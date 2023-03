La sicurezza informatica delle PMI nel 2022: stesse sfide, soluzioni migliori

La carenza di competenze in materia di cybersicurezza colpisce in modo sproporzionato le PMI. Scopri come le soluzioni basate sul cloud possono risolvere i problemi relativi a cybersicurezza e personale IT delle PMI.

Hai visto l'ultimo studio sulla forza lavoro nel settore della cybersecurity di (ISC)², la principale organizzazione professionale no-profit del mondo nel campo della cybersecurity? Se non l'hai già fatto, rimarrai sorpreso da quanto poco sia cambiato dallo studio di ricerca sulla cybersecurity del 2018.

Nel 2018, il titolo dell'avvincente studio sulla forza lavoro era: "Cybersecurity Skills Shortage Soars, Nearing 3 Million." Dallo studio è emerso che le sfide principali affliggono la sicurezza informatica (e l'IT in generale) delle piccole e medie imprese (PMI) sono tre: limiti di budget, mancanza di personale IT e vincoli di tempo.Queste "tre grandi sfide" rappresentano un problema molto più grande per le PMI che per le grandi aziende, che possono permettersi di pagare i salari stellari dei professionisti della sicurezza informatica.

Ma veniamo a oggi. Qual è la situazione? Beh, tre elementi principali rimangono invariati:

Al mondo mancano ancora 2,7 milioni di professionisti della cybersecurity. Budget, tempo e carenza di personale IT restano le principali sfide per la sicurezza delle PMI Gli stipendi dei professionisti della cybersecurity sono fuori portata per molte PMI

La buona notizia: le soluzioni basate sul cloud sono qui per salvare il budget

Certo, il cloud computing esiste da oltre vent'anni. Tuttavia, solo di recente una massa critica di OEM e fornitori di soluzioni tecnologiche ha proposto soluzioni basate sul cloud per rispondere alle esigenze delle PMI. Come non ricordare quanto sia stato rivoluzionario quando NetSuite ha presentato la prima suite di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) nel cloud nel 1998. È stato fantastico! È difficile pensare a un sistema principale o a un'applicazione di produttività che non sia disponibile come soluzione cloud.

Una vera salvezza per le PMI e il loro personale IT. Le aziende possono ora evitare il rischio di elevati costi iniziali del software e accedere a molte soluzioni più convenienti. Inoltre, possono facilmente prevedere i costi IT su base annuale. Questo non vuol dire che i vincoli di bilancio siano scomparsi, ma è molto più facile per l'IT chiedere piccole aggiunte di budget quando può dimostrare il valore di produttività delle nuove app quasi istantaneamente.

In qualità di fornitori leader di soluzioni di accesso e supporto remoto per le PMI, abbiamo sperimentato in prima persona quanto sia stato facile per i responsabili IT ottenere l'approvazione delle nostre soluzioni durante la pandemia. Per qualsiasi dirigente, dare ai dipendenti la possibilità di lavorare da remoto è diventata improvvisamente una scelta quasi scontata. Lo stesso vale per un'ampia gamma di app per la produttività.

Le soluzioni cloud semplificano l'assunzione di personale di IT e cybersecurity

Molte soluzioni basate sul cloud (tra cui Splashtop) possono essere e/o sono eseguite su solide infrastrutture cloud come AWS, Azure, Google Cloud, ecc. I clienti amano la possibilità di eseguire Splashtop su AWS, perché sanno che la loro soluzione di accesso/assistenza a distanza viene eseguita su un'infrastruttura cloud sicura, con una sicurezza migliore di quella che il 99% delle PMI può ottenere da sola. Se si considerano le competenze specialistiche in materia di cybersecurity e la forza lavoro che i principali fornitori di cloud mettono a disposizione, diventa chiaro che una PMI non dovrà più mantenere il personale e impegnarsi per gestire le proprie applicazioni e i propri servizi nel cloud.

Se a ciò si aggiungono le funzioni di ridondanza e backup, è logico che le PMI si stiano spostando in massa verso il cloud.

Ricordiamo che gli OEM di soluzioni possono offrire maggiore sicurezza nelle soluzioni SMB basate sul cloud rispetto alle soluzioni on-premise. Standardizzando un prodotto cloud e fornendolo a centinaia o migliaia di clienti, un OEM di software può aumentare le funzionalità di sicurezza. Ad esempio, le soluzioni di Splashtop basate sul cloud includono una serie di funzionalità di sicurezza, tra cui:

TLS 1.2 standard del settore con crittografia AES a 256 bit

Autenticazione dispositivo

Protezione password multilivello

Verifica in due passi/autenticazione a due fattori

Schermo vuoto

Blocco automatico dello schermo

Timeout di inattività sessione

Notificazione di connessione remota

Controllo di copia/incolla e trasferimento file

Controllo della stampa a distanza

Blocca la configurazione dello streamer

Autenticazione server proxy

Applicazioni con firma digitale

Registri delle sessioni, dei trasferimenti di file e della cronologie

Le funzioni di sicurezza standard fornite da Splashtop e da altre soluzioni leader nel settore del cloud permettono di risolvere i problemi del personale IT mantenendo una forte sicurezza informatica.

Altre buone notizie: l'outsourcing agli MSP può risolvere le carenze di personale nel campo della cybersecurity

Le PMI non avranno mai la disponibilità di personale per assumere professionisti per ogni applicazione e servizio importante che l'azienda deve supportare. Ed è qui che i fornitori di servizi gestiti (MSP) hanno colmato il vuoto di competenze di molte PMI. Gli MSP operano in genere come un'estensione del team IT interno di un'azienda e garantiscono che anche le imprese più piccole possano sfruttare il meglio delle tecnologie a un prezzo accessibile.

Secondo il report State of the MSP 2021 di Datto, oltre il 99% degli MSPs offre servizi di sicurezza. Per farlo, è necessario assumere specialisti della sicurezza. Inoltre, dato che gli MSPs acquistano servizi per più clienti, hanno un potere di negoziazione dei prezzi di acquisto che un'azienda singola certo non ha. Tra i servizi MSP più popolari (anything-as-a-service) ci sono le soluzioni di sicurezza. Infatti, molti MSPs si affidano a Splashtop per fornire soluzioni di assistenza remota alle PMI. Alcuni di questi MSPs integrano Splashtop con soluzioni di sicurezza degli endpoint e di gestione degli accessi alle identità per ottimizzare la sicurezza dei loro clienti.

È bello avere delle opzioni oggi

Le PMI continuano ad affrontare la triplice sfida di budget ridotti, personale limitato per la cybersecurity e tempo insufficiente per gestire tutto ciò che riguarda l'IT. Tuttavia, i leader delle PMI che investono un po' di tempo per vedere cosa è possibile fare con le soluzioni basate su cloud e MSP scopriranno che i guadagni di produttività nel 2022 possono essere accompagnati da una maggiore sicurezza rispetto a quanto era possibile solo pochi anni fa.

Ottieni una sicurezza di alto livello in una delle app di produttività più diffuse: l'accesso remoto e il supporto basati sul cloud. Prova Splashtop oggi stesso.

Per gli MSP e gli IT/Help Desk che desiderano supportare qualsiasi dispositivo con l'assistenza a distanza:

Prova Splashtop SOS

Per una soluzione di supporto remoto a dipendenti e IT tutto in uno:

Prenota una demo di Splashtop Enterprise