggiornamenti critici.
I team attenti alla sicurezza possono ridurre la superficie d'attacco affrontando subito le vulnerabilità e mantenendo una forte postura di cybersecurity.
Le organizzazioni guidate dalla conformità che necessitano di prove di rimedio possono monitorare i loro stati delle patch e dimostrare la conformità.
Provider di Servizi Gestiti,
Fornitori di Servizi Gestiti (MSPs) che gestiscono patch e rischi su più clienti possono aggiornare automaticamente le patch su tutti i clienti senza dover gestire manualmente ciascuno di essi.
Ovviamente, questi esempi sono tutt'altro che esaustivi. Sebbene questi siano alcuni casi d'uso chiave, qualsiasi organizzazione con più endpoint da mantenere e proteggere può beneficiare della facilità di patching e sicurezza che le soluzioni di patching automatico come Splashtop AEM offrono.
L'automazione dovrebbe ridurre i rischi, non solo far risparmiare tempo
L'automazione è uno strumento potente per una gestione delle patch rapida ed efficiente, ma dovrebbe fare più che risparmiare tempo. Una corretta automazione può e deve ridurre il rischio e migliorare la sicurezza, ma può farlo solo quando è costruita con la priorità delle minacce e la correzione in tempo reale.
Con Splashtop AEM, puoi rilevare automaticamente, testare, dare priorità e distribuire patch su endpoint distribuiti con regole basate su policy. Questo migliora la conformità IT e la cybersecurity in tutto il tuo ambiente di lavoro, riducendo il carico sui team IT e fornendo visibilità su ogni endpoint e chiari registri d'audit.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Patching automatizzato per sistemi operativi, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basate su CVE alimentati dall'AI.
Quadri di policy personalizzabili che possono essere applicati in tutta la rete.
Tracciamento e gestione degli inventari hardware e software su tutti gli endpoint.
Avvisi e rimedi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problematici.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Splashtop AEM consente una strategia di patch moderna e basata sul rischio per endpoint e applicazioni su tutta la tua rete. Provalo oggi con una prova gratuita e scopri la differenza che una vera riduzione del rischio può fare: