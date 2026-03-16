I team IT universitari gestiscono grandi flotte di dispositivi di proprietà dell'università o iscritti all'università. Anche con strumenti di gestione a disposizione, il lavoro sulle vulnerabilità si interrompe ancora negli stessi punti: visibilità incompleta del software, patching incoerente da parte di terzi e verifica debole quando i dispositivi sono remoti o le finestre di manutenzione sono strette.
Questa guida presenta un flusso di lavoro per la gestione delle vulnerabilità operative per i dispositivi gestiti del campus, quindi mostra come Splashtop AEM può aiutare i team a standardizzare la correzione, la verifica e la reportistica attraverso i dipartimenti.
Cosa rende difficile la gestione delle vulnerabilità per i dispositivi di proprietà dell'università?
La gestione delle vulnerabilità nelle università può essere sfidante per diversi motivi e il numero enorme di dispositivi è solo l'inizio. Le università spesso hanno team IT decentralizzati che devono gestire i dispositivi su postazioni di lavoro condivise, aule e laboratori, mentre i singoli dipartimenti mantengono le loro proprie stack software. Questo include:
Laptop di docenti e personale.
Endpoint gestiti dal dipartimento con standard condivisi.
Laboratori informatici e postazioni di lavoro condivise.
Endpoint remoti o ibridi che non si connettono regolarmente nel campus.
Oltretutto, i team IT spesso hanno finestre di manutenzione limitate prima che gli endpoint siano necessari di nuovo. Devono costantemente identificare, dare priorità, correggere e verificare le vulnerabilità sui dispositivi endpoint, sistemi operativi e applicazioni, il tutto senza interrompere studenti o docenti.
Cosa dovrebbe monitorare l'IT universitario per costruire una base di vulnerabilità?
Per quanto difficile possa essere gestire le vulnerabilità in un'università, è una sfida che i team IT possono superare con un po' di preparazione e gli strumenti giusti. Ci vorranno diversi passaggi, ma tutto inizia con il sapere cosa monitorare.
Costruisci un inventario che supporta l'azione
Innanzitutto, è necessario creare un inventario, non solo dei propri dispositivi, ma di tutto ciò che è presente su di essi, dello stato delle patch e altro ancora. Questo inventario diventa la fonte di verità per il triage delle vulnerabilità, il targeting dei patch e la verifica. Se il tuo inventario è obsoleto, anche il tuo reporting delle patch lo sarà.
Il tuo inventario dovrebbe tracciare:
Gruppo proprietario del dispositivo (ad esempio, personale, docenti, laboratorio o chiosco) e il dipartimento a cui appartiene.
Versione attuale del sistema operativo e canale di aggiornamento.
L'inventario del software installato, inclusi i dati delle versioni.
Ultimo check-in e segnale di connettività.
Status di amministratore locale o indicatori di privilegio (se disponibili).
L'anello di patch o il gruppo di distribuzione a cui il dispositivo è assegnato durante i rollout di patch.
Identifica per prime le categorie di software a più alto rischio
Anche la priorizzazione del rischio è essenziale, quindi il tuo inventario dovrebbe includere informazioni sul software a più alto rischio. Questi dovrebbero essere prioritizzati in base al potenziale danno, alle vulnerabilità esistenti e alla criticità per le operazioni quotidiane, con i rischi più gravi che ricevono la maggiore attenzione durante la gestione delle vulnerabilità.
Le categorie di software includono browser, lettori di documenti, suite di produttività, strumenti di collaborazione e conferenza remota, driver di dispositivi e altro ancora. Ogni università avrà esigenze e priorità distintive, quindi spetta ai singoli team determinare quali categorie prioritizzare.
Come dovrebbe l'IT universitario dare priorità alle vulnerabilità tra i dispositivi e le applicazioni?
Ovviamente, dare priorità alle minacce è più facile a dirsi che a farsi. È anche essenziale se si desidera una riduzione misurabile del rischio senza essere sommersi dal volume. Un modo pratico per restare coerenti è raggruppare le vulnerabilità in base alla rapidità con cui richiedono intervento:
Applicare immediatamente la patch: vulnerabilità che vengono sfruttate attivamente, oppure problemi di gravità critica su software ampiamente distribuiti.
Patch di questa settimana: Vulnerabilità di gravità critica che sono altamente diffuse o problemi in categorie di app ad alto impatto come browser e client VPN.
Patch di Questo Ciclo: Vulnerabilità di gravità moderata con ampia presenza e basso rischio di implementazione.
Pianificare: vulnerabilità di bassa gravità, bassa prevalenza, o problemi con dipendenze che richiedono manutenzione pianificata.
Ci saranno momenti in cui più vulnerabilità avranno una priorità elevata. In questi casi, quando tutto sembra urgente, considera questi fattori per rompere il pareggio:
Esposizione: Considera gli asset a rischio e quanto potrebbero esporre un attaccante, come i percorsi di privilegi elevati. Più alto è il rischio, maggiore dovrebbe essere la priorità.
Criticità dell'asset: Non tutti gli asset sono ugualmente critici. Considera gli asset a rischio, come i sistemi amministrativi, i laboratori di ricerca e gli endpoint collegati al registro, e quali vuoi proteggere per primi.
Prevalenza: Quanti endpoint sono interessati? Priorità alle vulnerabilità che colpiranno il maggior numero di sistemi.
Rischio di affidabilità della patch: Alcune patch hanno problemi, inclusi noti fallimenti di installazione o problemi di compatibilità delle app. In questi casi, va bene metterli nella parte inferiore delle tue alte priorità in modo da poter concentrarti prima sugli aggiornamenti di sicurezza più affidabili.
Su scala universitaria, questo flusso di lavoro spesso fallisce quando i team non possono vedere le versioni del software, automatizzare l'aggiornamento delle patch di terze parti o verificare la risoluzione dei problemi per dipartimento e anello.
Qual è il miglior flusso di lavoro di distribuzione delle patch per i team IT universitari?
Una volta identificate le priorità, come puoi distribuire in modo affidabile gli aggiornamenti delle patch nelle università? Ci sono alcuni passaggi che i team IT possono intraprendere per garantire un rollout della patch sicuro e affidabile che mantenga gli endpoint aggiornati senza interruzione e entro un lasso di tempo definito.
Usa un modello di distribuzione ad anello per ridurre le interruzioni
Quando si distribuiscono patch, tentare di aggiornare ogni dispositivo contemporaneamente può essere dirompente e rischioso. Invece, usa un modello di distribuzione a cerchi, iniziando con pochi dispositivi, quindi espandendo a gruppi più grandi con ogni distribuzione riuscita. Questo consente di distribuire gli aggiornamenti senza interrompere i laboratori, la ricerca o gli orari delle lezioni, garantendo al contempo che ogni patch sia installata correttamente.
Il deploy ring nelle università di solito appare così:
Anello pilota: Inizia con un set di dispositivi di test di proprietà IT e un piccolo gruppo di docenti o personale per assicurarti che il dispiegamento iniziale funzioni correttamente.
Gruppo del Dipartimento: Successivamente, espandere la distribuzione a uno o due dipartimenti rappresentativi e a un sottoinsieme di laboratori.
Ring della campus: Seguendo i ring del dipartimento, puoi iniziare un rollout generale su tutti gli endpoint gestiti, eccetto per alcuni dispositivi.
Ring d'eccezione: Alcuni dispositivi potrebbero richiedere un trattamento speciale, come quelli con applicazioni legacy o vincoli di ricerca. Questi dovrebbero essere riservati per ultimi, e solo se possono essere aggiornati. In caso contrario, potrebbero essere necessari altri passaggi per la cybersecurity e la mitigazione dei rischi.
Standardizzare il Patch di OS e di Terze Parti come Un Unico Programma
Il patching del sistema operativo è necessario, ma raramente chiude completamente l'esposizione sugli endpoint universitari. Se le applicazioni di terze parti non vengono patchate con la stessa disciplina, le categorie di software ad alto rischio possono rimanere vulnerabili anche quando i sistemi operativi sono aggiornati.
Assicurati di trovare una soluzione di patching che abbia:
Controlli di distribuzione automatica e programmazione, in modo da garantire un rilascio tempestivo allineato con le tue politiche.
