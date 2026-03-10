Come gestisci un gran numero di endpoint remoti? La gestione tradizionale degli endpoint era sufficiente quando i team IT dovevano supportare un numero limitato di dispositivi, e non c'erano quasi altrettante patch e aggiornamenti di cui preoccuparsi. Tuttavia, con l'attuale volume di patch sempre crescente, la crescita del lavoro a distanza e BYOD (portare il dispositivo), e la necessità per i team IT di fare di più con meno, non è semplicemente abbastanza.
Di conseguenza, i team IT ora necessitano di soluzioni di gestione autonoma degli endpoint. Questi strumenti eliminano la necessità di compiti manuali, ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo, aggiungendo un'automazione intelligente basata su policy, consentendo una facile gestione di più endpoint distribuiti.
Tenendo presente ciò, esaminiamo la gestione autonoma degli endpoint, come si confronta con la gestione tradizionale degli endpoint e come soluzioni come Splashtop AEM consentono ai team IT di supportare più dispositivi da qualsiasi luogo.
Definizioni: Gestione Tradizionale vs Gestione Autonoma degli Endpoint
Prima di confrontare la gestione tradizionale e autonoma degli endpoint, dobbiamo definire le due. Questo ci aiuterà a comprenderne gli obiettivi, come li raggiungono e dove potrebbero esserci problemi.
Cos'è la gestione tradizionale degli endpoint?
La gestione tradizionale degli endpoint è l'amministrazione centralizzata degli endpoint all'interno di un'organizzazione, tipicamente fornita tramite strumenti UEM/MDM/RMM oltre a flussi di lavoro del service desk. Si concentra comunemente su inventario, applicazione delle politiche e patching programmato, con risultati che dipendono fortemente dallo sforzo manuale, dalle code di ticket e dai controlli periodici.
Nella gestione tradizionale degli endpoint, il successo è spesso misurato dal fatto che una policy o una distribuzione sia stata assegnata e applicata. Ciò non equivale sempre a una correzione verificata, specialmente quando i dispositivi sono offline, gli aggiornamenti falliscono silenziosamente o i riavvii vengono rinviati.
Che cos'è la gestione autonoma degli endpoint?
La gestione autonoma degli endpoint è un modello operativo più automatizzato per gestire gli endpoint su larga scala. Combina la visibilità continua con l'automazione guidata dalla policy per identificare problemi, dare priorità a ciò che conta di più ed eseguire flussi di lavoro di correzione con meno sforzi manuali, cosa particolarmente preziosa per flotte remote e distribuite.
La gestione autonoma degli endpoint include tipicamente inventario e visibilità degli endpoint automatizzati, gestione delle vulnerabilità e delle patch, applicazione delle configurazioni e azioni di correzione automatizzate, tutte gestite da policy definite dall'IT. Si basa anche su guide come distribuzioni ad anello, finestre di manutenzione, approvazioni per azioni a rischio più elevato e registrazione automatica per supportare audit e responsabilità.
Con una gestione autonoma adeguata, i team IT possono ridurre i rischi, migliorare la conformità delle patch e gestire la salute dei dispositivi con meno escalation di ticket.
