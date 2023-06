Capire l'approccio multilivello di Splashtop alla sicurezza

Con il progredire della tecnologia, aumenta anche l'importanza di garantire la sicurezza dei tuoi dati. Splashtop, fornitore leader di software per l'accesso remoto , lo sa bene. Noi di Splashtop abbiamo sviluppato un sistema di sicurezza basato sulla fiducia, sull'obiettività, sul monitoraggio e sulla privacy, impegnandoci a proteggere tutte le interazioni con i dati e a proteggere i tuoi dispositivi.

Capire il nucleo della sicurezza di Splashtop

Splashtop utilizza un approccio di sicurezza multilivello, intrecciando più linee di difesa per garantire una protezione completa. Questo approccio prevede la crittografia, l'autenticazione dell'utente e del dispositivo e numerose altre misure di sicurezza che lavorano armoniosamente per proteggere i tuoi dati nel software di Splashtop.

Misure di autenticazione

Il cuore delle misure di sicurezza di Splashtop è l'autenticazione degli utenti. Questo protocollo di sicurezza richiede agli utenti di fornire credenziali valide prima di concedere l'accesso ai dati o ai sistemi. Per una maggiore sicurezza, Splashtop utilizza l'autenticazione a due fattori (2FA), che richiede un ulteriore passaggio per verificare la tua identità.

L'autenticazione del dispositivo è un'altra misura fondamentale adottata da Splashtop, che garantisce l'utilizzo di un dispositivo riconosciuto e affidabile durante la sessione. Inoltre, Splashtop offre il single sign-on (SSO) per un accesso sicuro e senza interruzioni a più risorse. Inoltre, la funzione di conferma della sessione verifica la legittimità di ogni nuova sessione, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

Crittografia in Splashtop

La crittografia è il processo di conversione delle informazioni in un formato codificato che può essere letto solo dalle parti autorizzate. Splashtop sfrutta questa tecnologia fondamentale, in particolare il Transport Layer Security (TLS) e l'Advanced Encryption Standard (AES) a 256 bit, per salvaguardare i dati durante la trasmissione. Questo garantisce che ogni sessione remota sia criptata, mantenendo l'integrità e la riservatezza dei tuoi dati.

Misure di sicurezza aggiuntive in Splashtop

Oltre alla crittografia e all'autenticazione, Splashtop incorpora diverse misure di sicurezza aggiuntive. La funzione di timeout delle sessioni inattive termina automaticamente le sessioni inattive, riducendo così al minimo i potenziali rischi per la sicurezza.

Splashtop include anche funzioni di sicurezza come il blocco dello schermo e della tastiera per proteggere i tuoi sistemi durante le sessioni remote. Inoltre, Splashtop tutela la privacy dei dati non memorizzando o accedendo ai dati di sessione. Anche la responsabilità e l'auditing sono prioritari, con funzioni complete di registrazione e reporting integrate nel software.

Per migliorare la protezione dei dispositivi, Splashtop offre la compatibilità con il software antivirus (Bitdefender) e include un gestore di dispositivi/sistemi per mantenere la sicurezza dei tuoi dispositivi.

Misure tecniche e organizzative di Splashtop

Splashtop dimostra un profondo impegno per la sicurezza dei dati personali, implementando una serie di misure di protezione come indicato nel sito Technical and Organizational Measures (TOMs) .

Splashtop dispone di controlli completi sulla sicurezza dei dati e pratica una rigorosa gestione delle modifiche e valutazioni dei rischi. L'azienda pone l'accento sulle politiche di sicurezza di IT , sulla formazione del personale e sull'utilizzo di una solida crittografia per i dati degli utenti.

I servizi Splashtop sono progettati con funzionalità di auto-healing e auto-scaling per garantire la disponibilità del servizio ai clienti di Splashtop.

Inoltre, Splashtop mantiene un piano di Disaster Recovery e Business Continuity e ha progettato i suoi servizi per un'elevata disponibilità. La registrazione degli audit aiuta a tracciare le attività del sistema e un programma di gestione delle minacce e delle vulnerabilità che impiega diversi strumenti di protezione assicura una difesa completa contro le minacce alla sicurezza.

Conformità agli standard di sicurezza globali

Oltre a queste misure, Splashtop è conforme agli standard di sicurezza globali, tra cui il SOC 2 Type II - un ampio standard comune ai Trust Service Criteria. Queste conformità testimoniano l'impegno di Splashtop per la sicurezza, aiutando le organizzazioni ad allinearsi ai requisiti di conformità.

Garantire la sicurezza da parte dell'utente

Anche gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della sicurezza. IT si raccomanda di creare password forti e uniche per i tuoi account Splashtop, di aggiornare regolarmente il software e di gestire i diritti di accesso in modo diligente. Questi accorgimenti possono essere molto utili per integrare le misure di sicurezza di Splashtop.

Riepilogo

L'impegno di Splashtop per un approccio alla sicurezza su più livelli garantisce che i tuoi dati e i tuoi dispositivi siano ben protetti. Anche se Splashtop offre una fortezza di misure di sicurezza, gli utenti devono rimanere vigili e adottare le migliori pratiche per mantenere un ambiente sicuro.

Per saperne di più sulla sicurezza di Splashtop . Per qualsiasi domanda o assistenza sulla sicurezza, non esitare a contattare le risorse di supporto di Splashtop. Insieme, possiamo rendere l'accesso remoto un'esperienza più sicura e protetta.