La capacità di mirare aggiornamenti per app e versione, invece di un generico “aggiorna tutto.”
Installazioni silenziose (dove possibile) per ridurre al minimo le interruzioni.
Report chiari sui fallimenti e sulla possibilità di ripetere per garantire che le patch siano installate correttamente.
La capacità di rinviare o ritardare gli aggiornamenti quando necessario, con ragioni documentate e date di revisione.
Gestire i Laboratori e le Postazioni di Lavoro Condivise Diversamente
I laboratori e le postazioni di lavoro non sono la stessa cosa, quindi non dovrebbero essere trattati allo stesso modo. I laboratori universitari di solito dispongono di strumenti ad alte prestazioni e richiedono una gestione attenta, mentre le postazioni di lavoro spesso utilizzano login condivisi e possono essere usati per lavori non accademici.
Considera queste tattiche quando applichi patch ai terminali di laboratorio:
Allinea le finestre di aggiornamento con gli orari delle lezioni per minimizzare le interruzioni.
Mantenere "immagini d'oro" (aspetto di un endpoint completamente aggiornato e configurato) e aggiornarle regolarmente.
Usare anelli più piccoli per cluster di laboratori (piuttosto che a livello di campus e tutti insieme) per garantire che alcuni laboratori rimangano disponibili in ogni momento.
Verifica lo stato post-patch prima di riaprire l'accesso al laboratorio.
Come Verifichi le Patch e Chiudi il Cerchio sulle Vulnerabilità?
Troppo spesso, le persone presumono che le patch vengano distribuite senza intoppi e non ne verificano il corretto funzionamento. Eppure la verifica delle patch è essenziale per gli audit e la conformità IT. Tieni presente che la verifica delle patch è sia una questione tecnica che operativa, poiché i team IT devono garantire che la patch sia installata correttamente e che la vulnerabilità sia affrontata adeguatamente.
Quando verifichi le patch, assicurati di controllare:
Tassi di successo e fallimento dell'installazione delle patch, ordinati per anello di distribuzione.
Ri-scansiona le vulnerabilità a priorità più alta per confermare che siano completamente risolte.
Dispositivi che non si sono connessi negli ultimi giorni (in base all'uso tipico e alle politiche del tuo ambiente).
Endpoint che sono usciti dalla conformità dopo essere stati patchati.
Dispositivi nella tua lista di eccezioni, inclusi i proprietari e le date di scadenza.
Quali Report Dovrebbe Usare l'IT Universitaria per Dimostrare il Progresso e Guidare la Responsabilità?
Mentre mantenere la sicurezza informatica è fondamentale, i team IT universitari devono anche dimostrarlo per mantenere la conformità IT e soddisfare i loro obblighi normativi. Fortunatamente, con gli strumenti di reporting e le strategie giuste, è facile dimostrare come si mantenga la conformità alle patch e si tengano sicuri gli endpoint.
Ci sono alcuni passaggi chiave che i team IT universitari dovrebbero intraprendere per dimostrare i progressi nel patching:
Costruire un Cruscotto Operativo Settimanale
Un cruscotto settimanale ti aiuta a monitorare le distribuzioni di patch e le tendenze settimanali sullo stato. Questo dovrebbe includere la conformità delle patch per anello di distribuzione e dipartimento, oltre al software più critico che richiede patch. Assicurati di monitorare le vulnerabilità in ritardo, inclusi i conteggi e i proprietari dei dispositivi, i problemi ricorrenti e le lacune di visibilità, così puoi concentrarti sulle aree che richiedono attenzione.
Crea un riassunto mensile sulla leadership
Non dimenticare di tenere informata la leadership in ogni fase; i riepiloghi mensili sono importanti per dimostrare la conformità e tenere tutti aggiornati. Questi riepiloghi dovrebbero includere linee di tendenza che mostrano le variazioni nelle esposizioni critiche nel tempo (preferibilmente in discesa), la percentuale di endpoint gestiti coperti e il tempo medio di correzione per le patch ad alta priorità.
Se ci sono delle eccezioni, dovrebbero essere documentate, insieme a un riassunto dei rischi accettati. Mantieni questi riassunti brevi e basati sui fatti; l'obiettivo è tenere tutti informati.