Tabella di confronto tra la gestione tradizionale e autonoma degli endpoint
Date le differenze, come si confrontano le soluzioni di gestione tradizionale e autonoma degli endpoint? Possiamo suddividere le loro principali differenze in una tabella utile, così è chiaro vedere dove sono simili e come differiscono:
Gestione tradizionale degli endpoint
Gestione autonoma degli endpoint
Principale modello operativo
Reattivo, manuale e basato su ticket
Proattivo e guidato da politiche, utilizzando l'automazione piuttosto che il lavoro manuale
Approccio alle patch
Cicli di patch programmati
Risoluzione delle vulnerabilità in tempo reale e basata sui rischi
Copertura delle patch di terze parti
Limitato, spesso richiede strumenti separati o patch manuali
Ampia copertura delle app di terze parti con patching automatizzato
Rilevazione e avvisi
Controlli e avvisi periodici che spesso richiedono correlazione manuale tra strumenti
Visibilità continua e reportistica dello stato quasi in tempo reale, con approfondimenti sulle vulnerabilità basate su CVE per aiutare a dare priorità alla remediation
Risanamento
Interventi manuali sono comunemente richiesti per diagnosticare, risolvere e verificare i problemi
Flussi di lavoro di risoluzione automatizzata (ad esempio: distribuzione delle patch, politiche di riavvio e azioni correttive), più ripetizioni, registrazione e rollback dove supportati
Applicazione dei criteri
Applicazione statica con audit periodici e controlli di conformità
Applicazione continua e in tempo reale basata su condizione
Prontezza di reportistica e audit
Reportistica frammentata, con preparazione all'audit che richiede tempo
Dashboard in tempo reale e reportistica pronta per l'audit
Sforzo richiesto dall'IT e tempo per risolvere
Alto impegno e un tempo di risoluzione più lungo, generalmente richiedendo da giorni a settimane
Minimo sforzo e un tempo di risoluzione più rapido, solitamente tra minuti e ore
Interruzione per l'utente finale
Più punti di contatto manuali, che spesso richiedono riavvii e interruzioni degli utenti durante la giornata lavorativa
Automazione controllata con pianificazione intelligente, con conseguenti interruzioni minime
Cosa cambia quando si passa dalla gestione tradizionale a quella autonoma
Se passi dalla gestione tradizionale degli endpoint a un modello autonomo, i maggiori cambiamenti si manifestano nelle operazioni quotidiane:
Meno ticket di routine e incidenti ripetuti perché più attività di manutenzione e rimedio possono essere automatizzate e standardizzate.
Risposta più rapida alle vulnerabilità ad alto rischio perché puoi identificare i dispositivi interessati, dare priorità in base al rischio CVE e distribuire aggiornamenti su larga scala.
Risultati più coerenti tra flotte remote e ibride attraverso l'applicazione basata su policy e flussi di lavoro di implementazione verificati.
Meno operazioni su "fogli di calcolo" e conoscenze tribali perché stato, copertura e risultati sono visibili in un unico posto.
Capacità critiche che separano il vero AEM dall'automazione di base.
Tuttavia, non tutti gli strumenti di automazione sono adatti per la gestione autonoma degli endpoint. Il vero AEM va oltre l'automazione di base in diversi modi, aggiungendo maggiore controllo e flessibilità alla soluzione di gestione degli endpoint. Questi includono:
1. Visibilità in tempo reale che si mappa con il rischio di vulnerabilità
Mentre l'automazione di base si basa su comandi preimpostati e endpoint selezionati, il software AEM fornisce visibilità in tempo reale e rilevamento delle minacce. La gestione autonoma degli endpoint migliora la visibilità sull'hardware, sui sistemi operativi e sulle applicazioni, quindi utilizza il contesto CVE per aiutare i team IT a capire quali dispositivi sono interessati e cosa dovrebbe essere prioritizzato per primo.
2. Rimedi automatizzati con misure di sicurezza
La gestione autonoma degli endpoint può eseguire automaticamente i compiti di rimedio utilizzando linee guida predefinite per garantire sicurezza e ridurre al minimo le interruzioni. Questo include rollout basati su anelli per testare in sicurezza gli aggiornamenti per potenziali problemi, programmare gli aggiornamenti in orari convenienti e utilizzare finestre di manutenzione per ridurre al minimo le interruzioni.
I team IT possono anche gestire approvazioni ed eccezioni per affrontare casi limite o dispositivi che, per un motivo o per l'altro, non possono essere aggiornati. Questo aiuta a gestire la sicurezza rimanendo sufficientemente flessibili da adattarsi alle eccezioni, mantenendo queste annotate e documentate.
Inoltre, le soluzioni AEM possono includere funzionalità di rollback nel caso in cui un aggiornamento vada storto e tentativi di ripetizione se l'aggiornamento non riesce a installarsi. Tutti questi cambiamenti sono chiaramente documentati, quindi c'è una pista di controllo affidabile.