Come può Splashtop AEM aiutare l'IT universitario a gestire le vulnerabilità e le patch sui dispositivi gestiti?
Quando hai bisogno di sicurezza degli endpoint affidabile e potente e gestione delle patch, Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) è pronto. Splashtop AEM consente ai team IT di gestire endpoint disparati e remoti da un'unica dashboard user-friendly, inclusa la gestione delle patch automatizzata con politiche personalizzabili attraverso i dipartimenti.
Usa Splashtop AEM per eseguire il flusso di lavoro End-To-End
Splashtop AEM è progettato per consentire ai team IT di supportare facilmente e in modo efficiente più endpoint su app e sistemi operativi. Fornisce visibilità su ogni dispositivo, insieme a patching automatizzato, priorizzazione delle minacce, verifica delle patch e reporting. Questo include:
Visibilità di software e hardware su tutti gli endpoint gestiti, tutto da uno schermo unico.
Approfondimenti sulle vulnerabilità mappati agli CVE, così i team IT possono rapidamente vedere l'esposizione e concentrarsi sul lavoro di rimedio.
Patching automatizzato per sistemi operativi supportati e app di terze parti, con controlli di policy, pianificazione e verifica per ridurre il lavoro manuale e gli arretrati di patch.
Distribuzioni di patch basate su anelli per ridurre le interruzioni e garantire che le patch funzionino correttamente quando distribuite.
Verifica delle patch e reporting automatizzato per compilare prove pronte per l'audit secondo necessità.
Tre punti di partenza comuni per le università
Che cosa utilizza attualmente la tua università per la gestione delle patch? Tipicamente, le università si affidano alla patch manuale, usano uno strumento come Microsoft Intune o diversi strumenti per ogni dipartimento.
Patching Manuale: La gestione manuale delle patch è un processo lento che comporta un alto rischio di errore umano. Splashtop AEM può migliorare il patching automatizzando il rilevamento, il test e la distribuzione delle patch, riducendo così gli arretrati e dimostrando la conformità alla sicurezza tramite reportistica robusta.
Intune: Microsoft Intune è uno strumento potente per mantenere i dispositivi Microsoft aggiornati e sicuri, ma manca di copertura di patch di terze parti. Splashtop AEM può rafforzare la copertura delle patch in Intune e migliorare la risoluzione operativa con controlli di distribuzione, verifica e reporting su tutti gli endpoint gestiti.
Strumenti Multipli per Dipartimenti: Se la tua università utilizza strumenti diversi per ogni dipartimento, Splashtop AEM può standardizzare la visibilità e i report senza costringerli a sostituire immediatamente gli strumenti esistenti. Splashtop AEM fornisce visibilità su tutti gli endpoint, consentendo ai team IT di garantire che ogni dipartimento sia sempre aggiornato e conforme alle politiche di patch.
Mantieni Controllo di Vulnerabilità e Patch Attraverso gli Endpoint Campus con Splashtop AEM
I team IT delle università devono mantenere la visibilità del software, dare priorità all'esposizione CVE, distribuire le patch in modo affidabile e dimostrare la correzione attraverso endpoint distribuiti. Splashtop AEM supporta quel flusso di lavoro centralizzando la visibilità degli endpoint e del software, automatizzando la distribuzione delle patch e fornendo verifiche e rapporti che supportano la preparazione agli audit.
Con Splashtop AEM, i team possono raggruppare i dispositivi in anelli di distribuzione, implementare patch OS e di terze parti con una pianificazione basata su policy, monitorare i fallimenti e confermare la chiusura con verifiche e rapporti. Le eccezioni possono essere documentate con proprietari e date di revisione in modo che i rischi rimangano visibili anziché perdersi.
Pronto per operazionalizzare questo flusso di lavoro nel tuo campus? Inizia una prova gratuita di Splashtop AEM e pilotalo con un dipartimento o un cluster di laboratori: stabilisci un punto di riferimento per il tuo inventario software, individua una categoria di app ad alto rischio, distribuisci in anelli, quindi verifica e riporta i risultati prima di espanderti a tutto il campus.