3. Patch di terze parti su larga scala
Mentre la maggior parte degli strumenti di automazione di base ha alcune capacità di gestione delle patch, queste sono tipicamente solo per il loro sistema operativo. La gestione autonoma degli endpoint fornisce la correzione delle applicazioni di terze parti su larga scala, quindi i team IT possono facilmente gestire e aggiornare le app su tutti i loro endpoint. Questo fornisce una migliore sicurezza informatica e una migliore conformità IT, garantendo che i dispositivi non utilizzino app obsolete con vulnerabilità esposte.
4. Applicazione delle policy e della configurazione oltre le correzioni
L'automazione dovrebbe coprire più della semplice correzione; una soluzione di gestione autonoma degli endpoint aiuta a garantire che gli endpoint rimangano correttamente configurati e conformi alle politiche aziendali. Questo include il controllo della deriva delle configurazioni, le basi e la correzione automatizzata per mantenere tutti gli endpoint allineati con le tue politiche e i requisiti di sicurezza senza allontanarsi gradualmente.
Zero Day e Scenari di Probabile Sfruttamento: Perché l'Autonomia Conta
Ora, consideriamo alcuni scenari in cui la gestione autonoma degli endpoint può essere utile. Queste sono tutte situazioni comuni che le organizzazioni e i loro team IT incontrano frequentemente o di cui devono preoccuparsi, quindi è utile conoscere la differenza che l'autonomia può fare.
Considera una situazione in cui viene scoperta una vulnerabilità del sistema operativo altamente sfruttabile che colpisce più dispositivi distribuiti nella tua organizzazione. Senza gestione autonoma degli endpoint, sarà necessario trovare e correggere manualmente ogni endpoint interessato, il che può richiedere tempo e risorse ed è soggetto a errori umani.
Con la gestione autonoma degli endpoint, d'altra parte, puoi distribuire automaticamente le patch su tutti gli endpoint interessati non appena sono disponibili. Una buona soluzione autonoma, come Splashtop AEM, può dare priorità alle patch in base al rischio e all'esposizione, e utilizzare il deployment basato su ring per garantire un rollout fluido e sicuro.
In un altro scenario, la vulnerabilità potrebbe non essere in un sistema operativo, ma in un'applicazione di terze parti. L'app interessata potrebbe concedere agli attaccanti accesso ai dispositivi compromettendo la sicurezza dell'intera azienda.
Molti strumenti automatizzati possono aggiornare i sistemi operativi, ma non le applicazioni di terze parti. Una soluzione come Splashtop AEM, d'altra parte, può gestire aggiornamenti di OS e app allo stesso modo e distribuire rapidamente aggiornamenti sugli endpoint interessati per mantenere le loro app sicure.
Cosa succede se un dispositivo è offline? Ci sono momenti in cui i dispositivi remoti vengono lasciati offline intermittentemente, il che può causare lacune di conformità poiché perdono i cicli di patch programmati e i check-in. La gestione autonoma degli endpoint può affrontare anche questo problema distribuendo automaticamente gli aggiornamenti una volta che il dispositivo è online, piuttosto che aspettare il prossimo ciclo di patch.
In ciascuno di questi scenari, la gestione autonoma degli endpoint assicura che i dispositivi interessati siano rapidamente identificati, prioritizzati e affrontati. Ogni distribuzione di patch è verificata per confermare la correzione, e ogni aggiornamento è completamente registrato per dimostrare la conformità durante gli audit.
Come Splashtop AEM Aiuta i Team a Passare dal Lavoro Manuale alle Operazioni Autonome
Quando sei pronto per una soluzione di gestione autonoma degli endpoint, desidererai una soluzione robusta, potente e sicura come Splashtop AEM. Splashtop AEM fornisce automazione basata su policy attraverso endpoint distribuiti, approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE e flussi di lavoro per patch e rimedi progettati per aiutare i team IT a mantenere i dispositivi sicuri, conformi e aggiornati.
La gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM aiuta a garantire che i dispositivi sulla tua rete rimangano aggiornati e sicuri senza che gli agenti IT debbano aggiornare manualmente ciascuno. Questa potente automazione non solo risparmia tempo e risorse, ma fornisce anche una visibilità continua sui tuoi endpoint e sulla postura complessiva di sicurezza.
Per i team che si affidano a strumenti come Microsoft Intune, Splashtop AEM può aiutare a colmare i comuni divari espandendo la copertura delle patch di terze parti e fornendo più controllo operativo e visibilità per l'esecuzione e la verifica delle patch.
Splashtop AEM include:
Approfondimenti sulle vulnerabilità basate su CVE per rilevare e dare priorità alle minacce
Patch in tempo reale e automazione che mantengono gli endpoint aggiornati
Visibilità dell'hardware e del software per mantenere un inventario sempre aggiornato
Segnalazione di rimedi e verifiche per affrontare in modo affidabile minacce e vulnerabilità
Distribuzioni ad anello e controlli di politica per distribuire aggiornamenti in modo sicuro ed efficiente rispettando le politiche aziendali
Come valutare se sei pronto per la gestione autonoma degli endpoint
Se non sei sicuro se la gestione autonoma degli endpoint è giusta per te, è il momento di fermarti a riflettere. Valuta il tuo ambiente IT, gli endpoint, le esigenze di patching e altro, quindi usa la nostra comoda lista di controllo per vedere se è il momento di passare a una soluzione di gestione autonoma degli endpoint:
Arretrato di patch: Il tuo arretrato sta crescendo o è stabile? Se ricevi costantemente più patch di quante ne riesci a gestire, è tempo di una soluzione autonoma.
Esposizione di terze parti: Quante app usano i tuoi dipendenti? Se non riesci a tenere il passo con aggiornamenti e patch per tutte le tue applicazioni di terze parti, è il momento di ottenere una soluzione che possa farlo.
Realtà della flotta remota: Con quale frequenza i dispositivi sono fuori dalla rete? Una buona soluzione di gestione autonoma può aiutare a mantenere aggiornati i dispositivi remoti non appena sono di nuovo online.
Esigenze di audit: Quando arriva un audit, puoi dimostrare rapidamente la conformità alle misure correttive? In caso contrario, una soluzione con log e record automatici può aiutarti a superare il prossimo audit.
Capacità del team: Quante ore alla settimana sono dedicate a correzioni di routine? La gestione autonoma degli endpoint può aiutare a risparmiare tempo e lavoro in tutto il tuo team IT, eliminando compiti manuali ripetitivi e restituendo loro del tempo per concentrarsi su problemi più urgenti.
Scegli il modello che corrisponde al tuo rischio e alla tua scala
La gestione autonoma degli endpoint è uno strumento potente per mantenere sicurezza, efficienza e conformità su endpoint distribuiti. Con una buona soluzione AEM, puoi mantenere i dispositivi remoti nella tua rete sicuri e aggiornati risparmiando tempo ai tuoi team IT, il tutto rispettando le politiche aziendali.
Sebbene gli strumenti tradizionali di gestione degli endpoint abbiano ancora la loro utilità per alcune aziende, le realtà aziendali in crescita e gli ambienti remoti hanno bisogno di più. Hanno bisogno della velocità, sicurezza, governance ed efficienza che solo le soluzioni di gestione degli endpoint autonomi come Splashtop AEM possono fornire.
Splashtop AEM offre ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il carico di lavoro. Questo include:
Patch automatiche per sistema operativo, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE e potenziati dall'AI.
Quadri strategici personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Monitoraggio e gestione dell'inventario hardware e software attraverso tutti i punti di contatto.
Avvisi e interventi correttivi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problematici.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronto a ridurre l'arretrato di patch e dimostrare la correzione sui tuoi endpoint? Inizia una prova gratuita di Splashtop AEM.